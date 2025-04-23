¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥á¥¾¥ó¤¬Â£¤ë¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÈþ¿©¤ÎÎ¹¡§¥¬¥¬¥ó¡¦¥¢¥Ê¥ó¥É¤È¿Ü²ìÍÎ²ð¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½

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Gaysorn Amarin at Gaysorn Village
Level 2, No.502 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok
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PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
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