ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à ½Õ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¹¥¤ー¥Ä¤äÊÆ¹ñ¤Çº£ÏÃÂê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¡ª¡ÖSKY PICNIC 2025¡×³«ºÅ
¡¡Åìµþ·úÊª³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¹½À®ÃÄÂÎ¤È¤·¡¢»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¹©±ÄÅÔ»Ô¶õ´Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÉðÂ¤±à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü¥Æ¥ì ¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¤ò¹½À®°÷¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Tokyo Legacy Parks³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖTLP¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～ 5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î31Æü´Ö¡¢ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¸ø±à¡×¡Ë¤Ë¤Æ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSKY PICNIC 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥ëー¥°¥ì¥¤¥ë¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä
MEIJI PARK PICKLEBALL COURT
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¤ª½Ð¤«¤±¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ¤Î²¼¡¢¼ÇÀ¸¤äÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¤¬²ê¿á¤¯´Ä¶¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²°³°ÂÎ¸³¤òÅÔ¿´Éô¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ï¥¤È¯¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ûー¥êー¥°¥ì¥¤¥ë¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ëÂ¾¡¢ÊÆ¹ñ¤Çº£ÏÃÂê¤Î¿·¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÎ×»þ¥³ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤È¤Î¶¦ºÅ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇË¬¤ì¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖSKY PICNIC 2025¡×³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/2_1_a6035a3bb62d207b15eb104eb23c2f99.jpg ]
¢¨±«Å·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¢¨¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±È¼¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥êー¥É¤ÏÊü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨±àÆâ¤Ï¶Ø±ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×¡Ê¼Â»Ü¾ì½ê/´ü´Ö¡Ë£±¡¥ÆüËÜ½é¾åÎ¦¥Ï¥ï¥¤È¯¥Éー¥Ê¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ûー¥êー¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡¦¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¡¡¥Ûー¥êー¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡¦¥Éー¥Ê¥Ä(https://holeygraildonuts.com/)¤Ï¡¢¥«¥¦¥¢¥¤Åç¤Î¾®¤µ¤Ê¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¿¥í¥¤¥â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤ä¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ëºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡¿´ü´Ö
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±àAÅïÁ°¡Ê³°±ñÀ¾ÄÌ¤êÂ¦¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～18:00¡¡
¢¨ °Å·¸õ¤ÎºÝ¤Ê¤É¡¢±Ä¶ÈÆü¤ä»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¢¨ »ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡£¸½¶â¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÉÔ²Ä¡£
£²¡¥¿·¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMEIJI PARK PICKLEBALL COURT¡×
¡¡º£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±àÆâ¡Ö¤ß¤Á¹¾ì¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÆÃÀß¥³ー¥È¤òÀßÃÖ¡£ÅÔ¿´¤ÎÎÐË¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/meijipark_pickleball_court¡Ê4/24¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡Ë
Äó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à(°ìÉô)¡¿ÎÁ¶â
¡üÂÎ¸³²ñ¡Ê20Ê¬ 700±ß¡§ÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë½é¿´¼Ô¸þ¤±¡£¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Î½Õ¿·¤·¤¤¤³¤È»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê1»þ´Ö 5,500±ß¡§ÀÇ¹þ¡Ë
·ÝÇ½¿Í¤ä¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é·Ð¸³¤â¤¢¤ëÃíÌÜ¤Î¥³ー¥ÁÀ¾Â¼ÌÀÉ§¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¢¨¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡Ê½éµé¡¢Ãæµé¡Ë¡¢ºÇÂç4Ì¾¡¢½é¿´¼Ô´¿·Þ¡¢¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡ËÂß½Ð¤¢¤ê¡ÊÍÎÁ¡Ë
¢¨À¾Â¼¾¼É§ Instagram: https://www.instagram.com/adihiko/
¡ü¸òÎ®Îý½¬²ñ¡Ê2»þ´Ö3,500±ß¡§ÀÇ¹þ¡Ë
Æüº¢¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥×¥ìー¥äー¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ç¤¤ë¸òÎ®²ñ¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬Îý½¬¤ä¸òÎ®¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡Ê½éµé¡¢Ãæµé¡Ë¡¢ºÇÂç10Ì¾¡¢½é¿´¼Ô´¿·Þ¡¢¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡ËÂß½Ð¤¢¤ê¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡ü¥³ー¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ê1»þ´Ö6,600～11,000±ß¡¡¢¨ÍËÆü»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë
¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò¼«Í³¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡ËÂß½Ð¤¢¤ê¡ÊÍÎÁ¡Ë
¢£¼Â»Ü¾ì½ê¡¿´ü´Ö¡¿Í½Ìó
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡Ö¤ß¤Á¹¾ì¡×¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß¡¢¶¯É÷Ãæ»ß
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§4·î25Æü(¶â)～5·î1Æü(ÌÚ)¡¢5·î5Æü(½Ë)～9Æü(¶â)¡¢5·î13Æü(²Ð)～25Æü(Æü) 9:00～21:00
¡¦¶¨ÎÏ¡¦±¿±Ä¡§ÆüËÜ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¶¨²ñ / RST Agency
¡¦Í½Ìó¡§https://www.tennisbear.net/place/3621/info?startDatetime=2025-04-25T09%3A00%3A00
£³¡¥¸ø±àÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¥ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¹¾ì¤ÇSky Picnic¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë±àÆâÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç1,300±ß(ÀÇÊÌ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·ー¥È¤òPLAY EARTH PARK WONDER STORE ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¥ã¥ó¥×¥°¥Ã¥º¤¬ÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢MEIJI PARK PICKLEBALL COURT¡Ê¤ß¤Á¹¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÂÎ¸³²ñ¤Î³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¥ã¥ó¥×¥°¥Ã¥ºÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë
£´¡¥¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖStudio Cocochii¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ªCocochii Garden Party
¡¡¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Cocochii¤È¶¦ºÅ¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡Ö´õË¾¤Î¹¾ì¡×¤Ë¤Æ2Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£µ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿20-30Âå¤Î½÷À¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËËþ°÷¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£4·î29Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËõÃã¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¹¤â¤¢¤ê¡¢¤´¼«Í³¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü¾ì½ê¡¿´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡Ö´õË¾¤Î¹¾ì¡×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§4·î29Æü¡Ê½Ë¡Ë¡¢5·î17Æü(ÅÚ) 9:30-12:00¡¡¢¨±«Å·»þÍ½È÷Æü¡§5·î6Æü¡Ê½Ë¡Ë¡¢5·î24Æü(ÅÚ)
5 ¡¥5/3¡ÊÅÚ½Ë¡ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹vsÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥Æー¥¸¡õ¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¡×
¡¡5/3(ÅÚ½Ë)¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£µÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°Âè£±£´Àá À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹vsÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¹ñÎ©(¤³¤³)¤ÏÀÅ²¬¡£¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥Æー¥¸¡õ¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¡×¤òÀßÃÖ¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë½ê±ï¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡ÖKICK OFF! SHIZUOKA SP¥Èー¥¯¥·¥çー ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤â»²Àï¡ª¹ñÎ©¥¯¥¤¥º·èÀï¡×¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¥°¥ë¥á¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü¾ì½ê¡¿´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡Ö´õË¾¤Î¹¾ì¡×¡Ö¤ß¤Á¹¾ì¡×¡Ö2¹æ¥Ç¥Ã¥¡×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§5·î3Æü¡Ê½Ë¡Ë 10:00-16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
6 ¡¥5/11¡ÊÆü¡Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¶¨»¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡Æ±¤¸¤¯5/11¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£µÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°Âè£±£¶Àá ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º vsÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª°ñ¾ë¸©¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À°û¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤äÊª»º¤ÎÈÎÇä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö°ñ¾ë¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¢£¼Â»Ü¾ì½ê¡¿´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡Ö´õË¾¤Î¹¾ì¡×¡Ö¤ß¤Á¹¾ì¡×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë 9:00-16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡ä
ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à ¸ø±à´ÉÍý½ê¡¡¡¡TEL¡§03-6434-7800 ¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§8 :30~17 :30¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à : https://www.meiji-park.com/contact/
～³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ～ÆüËÜ½é¾åÎ¦¥Ï¥ï¥¤È¯¥Éー¥Ê¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ûー¥êー¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡¦¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯
¡¡º£²ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤»º¤Î¥Ð¥Ë¥é¥Óー¥ó¥º¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´Å¤µ¤Î¡ÖOriginal Sin ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥·¥ó¡Ë¡×¤¬4¤ÄÆþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥·¥ó ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ï¥ï¥¤»º¤Î¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÂåÉ½Åª¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ê¥³¥¤¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎËõÃã¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Ê¤É4¤Ä¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê½µÂØ¤ï¤êÍ½Äê¡Ë¤Î2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥á¥Ë¥åー
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¡ä ²Á³Ê¡§1,300±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥Õ¥ìー¥Ðー¡§Original Sin ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥·¥ó¡Ë¡¡¡¡
¡ã¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ä ²Á³Ê¡§1,600±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥Õ¥ìー¥Ðー¡Êweek A¡Ë¡§* Lilikoi¡Ê¥ê¥ê¥³¥¤¡Ë Island Chocolate¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ë Smoked Coconut¡Ê¥¹¥âー¥¯¥É¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë * Strawberry Matcha¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡õ¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡Ë
¥Õ¥ìー¥Ðー¡Êweek B¡Ë¡§* S¡Çmores¡Ê¥¹¥â¥¢ー¥º¡Ë Crushed Cacao¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥É¥«¥«¥ª¡Ë Lemon Thyme¡Ê¥ì¥â¥ó¥¿¥¤¥à¡Ë * Strawberry Matcha¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡õ¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡Ë
¡ÎHoley Grail Donuts¡Ê¥Ûー¥êー¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡¦¥Éー¥Ê¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¥Ó¥Ç¥ª¡§https://www.instagram.com/p/DHKRya0zayz/
Instagram¡§https://www.instagram.com/holeygraildonuts/
Instagram¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë¡§https://www.instagram.com/holeygrailjapan/
¢¨º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢Instagram¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë¤Ë¤ÆÅ¬µ¹¾ðÊóÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMEIJI PARK PICKLEBALL COURT¡×
¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×¤È¤Ï¡¢º£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1965Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤³5-6Ç¯¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÌó2,000Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¿Íµ¤¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¤³¤³ÆüËÜ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÀìÍÑ¥³ー¥È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤ò¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±àÆâ¡Ö¤ß¤Á¹¾ì¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÆÃÀß¥³ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´¤ÎÎÐË¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Ï°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¥Üー¥ëÍ·¤Ó¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Äó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à¡¿ÎÁ¶â
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤«¤éÃç´Ö¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÍøÍÑ¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂÎ¸³²ñ¡Ê20Ê¬700±ß¡§ÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë½é¿´¼Ô¸þ¤±¡£¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Î½Õ¿·¤·¤¤¤³¤È»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÍ½Ìó¤ÏÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÈ¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÆü»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ê1»þ´Ö5,500±ß¡§ÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥Á¤Î1¿Í¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦À¾Â¼¾¼É§¤¬¤ª¤ê¡¢Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤ä¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é·Ð¸³¤â¤¢¤ëÃíÌÜ¤Î¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡Ê½éµé¡¢Ãæµé¡Ë¡¢ºÇÂç4Ì¾¡¢½é¿´¼Ô´¿·Þ¡¢¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡ËÂß½Ð¤¢¤ê¡ÊÍÎÁ¡Ë
À¾Â¼¾¼É§¡¡Instagram: https://www.instagram.com/adihiko/
¡ü¸òÎ®Îý½¬²ñ¡Ê2»þ´Ö3,500±ß¡§ÀÇ¹þ¡Ë
Æüº¢¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥×¥ìー¥äー¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬Îý½¬¤ä¸òÎ®¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÉô³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤â¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡Ê½éµé¡¢Ãæµé¡Ë¡¢ºÇÂç10Ì¾¡¢½é¿´¼Ô´¿·Þ¡¢¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡ËÂß½Ð¤¢¤ê¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡ü¥³ー¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ê1»þ´Ö6,600～11,000±ß¡¡¢¨ÍËÆü»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë
¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò¼«Í³¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´Ö¤È¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë¡¢Æ±Î½¤È¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Âç²ñÁ°¤Î¶¯²½Îý½¬¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡ËÂß½Ð¤¢¤ê¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡ü¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¸ò¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤ò100ÇÜ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÏMEIJI PARK PICKLEBALL COURT¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅù¤ÇÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µー¤µ¤Þ¤ä´ë¶È¤µ¤Þ¸þ¤±¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÍøÍÑ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£akihiko@rstagency.com,¡¡yasuko@rstagency.com
¸ø±àÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¥ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¹¾ì¤ÇSKY PICNIC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Æ1,300±ß(ÀÇÊÌ)°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ûー¥êー¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡¦¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢Meiji Park Market¡¢PLAY EARTH PARK WONDER STORE ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¡¢BLUE SIX COFFEE¡¢natuRe tokyo¡¡¢¨1,300±ß(ÀÇÊÌ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥ì¥·ー¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤¡£
- PLAY EARTH PARK WONDER STORE ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥°¥Ã¥º¡Ê¥Á¥§¥¢¡¢¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥·ー¥È¡Ë1ÅÀ¤ò1»þ´ÖÌµÎÁ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¢Ê¿Æü¤Ï¥·ー¥È¤Î¤ß¡Ë
- MEIJI PARK PICKLEBALL COURT¡Ê¤ß¤Á¹¾ì¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¤ò200±ß°ú¤¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ÊÂÎ¸³²ñ¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¡Ë
¢¨¥ì¥·ー¥È¤ò³Æ¾ì½ê¤Ø¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ì¥·ー¥È¤ÏÍâÆü°Ê¹ß¤âÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨ÍøÍÑ¤ÎºÝ¡¢ÍøÍÑºÑ¤ß¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥ì¥·ー¥È¤Ë²¡°õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖStudio Cocochii¡× ¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ªCocochii Garden Party
¡ÚCocochii¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Cocochii¤Ï¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½÷À¸þ¤±¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿Éý¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤¬¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ï¤¬¤ª²Ö¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËCocochii¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤À¸¤¤È²Ú¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡£ÅöÆü¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇCocochii¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢Studio Cocochii¥¢¥×¥ê¤Î¤´¾Ò²ð¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¤Î¤½¤Ð¤Ë±¿Æ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ò¹¯¤ò³Ú¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram: https://www.instagram.com/cocochii.official/
5/3¡ÊÅÚ½Ë¡ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¶¨»¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈDAYÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹vsÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥Æー¥¸¡õ¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¡×
¡¡5/3(ÅÚ½Ë)¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£µÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°Âè£±£´Àá À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹vsÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¹ñÎ©(¤³¤³)¤ÏÀÅ²¬¡£¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤Ë¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥¹¥Æー¥¸¡õ¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë½ê±ï¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡ÖKICK OFF! SHIZUOKA SP¥Èー¥¯¥·¥çー ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤â»²Àï¡ª¹ñÎ©¥¯¥¤¥º·èÀï¡×¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤µ¤é¤Ë¥Õー¥É¥³ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¥°¥ë¥á¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡ª¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¡¢»î¹çÁ°¤â²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
5/11¡ÊÆü¡Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¶¨»¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈDAY
¡¡Æ±¤¸¤¯5/11¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£µÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°Âè£±£¶Àá ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º vsÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡ª°ñ¾ë¸©¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À°û¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤äÊª»º¤ÎÈÎÇä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö°ñ¾ë¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡¡À§Èó°ñ¾ë¸©»ºÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤·¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Î¤´´ÑÀï¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à
ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¡ÒÅÅ¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¡Ó
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì±Ø¡§ÅÌÊâ9Ê¬ / Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¡³°±ñÁ°±Ø¡§ÅÌÊâ9Ê¬ / JRÁíÉðÀþ¡¡ÀéÂÌ¥öÃ«±Ø¡§ÅÌÊâ10Ê¬ / JRÁíÉðÀþ¡¡¿®Ç»Ä®±Ø¡§ÅÌÊâ13Ê¬
¡Ò¥Ð¥¹¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¡Ó
ÃÓ86¡ÚÌÜ¹õ±ØÁ°～ÀéÂÌ¥öÃ«±ØÁ°¡Û¡¢Áá81¡ÚÁáÂçÀµÌç ¢Î ÁáÂçÀµÌç(½ÂÃ«±ØÅì¸ý½Û´Ä)¡Û
¡ÖÌÀ¼£¸ø±àÁ°¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²â¥öµÖ¡×²¼¼Ö
¡Ò¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¡Ó
ÅÔÎ©ÌÀ¼£¸ø±àÆâ¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þÊÕ¤ÎÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£