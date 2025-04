&TEAM¡¢3rd SINGLE¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¡¡4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、&TEAMのニューシングル「Go in Blind(月狼)」を4月23日(水)に発売します。

(C)YX LABELS

2024年に春夏秋冬をテーマにした4作品をリリース。冬をテーマにした2nd ALBUM『雪明かり (Yukiakari)』では、総出荷数が68万枚を超え自己最高記録を更新。1st SINGLE「五月雨 (Samidare)」、2nd SINGLE「青嵐 (Aoarashi)」に次いで、ゴールドディスク「ダブル・プラチナ」認定を3作品連続で獲得しました。

今作は、初回限定盤・通常盤・メンバーソロジャケット盤(9種類)の全11形態で発売します。「Run Wild」「オオカミ系男子」、「Go in Blind (月狼)」と「Run Wild」の韓国語ver.を含む全6曲を収録しており、初回限定盤には、A4サイズの60P豪華フォトブックやミニポスター、証明写真の他、9種類のフォトカードを封入。通常盤には、IDカードとフォトカード付き。メンバーソロジャケット盤には、28Pフォトブック、フォトカード2種が付いています。

「Run Wild」はディスコポップ調のメロディラインで、制作には &TEAM「Deer Hunter」のほか、Miley Cyrus「Wrecking Ball」、Maroon 5「Girls Like You」、Katy Perry「Roar」、JUNG KOOKとLattoの「Seven」や、ROSE & Bruno Marsの「APT.」など長期に渡り世界的なヒット曲を手掛けてきたプロデューサーCirkutなどが参加しています。

作品の発売を記念して、メンバーと直接会える「メンバーオフラインイベント」、「メンバーオンラインイベント」、「メンバー直筆サイン入り告知ポスタープレゼント」を実施。初回プレス封入特典として封入されるシリアルナンバー入り「応募抽選券」でご応募いただけます。発売日4月23日(水)にはショーケースと、FANCLUB会員限定のWeverse Shopでのご予約&購入対象イベントを開催。ショーケースは新曲のライブの他、トークなどの企画も予定しています。

&TEAM 'Go in Blind (月狼)' Official MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RjJTiajpyrA ]

&TEAM 'Go in Blind (月狼)' Official Performance MV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dBD5GpJWM64 ]

&TEAM 3rd SINGLE「Go in Blind(月狼)」

2025年4月23日(水)発売

https://andteam.lnk.to/3rd_sg

形態数:11形態

詳細はこちら https://www.universal-music.co.jp/andteam/news/2025-02-17/

1.Go in Blind (月狼)

2.Run Wild

3.オオカミ系男子

4.Extraordinary day

5.Go in Blind (Korean ver.)

6.Run Wild (Korean ver.)

<初回限定盤>1,980円(税込)/ TYCT-39270

※A4サイズ

・PHOTO BOOK 60P(W220×H298mm)

・CD (W120 × H120mm)

・CD SLEEVE (W125 × H125mm)

・MINI POSTER(W182×H257mm)

・IDENTITY PHOTO(W98×H158mm / 9種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD (WOLF CLAW ver.)(W55×H85mm / 9種中ランダム1枚)

<通常盤>1,540円(税込)/ TYCT-30154

・CD (W120 × H120mm)

・BOOKLET 12P(W121×H119.5mm)

・IDENTITY CARD(W55×H85mm / 9種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD (WOLF FANG ver.)(W55×H85mm / 9種中ランダム1枚)

<メンバーソロジャケット盤(9種類)>各1,595円(税込)

※ビニールパッケージング仕様

・PHOTO BOOK 28P(W150×H210mm)

・CD (W120 × H120mm)

・CD SLEEVE (W125 × H125mm)

・PHOTO CARD (BABY WOLF ver.)(W55×H85mm / 9種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD (WOLF FAMILY ver.)(W55×H85mm / メンバー別 9種中ランダム1枚)

メンバーソロジャケット盤 - EJ - / TYCT-39271

メンバーソロジャケット盤 - FUMA - / TYCT-39272

メンバーソロジャケット盤 - K - / TYCT-39273

メンバーソロジャケット盤 - NICHOLAS - / TYCT-39274

メンバーソロジャケット盤 - YUMA - / TYCT-39275

メンバーソロジャケット盤 - JO - / TYCT-39276

メンバーソロジャケット盤 - HARUA - / TYCT-39277

メンバーソロジャケット盤 - TAKI -/ TYCT-39278

メンバーソロジャケット盤 - MAKI - / TYCT-39279

■収録曲(11形態共通) : 未定

■初回プレス封入特典 : 全形態共通「シリアルナンバー入り「応募抽選券」」封入。詳細は決定次第、後日発表いたします。

【&TEAM 3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」シリアルナンバー特典詳細】

https://www.universal-music.co.jp/andteam/news/2025-04-18/

[&TEAM]

&TEAMは、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。

異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。

結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。

<公式サイト>

HP:https://andteam-official.jp

Weverse:https://weverse.io/andteam/artistpedia?hl=ja

X:https://twitter.com/andTEAMofficial

X(Member):https://twitter.com/andTEAM_members

Instagram:https://www.instagram.com/andteam_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@andteam_official

YouTube:https://www.youtube.com/c/andTEAM_official