¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¾¦ÉÊÌó4,000¼ï¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDisney THE MARKET¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡É
Disney THE MARKET(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/disney_market/)
´ü´Ö¡§4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë)～5·î12Æü(·î)
Á°È¾¡§4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë)～5·î4Æü(Æü¡¦½Ë)¡¢¸åÈ¾¡§5·î5Æü(·î¡¦½Ë)～12Æü(·î)
¾ì½ê¡§9³¬ ºÅ¾ì
¢¨ºÅ¤·ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ½ªÎ»
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡ÖDisney THE MARKET¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥¯¥µー¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤Î»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾¦ÉÊ¤¬Ìó4,000¼ïÂç½¸·ë¡ª
¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê¤äÀè¹ÔÈÎÇä¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿·À¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÂçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ªºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¤¦¤á¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¼ÂÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥Ã¥ー¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬Âçºå¡¦¿·À¤³¦¤Ç³Ú¤·¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]£±.¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°3,520±ß£².¥ー¥Û¥ë¥Àー880±ß£³.¼ê¤Ì¤°¤¤1,100±ß
[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]¥ß¥Ã¥ー¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ò¥Ñー¥×¥ë¡Ó(º¸¤«¤é)¶ÒÃå880±ß¡¢¥«¥Ã¥×(¥ß¥Ã¥ー/¥ß¥Ëー)³Æ880±ß¡¢T¥·¥ã¥Ä5,500±ß¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°4,400±ß
[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]¥ß¥Ã¥ー¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡ÒÂçºå ¿·À¤³¦¡Ó(º¸¤«¤é)¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°3,630±ß¡¢T¥·¥ã¥Ä5,500±ß¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×1,540±ß¡¢¶ÒÃå880±ß
¤½¤Î¤Û¤«Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¡ÖDisney THE MARKET¡×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ò¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ó(º¸¤«¤é)¡ÖMEI OCEAN¡×¥µ¥³¥Ã¥·¥å5,500±ß¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹ 770±ß¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×1,540±ß
¤¢¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡ª
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡×(º¸¤«¤é)¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ómini3¸ÄÆþ/¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ómini3¸ÄÆþ/¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ómini3¸ÄÆþ/¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸³Æ1,890±ß
¡ÖÈ¬Å·Æ²¡×¥ß¥Ã¥ー/¤¯¤êー¤à¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿ー¥É(1¸Ä)432±ß
5·î5Æü(¿å)～¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¥×ー¤µ¤ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥¦¥á¥À¥Áー¥º¥é¥Ü¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹
¡Ö¥¦¥á¥À¥Áー¥º¥é¥Ü¡×¥Áー¥º¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã(4ËçÆþ)972±ß¡¢(9ËçÆþ¡¢±¦¤ÎÀÖ¤¤È¢¤Î¤ß)2,160±ß¡ý¸åÈ¾
¡Ö¥¦¥á¥À¥Áー¥º¥é¥Ü¡×¥Áー¥º¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ù¥¤¥¯¥É¥·¥ç¥³¥é(6ËçÆþ)1,080±ß¡ý¸åÈ¾
º£ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆÃ½¸
¡¦¼Â¼Ì±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù
¥½¥Õ¥Ó¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ØStitch in Costume¡Ù³Æ660±ß
¡¦À¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¡ÖGAP¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥ºT¥·¥ã¥Ä(MENʼS)5,990±ß
¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥ºT¥·¥ã¥Ä(BOYS)4,990±ß
¡¦±£¤ì¥Öー¥à¡ª¡©¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º(°Ìò)¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¡Ù
¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È3¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´13¼ï) ³Æ880±ß
²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬ÅÐ¾ì
¡¦¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁêËÐ¼è¤ê¤ËÊ±¤·¤¿¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºåµÞ¤¦¤á¤À²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÂçºå¡¦¿·À¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡
800±ß (¥¦ー¥í¥óÃã)¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Á´40¼ïÎà¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï²ñ´ü¤ÎÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¡£
¥é¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âåºÎï¤ËÇí¤¬¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß¤ªÇã¾å¤²¤´¤È¤ËÆóÁØ¼°
¥«ー¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤ªÅÏ¤·¾ì½ê:9³¬ ºÅ¾ì ¤ª²ñ·×¥«¥¦¥ó¥¿ー
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤ºÇÂç10Ëç¤Þ¤Ç¡£
¢¨Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/disney_market/