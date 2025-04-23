&TEAM¡¢3rd SINGLE¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¡¡4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢&TEAM¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤ò4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
(C)YX LABELS
2024Ç¯¤Ë½Õ²Æ½©Åß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿4ºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Åß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿2nd ALBUM¡ØÀãÌÀ¤«¤ê (Yukiakari)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áí½Ð²Ù¿ô¤¬68ËüËç¤òÄ¶¤¨¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£1st SINGLE¡Ö¸Þ·î±« (Samidare)¡×¡¢2nd SINGLE¡ÖÀÄÍò (Aoarashi)¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò3ºîÉÊÏ¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡Ê9¼ïÎà¡Ë¤ÎÁ´11·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖRun Wild¡×¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß·ÏÃË»Ò¡×¡¢¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤È¡ÖRun Wild¡×¤Î´Ú¹ñ¸ìver.¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Î60P¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ÎÂ¾¡¢9¼ïÎà¤Î¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤òÉõÆþ¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢ID¥«ー¥É¤È¥Õ¥©¥È¥«ー¥ÉÉÕ¤¡£¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¤Ë¤Ï¡¢28P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É2¼ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRun Wild¡×¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¥Ý¥Ã¥×Ä´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢À©ºî¤Ë¤Ï &TEAM¡ÖDeer Hunter¡×¤Î¤Û¤«¡¢Miley Cyrus¡ÖWrecking Ball¡×¡¢Maroon 5¡ÖGirls Like You¡×¡¢Katy Perry¡ÖRoar¡×¡¢JUNG KOOK¤ÈLatto¤Î¡ÖSeven¡×¤ä¡¢ROSE & Bruno Mars¤Î¡ÖAPT.¡×¤Ê¤ÉÄ¹´ü¤ËÅÏ¤êÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µーCirkut¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¡Ö¥á¥ó¥Ðー¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¢¡Ö¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡Ö±þÊçÃêÁª·ô¡×¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥çー¥±ー¥¹¤È¡¢FANCLUB²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎWeverse Shop¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¡õ¹ØÆþÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ï¿·¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÂ¾¡¢¥Èー¥¯¤Ê¤É¤Î´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
&TEAM 'Go in Blind (·îÏµ)' Official MV
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=RjJTiajpyrA ]
&TEAM 'Go in Blind (·îÏµ)' Official Performance MV
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=dBD5GpJWM64 ]
&TEAM 3rd SINGLE¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×
2025Ç¯4·î23Æü(¿å)È¯Çä
https://andteam.lnk.to/3rd_sg
·ÁÂÖ¿ô¡§11·ÁÂÖ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.universal-music.co.jp/andteam/news/2025-02-17/
1.Go in Blind (·îÏµ)
2.Run Wild
3.¥ª¥ª¥«¥ß·ÏÃË»Ò
4.Extraordinary day
5.Go in Blind (Korean ver.)
6.Run Wild (Korean ver.)
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¡¡TYCT-39270
¢¨A4¥µ¥¤¥º
¡¦PHOTO BOOK¡¡60P¡ÊW220¡ßH298mm¡Ë
¡¦CD¡¡(W120 ¡ß H120mm)
¡¦CD SLEEVE (W125 ¡ß H125mm)
¡¦MINI POSTER¡ÊW182¡ßH257mm¡Ë
¡¦IDENTITY PHOTO¡ÊW98¡ßH158mm / 9¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦PHOTO CARD (WOLF CLAW ver.)¡ÊW55¡ßH85mm / 9¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¡¡TYCT-30154
¡¦CD¡¡(W120 ¡ß H120mm)
¡¦BOOKLET 12P¡ÊW121¡ßH119.5£í£í¡Ë
¡¦IDENTITY CARD¡ÊW55¡ßH85mm / 9¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦PHOTO CARD (WOLF FANG ver.)¡ÊW55¡ßH85mm / 9¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡ã¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡Ê9¼ïÎà¡Ë¡ä³Æ1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ó¥Ëー¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°»ÅÍÍ
¡¦PHOTO BOOK¡¡28P¡ÊW150¡ßH210mm¡Ë
¡¦CD¡¡(W120 ¡ß H120mm)
¡¦CD SLEEVE (W125 ¡ß H125mm)
¡¦PHOTO CARD (BABY WOLF ver.)¡ÊW55¡ßH85mm / 9¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦PHOTO CARD (WOLF FAMILY ver.)¡ÊW55¡ßH85mm / ¥á¥ó¥ÐーÊÌ 9¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - EJ - ¡¿ TYCT-39271
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - FUMA - ¡¿ TYCT-39272
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - K - ¡¿ TYCT-39273
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - NICHOLAS - ¡¿ TYCT-39274
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - YUMA - ¡¿ TYCT-39275
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - JO - ¡¿ TYCT-39276
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - HARUA - ¡¿ TYCT-39277
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - TAKI -¡¿ TYCT-39278
¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× - MAKI - ¡¿ TYCT-39279
¢£¼ýÏ¿¶Ê(11·ÁÂÖ¶¦ÄÌ) : Ì¤Äê
¢£½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ : Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡Ö±þÊçÃêÁª·ô¡×¡×ÉõÆþ¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú&TEAM 3rd SINGLE¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆÃÅµ¾ÜºÙ¡Û
https://www.universal-music.co.jp/andteam/news/2025-04-18/
¡Î&TEAM¡Ï
&TEAM¤Ï¡¢EJ¡¦FUMA¡¦K¡¦NICHOLAS¡¦YUMA¡¦JO¡¦HARUA¡¦TAKI¡¦MAKI¤Î9¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡£
°Û¤Ê¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤«¤é·Ò¤¬¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä9¿Í¤¬°ì¤Ä¤Î¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëÂ«¤ÎÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¡£
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
HP¡§https://andteam-official.jp
Weverse¡§https://weverse.io/andteam/artistpedia?hl=ja
X¡§https://twitter.com/andTEAMofficial
X(Member)¡§https://twitter.com/andTEAM_members
Instagram¡§https://www.instagram.com/andteam_official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@andteam_official
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/andTEAM_official