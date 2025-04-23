Á´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾ÚÉÕ¤¡ª Mission RT6 ～¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»»£¶¤«·îÃ£À®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸～ ´ë¶È¤Î·î¼¡·è»»Áá´ü²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÃ¼ìºîÀï³«»Ï¡ª
¥Á¥ç¥¤¥Ç¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ó»³¾½Ç·¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢·î¼¡·è»»¤ÎÁá´ü²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»» 6¤«·îÃ£À®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊMission RT6¡Ë¡×(https://rt6.jp/)¤ÎÄó¶¡¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ËÀø¤à5¤Ä¤Î"¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨(¥â¥ó¥¹¥¿ー)"¡ÊGhost Paper¡¢Time Eater¡¢Dark Excel¡¢Shadow Process¡¢Legacy System¡Ë¤ò·âÂà¤·¡¢6¤«·î°ÊÆâ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»»¼Â¸½¤òÌóÂ«¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£·ÀÌó´ü´ÖÆâ¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´³ÛÊÖ¶â¤òÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ËÀø¤à5¤Ä¤ÎDX¥â¥ó¥¹¥¿ー
´ë¶È¤ËÀø¤à5¤Ä¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤í¡ª
Ghost Paper¡Ê¥´ー¥¹¥È¡¦¥Úー¥Ñー¡Ë
¡Ö¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤Ã¤Æ²¿¡©¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©¡× ¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÂçÎÌ¤Î»æÄ¢Êí¡¦Ä¢É¼¤Î½¸¹çÂÎ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ø¤ÎÄñ¹³ÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢»æ¤ÎÅÁÉ¼¤äÀÁµá½ñ¤òÎÌ»º¤·Â³¤±¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òË¸³²¤·¤Þ¤¹¡£
Time Eater¡Ê¥¿¥¤¥à¡¦¥¤ー¥¿ー¡Ë
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡× »þ´Ö¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤Î²½¿È¡£¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¼êºî¶È¤ä¡¢²á¾ê¤Ê¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÁË¤ß¤Þ¤¹¡£
Dark Excel¡Ê¥Àー¥¯¡¦¥¨¥¯¥»¥ë¡Ë
¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê¥Þ¥¯¥í¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡× °Ç¤ËÀø¤à¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤Îæ«¡£Â°¿Í²½¤·¤¿Ê£»¨¤ÊExcel¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁý¿£¤µ¤»¡¢¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ä¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£
Shadow Process¡Ê¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥×¥í¥»¥¹¡Ë
¡Ö¤¨¤Ã¡©Àè¤Ë°õ´Õ¤¬É¬Í×¡©¡× ¸«¤¨¤Ê¤¤Èó¸úÎ¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î²½¿È¡£ÉÔÉ¬Í×¤Ê¾µÇ§¥Õ¥íー¤ä¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÊ¬ÃÇ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤òÁË³²¤·¤Þ¤¹¡£
Legacy System¡Ê¥ì¥¬¥·ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¡ÖÌ®¡¹¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¡× ²áµî¤Î°äÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¸¹çÂÎ¡£»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²¹Â¸¤µ¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»» 6¤«·îÃ£À®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ Mission RT6¤ÎÆÃÄ§
1.³Î¼Â¤ÊÀ®²Ì¼Â¸½¤òÌóÂ«
6¤«·î°ÊÆâ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»»¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú
Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾ÚÉÕ¤
Àº±Ô¥Áー¥à Team RT6¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¥µ¥Ýー¥È
2.Êñ³çÅª¤ÊÊÑ³×¥¢¥×¥íー¥Á¡ÊÎã¡Ë
·è»»Áá´ü²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Î¸«Ä¾¤·
²ñ·×¥½¥Õ¥È¤äÀÁµá´ÉÍý¡¦·ÐÈñÀº»»¡¦µëÍ¿·×»»Åù¤ÎÅ¬¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê
²ñ·×¾ðÊó¤òÁá¤¯¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³¸«Ä¾¤·¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ
ÉôÌçÊÌÍ½¼Â´ÉÍý¤Î¼Â¸½
3.3¤Ä¤ÎÆ³Æþ¥×¥é¥ó
¼ÒÆâÃ´Åö¼ÔÁ´ÎÏ¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û20Ëü±ß～¡Ë
´ÉÍý¡¦·ÐÍýÉô´ÝÅê¤²¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û50Ëü±ß～¡Ë
CFO¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û100Ëü±ß～¡Ë
¢£ºîÀï´°¿ë¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿® - Á´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¤ÎÌóÂ«
¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¡×¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºîÀï¡×¤Î´°¿ë¡Ê6¤«·î°ÊÆâ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»»Ã£À®¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºîÀï´ü´Ö¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤òÊÖ¶â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX¡¦·è»»Áá´ü²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤È¡¢Mission RT6¤Î³Î¼Â¤ÊÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ø¤Î¶¯¤¤¼«¿®¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿·ÀÌóÁ°¤Î¡Ö»öÁ°ºîÀï²ñµÄ¡×¤Ç¡¢µ®¼Ò¤Î¸½¾õÇÄ°®¤ÈºîÀïÀ®¸ù¤Î²ÄÇ½À¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ºîÀï¤Î¤ß¤¬¡¢¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»» 6¤«·îÃ£À®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊMission RT6¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://rt6.jp/)
¥Á¥ç¥¤¥Ç¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢DX¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É³«È¯¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
ITÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö7steps¡×¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¿Í¼êÉÔÂ¸þ¾å¡¦¼ý±×¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ¤ÈÅìµþ¤Î2µòÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£ÃÏ°è¤È´ë¶È¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦È¼Áö·¿»Ù±ç¤Ç¡¢´ë¶È¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥¤¥Ç¥¸¸ø¼°HP: https://www.choidigi.com/
Mission RT6～¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·è»»£¶¤«·îÃ£À®¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸～ ¡§ https://rt6.jp/
¼ÒÌ¾ ¡§¥Á¥ç¥¤¥Ç¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±ó»³ ¾½Ç·
½êºßÃÏ ¡§¡ÚÀçÂæËÜ¼Ò¡ÛµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û4-4-19 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÀçÂæÃæ±û¥Ó¥ë3³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÚÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÛÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-6-5 ¶åÃÊ²ñ´Û¥Æ¥é¥¹1³¬
URL ¡§https://www.choidigi.com/
ÅÅÏÃ¡§022-785-9002
¤ªÌä¹ç¤»¡§info¡ùchoidigi.com ¡Ê¡ù¤ò@¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë