株式会社新澤醸造店、「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」への協力が決定

株式会社アートローグ

Study：大阪関西国際芸術祭 実行委員会（株式会社アートローグ内 本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：鈴木大輔）は、株式会社新澤醸造店様にご協力を賜りましたことをご報告いたします。

Study：大阪関西国際芸術祭 2025は、2025年4月11日(金)※から10月13日(月)まで開催する現代アートの国際フェスティバルです。大阪・関西万博の開催期間中、夢洲の万博会場をはじめ、安藤忠雄氏設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章氏設計の大阪府立国際会議場（中之島）、西成・船場エリア、70年万博開催の万博記念公園にある国立民族学博物館（黒川紀章建築）など大阪を象徴する各地で展開されます。

2025年の4回目となる開催では、大阪・関西万博と大阪一帯をつなぐ役割を担う国際芸術祭として、国内外のアートプロジェクトを通じ、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」として実施されます。本年は、文化芸術・ 経済活性化、そして社会課題の顕在化を意味する「ソーシャルインパクト」をテーマに開催する今回は、各会場ごとに6つの章に構成された展示が行われます。

※各会場のコンセプトと展示詳細については、「大阪・関西万博と同時期に開催！「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」、各会場のコンセプトと展示詳細など最新情報を発表」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000028825.html）よりご参照ください。

■株式会社新澤醸造店 代表取締役 新澤巖夫氏 コメント

この度「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」への協力という素晴らしいご縁を頂戴いたしました。アート×日本酒。「NIIZAWA Prize by ARTLOGUE」で選ばれたアーティストの作品を日本酒のラベルデザインに採用する取り組みは、2015年から途切れることなく続いております。

ユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録された際に生まれたご縁が繋がり、「伝統的酒造り」が登録された今新たな未来に出会いました。当社が醸造する「究極の食中酒」は、最先端の技術を使いながらも昔から連綿と続く日本酒造りの製法に則っております。その姿がさながらアートであると感じ入る瞬間があります。

心揺さぶられ自然と感情が露出する、巡り合ったものが今日生きていく力になる、アート

にはそんな力があると感じています。

アートと日本酒が融合し精彩を放つ様を、ぜひご体感くださいますと幸甚でございます。

■ 「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」開催概要

■芸術祭全体会期：2025年4月11日(金)～2025年10月13日(月)

名称：「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」https://osaka-kansai.art/

英語表記 Study: Osaka Kansai International Art Festival 2025

芸術祭展覧会

会期：2025年4月11日(金)～2025年10月13日(月)

会場：大阪・関西万博会場内 / 大阪文化館・天保山（旧サントリーミュージアム）・ベイエリア / 中之島エリア（大阪府立国際会議場）、船場エリア / 西成エリア / 大阪キタエリア / 松原市ほか

※フルオープン（万博会場含む）は、2025年4月13日（日）に開幕します。

※本芸術祭のチケットでは、大阪・関西万博には入場できませんのでご注意ください。

日韓合同の国際アートフェア「Study × PLAS : Asia Art Fair」

プレビュー：2025年7月20日(日)※VIP、招待者、プレス関係者のみ

一般公開：2025年7月21日(月)～23日(水)

会場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）

クリエイティブビジネスコンテスト「StARTs UPs(スターツアップス)」

会期：2025年7月23日(水)

会場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）

【主催】

大阪関西国際芸術祭実行委員会（株式会社アートローグ内）

https://osaka-kansai.art/pages/summary#organization

総合プロデューサー：鈴木大輔（株式会社アートローグ 代表取締役CEO）

【大阪関西国際芸術祭 実行委員会】

主 催：大阪関西国際芸術祭 実行委員会（株式会社アートローグ内）

会 長：山極壽一（総合地球環境学研究所所長）

副会長：鳥井信吾（サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長

理事長：鈴木大輔（株式会社アートローグ代表取締役CEO）

常任理事：小川理子（パナソニック ホールディングス株式会社 参与）、辰野光彦（辰野株式会社 代表取締役社長）、田中邦裕（さくらインターネット株式会社 代表取締役社長）、堂目卓生（大阪大学 教授・総長補佐）中井貫二（千房株式会社 代表取締役社長）

理事：廣瀬茂夫（関西経済同友会 事務局長）、ウスビ・サコ（元京都精華大学学長）

顧問：宮部義幸（関西経済同友会 代表幹事）

【パートナーシティ】松原市

【協賛】（2025年4月13日時点）

LINEヤフー株式会社 / 東京建物株式会社 / さくらインターネット株式会社 / ロート製薬株式会社 / 辰野株式会社 / IRISデータラボ株式会社 / 株式会社池田泉州銀行 / 有限会社中本鐵工所 / 株式会社アイチ金属 / 株式会社大伸社ディライト / カゴヤ・ジャパン株式会社 / 株式会社甲南アセット / ヤマト運輸株式会社 / 大阪石材工業株式会社

【後援・協力：海外】（2025年4月13日時点）

駐日ベルギー大使館 / 在大阪イタリア領事館 / 駐大阪韓国文化院 / 在日フランス大使館 ・アンスティチュ・フランセ / 在日スイス大使館 / ブリティッシュ・カウンシル / 在大阪オーストラリア総領事館 / 在大阪・神戸米国総領事館 / ドイツ連邦共和国総領事館* (*天保山・Reshaped Reality展のみの後援 ) / 在日メキシコ大使館 / セルビア共和国大使館 / 台北駐大阪経済文化弁事処 / 駐日欧州連合代表部 (EEAS) / 2025年大阪・関西万博ノルディック・サークル / 2025年大阪・関西万博オランダパビリオン / 2025年大阪・関西万博モナコパビリオン

【後援・協力：国内】（2025年4月13日時点）

外務省 / 関西領事団 / 関西広域連合 / 一般社団法人 関西経済同友会 / 公益社団法人 関西経済連合会/大阪商工会議所 / 公益財団法人 大阪観光局 / 大阪市此花区役所 /大阪市西成区役所 /大阪市港区役所 / 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 / 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会/2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 / 近畿経済産業局 / 一般社団法人 大阪外食産業協会 / JR西日本グループ / キヤノン株式会社/ 勝尾寺 /大阪大学先導的学際研究機構「新たな防災」を軸とした命を大切にする未来社会研究部門（New-POD）/ いのち会議 / 総合地球環境学研究所 / 株式会社新澤醸造店

【メディアパートナー】

Art Sticker / IMA ONLINE / NPO Aoyama Design Forum / ONBEAT / GIZMODO / clam / SAVVY / サストモ / SEOUL ART GUIDE / Time Out Tokyo / designboom / Peatix Japan株式会社 / Pen / MYSTORY



※プログラムや詳細は変更になる可能性があります。

■会社概要

株式会社 ARTLOGUE（株式会社アートローグ）

・代表者：株式会社アートローグ 代表取締役CEO 鈴木大輔

・本社所在地：大阪府大阪市北区

・設立日：2017年7月7日

・事業内容：「Study：大阪関西国際芸術祭」の企画・運営 / WEBメディア「ARTLOGUE」「Art Tourism」など企画・運営









