AI¥¹¥Èー¥à¡¢»ÍÆü»Ô±ØÁ°ºÆ³«È¯¤ËÏ¢Æ°¤·²°³°LCDÀßÃÖ¤ò½é¼Â»Ü
¡¡AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¥¸¥§¥¯¥·ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£°æ½ÓÉ×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3719¡Ë¤Ï¡¢»°½Å¸òÄÌ¥°¥ëー¥× »°¸òÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë½×¹©¤·¤¿¡Ö»ÍÆü»Ô»°¸ò¥Ó¥ë¡×¡Ê»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡Ë¤Ë¡¢²°³°ÍÑLCD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ó¥É2Âæ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCMS¡Ë¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå·¿¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃæÉô½é¡¢ÅÔ»Ô·¿³«È¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÎÅ¸³«
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ÃÛÊ£¹ç¥Ó¥ë¡Ö»ÍÆü»Ô»°¸ò¥Ó¥ë¡×¤Î²°³°¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉôÊ¬¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤ÇÀ½ºî¤·¤¿LCD¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¡£AI¥¹¥Èー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤ËÂ³¤¯ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÉô·÷¤Ç¤Ï½é¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÎÙ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÉô½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¤è¤ëÃæ±ûÄÌ¤ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÆ³«È¯¤âËÜ³Ê²½¡£º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÃÏ°è¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Þー¥È±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëCMSÏ¢Æ°¤Ç±ó³Ö´ÉÍý¤ò¼Â¸½
AI¥¹¥Èー¥à¤Ï¡¢IT»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈCMS¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¡Ö±ó³Ö¾ðÊóÈ¯¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹½ÃÛ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞ¾ðÊó¤«¤éÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¾ðÊóÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»æÇÞÂÎ¤Ë¤è¤ë·Ç¼¨Êª¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦¥Úー¥Ñ¥ì¥¹¿ä¿Ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ÃÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¡È³¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤È¤·¤Æ
ËÜ·ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢AI¥¹¥Èー¥à¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ÎºÆ³«È¯¡¦ÅÔ»Ô³èÀ²½¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Æ³Æþ¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ûÂ¸¤ÎÅÅ¾È¼°´ÇÈÄ¤«¤é¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¶õ´Ö¤Î¾ðÊó²½¤Ê¤É¡¢¡Ö³¹¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÃÖ³µÍ×¡Û
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§»ÍÆü»Ô»°¸ò¥Ó¥ë¡Ê14³¬·ú¿·ÃÛÊ£¹ç¥Ó¥ë¡Ë1³¬²°³°¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÉÍÅÄÄ®41ÈÖ1
À½ÉÊ¡§²°³°ÍÑLCD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¡Ë¡ß2Âæ
ÆÃÄ§¡§AI¥¹¥Èー¥àCMS¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ê±ó³ÖÁàºî¡¦ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¯¥·ー¥É¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£°æ ½ÓÉ×
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17-11 ÜÆÍÕ¥Ó¥ë9³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI»ö¶È¡¢AI¶µ°é¡¢AI¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢ERP¡¦HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ëIT»ö¶È¤Î¤Û¤«¤ËLEDVISION¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÈÎÇä¡¦¥êー¥¹»ö¶È¡¢¹¹ð¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ê¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢ITµ¡´ïÈÎÇä»ö¶È¡ÊWi-Fi7Åù¡Ë
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://www.ai-storm.co.jp
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AI¥¹¥Èー¥à³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§press@ai-storm.co.jp