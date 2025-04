海外でブレイク中のシティポップ・ナンバーに隠れた名曲をプラス。ファン待望のNEWベスト、杏里「ANRI the BEST blue」リリース決定！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

日本を代表する女性シンガーの一人、杏里。

1979年「オリビアを聴きながら」でのデビュー以来、「CAT’S EYE」や「サマーキャンドルス」などJ-POP、ダンスミュージック、リゾートミュージックと常に新しいフィールドを開拓、たくさんのヒット曲を送り出してきた。その杏里が新しいベストアルバムを発表する。杏里のベストアルバムといえば2000年5月に発売された「ANRI the BEST 」という80年代、90年代を駆け抜けた杏里の名曲33曲を収録し今も売れ続けるアルバムが既に存在している。発売当時はまさにコンプリート盤とも言える構成の作品だったが、ここにきて異なる選曲のニーズが高まり新しい「ベスト」を望む声が増えて来ていた。今回、その声に応える形で新しいベスト「ANRI the BEST blue」が7月2日に発売される。

ここに少し変わった順位がある。1位「悲しみがとまらない」、2位「Remember Summer Days」、3位「Last Summer Whisper」。「悲しみがとまらない」は言わずと知れた80年代の杏里の代表的なヒット曲の一つであるが、2位と3位にはあまり聞きなじみのない曲が並ぶ。3位の「Last Summer Whisper」は1982年に発表されたアルバム「Heaven Beach」の中の1曲、そして2位の「Remember Summer Days」は「悲しみがとまらない」のシングル盤のB 面に収録された楽曲でアルバム収録すらない作品である。

実はこの3曲の順位はここ数年続いている世界的なジャパニーズ・シティポップのブームの中、音楽配信サービスspotifyにおける杏里再生楽曲チャート、不動のベスト3である。

70年代後半から80年代、AORやウエストコースト・サウンド、ブラック・コンテンポラリーなど様々な欧米の音楽の影響を受けながら独自の発展を遂げたジャパニーズ・シティポップのブーム、北米、中米などで火が付いたこのブームは、折からの訪日観光客の拡大にも相まって日本の中古アナログ盤市場の価格高騰などを引き起こし、K-POPに続く「アジアからの第二の波」として、より大きなムーブメントとなってきている。

先の杏里のspotifyにおけるサブスクリプション再生数でいうと「悲しみがとまらない」は一日で13万回を超える数字も記録し、他の2曲も毎日4万から5万という数が再生されている。繰り返すが、この数はデイリーでの数字である。「悲しみ~」、「Remember~」の2曲も収録されているアルバム「Timely!」は全収録曲の合計再生数が2億回に届こうとし、大半がアメリカ、インドネシア、メキシコで再生されている。海外におけるシティポップ・ブームは数字的にもアニメなどと並び、Jカルチャーの一翼を担う存在となっているのである。

しかしこれらの曲は「遅れてきた杏里ブーム」のため前述の「ANRI the BEST」には大半が未収録となっていた。その音楽配信サービスspotifyでの杏里配信チャート上位30曲中2/3がなんと未収録。そこを補完のが今回の「ANRI the BEST blue」。先の「ANRI the BEST」のジャケットが赤いアロハ・シャツだったため、あのBeatlesの名ベストにあやかり青いアロハ=青盤でのリリースとなる。内容はシティポップの代表曲に加え、ファンの間では根強い人気の「隠れた名曲」を加えた作品となる。

アルバムの発売週である7月5日からはこのステージ目当てで来日する観光客も多い全国ツアー、「ANRI LIVE 2025 TIMELY!!」もスタート、またセルフカバーにカバー・ナンバーも加えたLIVEテイク作品「FUNTIME」も初のアナログ化、リリースされる事も決まった。

「夏女・杏里」の開幕である。

【作品情報】

杏里 / ANRI the BEST blue

2025年7月2日(水)発売

【ツアー情報】

ANRI LIVE 2025 TIMELY!!

■2025年7月5日(土) ウエスタ川越 大ホール

■2025年7月27日(日) 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール

■2025年9月6日(土) 小牧市市民会館

■2025年9月13日(土) 栃木県総合文化センター メインホール

■2025年9月15日(月祝) SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂)

■2025年9月20日(土) 高知県立県民文化ホール・オレンジホール

■2025年9月27日(土) 神戸国際会館こくさいホール

■2025年10月4日(土) 豊後大野市総合文化センターエイトピアおおの 大ホール

■2025年10月5日(日) 宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア 大ホール

■2025年10月11日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール

■2025年10月13日(月祝) 掛川市生涯学習センター

■2025年10月17日(金) 東京国際フォーラム ホールA

■2025年10月26日(日) なら100年会館 大ホール

■2025年11月9日(日) トークネットホール仙台(仙台市民会館)

▼一般発売チケットのご購入は各プレイガイドから▼

・チケットぴあ http://t.pia.jp/

・ローソンチケット https://l-tike.com/

・e+(イープラス) http://eplus.jp/

*未就学児童のご入場はご遠慮願います。

杏里オフィシャルサイト

https://anri-music.com/s/anri/?ima=5022

杏里 official X

https://x.com/1105_anri

杏里 official Instagram

https://www.instagram.com/anri1105/

杏里 official You Tube チャンネル

https://www.youtube.com/@anriofficial3041