PM SchoolÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ªÀ¸À®AI³èÍÑ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ÎÁ´¥¹¥¥ë¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¬ÆÀ
³ô¼°²ñ¼ÒPM Club¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò º´¡¹ÌÚ ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖPM School¡×¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¹©Äø¤òÌÖÍå¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë½àµò¤·¤¿³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ç·×¤Ç³Ø½¬²ÄÇ½¤Ê¹ÖµÁ¤Î¿ô¤¬400ËÜ¤òÄ¶¤¨Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡Ê´ë²è¹½ÁÛ¡¦Í×·ïÄêµÁ¡Ë¤«¤é¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡Ê³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAI¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©Åª¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·ÏÎ©¤Æ¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Á´¹ÖµÁ¤ò´Þ¤á¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏPM School¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò¼«Í³¤Ë»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥³¥ó¥×¥êー¥È¥×¥é¥ó¤Î¿½¹þ¤ß¡§https://app.pm-school.jp/bundles/6months-complete-plan
PM School¿·³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³µÍ×
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¤ò3¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ø½¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»Éý¹¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥×¥êー¥È¥×¥é¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉô¾Ò²ð
1.¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½¬ÆÀ¥³ー¥¹
- ¥æー¥¶ー¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
- ¥æー¥¶ー¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¼Â»Ü
- ¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
- ¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü
- ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
- ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¼Â»Ü
- ¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÃê½Ð
- ¥æー¥¶ーÍ×µáÄêµÁ
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍ×µáÄêµÁ
- Í×µá¥É¥¥å¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
- ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬
2. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½¬ÆÀ¥³ー¥¹
- Í×·ï¤ÎÊ¬Îà¡¦À°Íý
- µ»½ÑÅªÍ×·ï¤Î·èÄê
- Í×·ï¤ÎÀ°¹çÀ¥Á¥§¥Ã¥¯
- ³«È¯¥¹¥³ー¥×´ÉÍý
- ¥Ð¥Ã¥¯¥í¥°´ÉÍý
- ³«È¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý
- WBSºîÀ®
- ¹©¿ô¥ê¥½ー¥¹ÇÛÊ¬
3. AI¡ß¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯
- AI¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¼ïÎà
- AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ô¾ì¡¦¶¥¹ç¥ê¥µー¥Á¤Î¸úÎ¨²½
- Ï¿²»¡¦¥Æ¥¥¹¥È²½¤È¼«Á³¸À¸ì½èÍý
- Í×·ïÀ°Íý¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯»¶¤ËÌòÎ©¤ÄAI¥Äー¥ë
- ¥ï¥¤¥äー¥Õ¥ìー¥à¡¦UI¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×À¸À®
¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î½é´ü¹½ÁÛ¤«¤é¥ê¥êー¥¹¸å¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®¸ù»öÎã¡¦¼ºÇÔ»öÎã¤â¸ò¤¨¡¢¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë³è¤«¤»¤ëÃÎ¸«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬²ÄÇ½
Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÇÄ°®¤·Â¤ê¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ë¡Ö³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¸µ¤Ë¤É¤Î¹ÖµÁ¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤«ÇÄ°®¤Ç¤¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×(https://pm-club.notion.site/_-188526608ead8015a432eec0b5eca0e5?pvs=4)
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー³Ø½¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×(https://www.notion.so/pm-club/_-188526608ead80eabc2ed5d5277b1577?pvs=4)
·Ð»º¾Ê¤ÎÊä½õ¤Ë¤è¤ê50¡ó¥ª¥Õ¡ª¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¹ÖµÁ¤ò´Þ¤áÁ´¤Æ¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥×¥êー¥È¥×¥é¥ó¡×¤ò¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ï50¡ó¥ª¥Õ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Î¼ê½ç¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ¤ß¼ê½ç¡§https://pm-school.jp/career-up-by-reskilling
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼ÒPM Club³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒPM Club¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖPM Club¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖPM School¡×¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¿ÍºàÆÃ²½¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¥µ¥¤¥È¡ÖPM Career¡×¤ò±¿ÍÑ¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï²áµî¤Ëµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÇäµÑ¤äSaaS¶È³¦¤Ë¤Æµ¯¶È¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò·Ð¸³¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPM Club
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ ¿¿
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
1. ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖPM School(https://pm-school.jp/)¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇä
2. ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¿ÍºàÆÃ²½¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¥µ¥¤¥È¡ÖPM Career(https://pm-career.jp/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥æ-314383
¡¦´ë¶ÈURL¡§https://product-managers-club.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒPM Club ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
E-mail¡§pr@product-managers-club.jp