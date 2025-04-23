¼¡¤Î£±²¯ÅÀ¤òÁÇºàÍøÍÑ¼Ô¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È·¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢PIXTA¡ØNEXT£±²¯ÅÀ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ·èÄê
¥Ô¥¯¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅËóÂç²ð¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§3416¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²è¡¦²»³ÚÁÇºà¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖPIXTA(https://pixta.jp/)¡Ê¥Ô¥¯¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î8Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØNEXT£±²¯ÅÀ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ NEXT£±²¯ÅÀ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¥Úー¥¸¡§https://pixta.jp/guide/?p=72521
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢Æüº¢PIXTA¤ÎÁÇºà¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤ë¹ØÆþ²ñ°÷ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÆâÍÆ¤ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥Æー¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²ñ°÷ÍÍ¤È¶¦¤Ë¼¡¤ÎÁÇºà¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þÊçÁí¿ô¤Ï20,560ÅÀ¤Ë¾å¤ê¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÆâÍÆ¤Ë±þ¤¨¤¿ºîÉÊ¤«¤éÆÈÁÏÀ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤Þ¤Ç½¸·ë¡£Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ·²¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²è¤Î³ÆÉôÌç¤«¤éºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò1ºîÉÊ¤º¤Ä¡¢³ÆÉôÌç¤½¤ì¤¾¤ì5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¾Þ¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ú¼Ì¿¿ÉôÌç¡ÛºÇÍ¥½¨¾Þ
ºîÉÊNo.¡§124001588(https://pixta.jp/photo/124001588)
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡§shige hattori(https://creator.pixta.jp/@prof1111811) ÍÍ
±þÊç¥Æー¥Þ¡§¥Õー¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¾Þ¶â¡§10Ëü±ß
¡Î¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡Ï
ËõÃã¤ÎÆ÷¤¤¤¬¹á¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¹õ¤ÈÎÐ¤ÎÇÛ¿§¤¬¹âµé´¶¤Èµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÃæ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÌÍ¡×¤Ï¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Ë¡¢¿´Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ï
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤òÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏPIXTA¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Õ¥©¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é7Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7Ç¯¤â·Ð¤Ä¤ÈÀ©ºî¤ÎÊý¤â¤¤¤µ¤µ¤«¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òµ¡¤ËÂçÃÀ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿À©ºî¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶À¤ÈÈþ°Õ¼±¤òËá¤¡¢´ÊÁÇ¤ÇÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁÇºà¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÍÍ¡¢ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç¡ÛºÇÍ¥½¨¾Þ
ºîÉÊNo.¡§123998544(https://pixta.jp/illustration/123998544)
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡§¥Þ¥Ä(https://creator.pixta.jp/@matsu05illust) ÍÍ
±þÊç¥Æー¥Þ¡§Ì¤Íè¶µ°é
¾Þ¶â¡§10Ëü±ß
¡Î¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡Ï
¥¤¥é¥¹¥ÈÉ½¸½¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦·Ý½Ñ¡¦¿ô³Ø¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÃµµá¿´¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤à¤È¤¤¤¦STEAM¶µ°é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò´Þ¤à³µÇ°¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÎÏ¤Ç°ìËç³¨¤È¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÏÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁê±þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Ï
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÖSTEAM¶µ°é¡×¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥½¥á¹½¿Þ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSTEAM¡×¤ÎÊ¸»ú¤ä¥â¥Áー¥Õ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯ÉÁ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¶õµ¤´¶¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¤Ò¤é¤á¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²èÉôÌç¡ÛºÇÍ¥½¨¾Þ
ºîÉÊNo.¡§123562773(https://pixta.jp/footage/123562773)
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡§fifty-six(https://creator.pixta.jp/@fifty-six)¡¡ÍÍ
±þÊç¥Æー¥Þ¡§Êë¤é¤·¤Î¾ð·Ê
¾Þ¶â¡§10Ëü±ß
¡Î¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡Ï
¥«¥á¥é¸ÇÄê¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Î®¤ì¤æ¤¯³¹ÊÂ¤ß¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤Î¥ê¥º¥à¥«¥ë¤ÊÌöÆ°¤òÊÂÁö¤ÇÄÉ¤¦¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ï¡¢PIXTA¤ÎÆ°²èÁÇºà¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î²è³Ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤«¤éÂ©¤Å¤«¤¤¤Þ¤ÇÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡Ï
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¡ÖNEXT£±²¯ÅÀ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Æ°²èÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëPIXTA¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Æー¥Þ¾Þ¡Î¼Ì¿¿ÉôÌç¡Ï¾Þ¶â1Ëü±ß
¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥¿ー¥º
No.122012827(https://pixta.jp/photo/122012827)¡ÃEKAKI(https://creator.pixta.jp/@eiichipage) ÍÍ
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó
No.123949437(https://pixta.jp/photo/123949437)¡Ãzak(https://creator.pixta.jp/@zaaak) ÍÍ
¥¹¥Þー¥È¥Ô¥Ã¥Á
No.121786451(https://pixta.jp/photo/121786451)¡ÃUSSIE (https://creator.pixta.jp/@prof1057547)ÍÍ
¥Õー¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
No.123983478(https://pixta.jp/photo/123983478)¡Ãnomo(https://creator.pixta.jp/@ribuco) ÍÍ
¤ï¤¬Ä®¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É
No.123003305(https://pixta.jp/photo/123003305)¡Ã¤¯¤í¤¦¤µ¤®(https://creator.pixta.jp/@reggaeman) ÍÍ
¡Î¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç¡Ï¾Þ¶â1Ëü±ß
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹
No.122553927(https://pixta.jp/illustration/122553927)¡Ãsun_po (https://creator.pixta.jp/@prof901953)ÍÍ
Ì¤Íè¶µ°é
No.122503134(https://pixta.jp/illustration/122503134)¡Ãnami823(https://creator.pixta.jp/@prof2547216) ÍÍ
¹çÀ®¥ïー¥¯¥¹
No.123940550(https://pixta.jp/illustration/123940550)¡Ãmonochrome(https://creator.pixta.jp/@studio_monochrome) ÍÍ
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ
No.123793633(https://pixta.jp/illustration/123793633)¡ÃSimao55(https://creator.pixta.jp/@simao55) ÍÍ
¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
No.122153923(https://pixta.jp/illustration/122153923)¡Ã¤¦¤é¤é (https://creator.pixta.jp/@urara2024)ÍÍ
¡ÎÆ°²èÉôÌç¡Ï¾Þ¶â1Ëü±ß
Êë¤é¤·¤Î¾ð·Ê
No.123757540(https://pixta.jp/footage/123757540)¡Ãcs05(https://creator.pixta.jp/@prof401807) ÍÍ
¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¥âー¥É
No.123379595(https://pixta.jp/footage/123379595)¡Ãelise(https://creator.pixta.jp/@prof700875) ÍÍ
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤¢¤ëÆü¾ï
No.123790701(https://pixta.jp/footage/123790701)¡ÃUshico (https://creator.pixta.jp/@ushico)ÍÍ
¥¤¥Þ¥¸¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÇØ·Ê
No.121926596(https://pixta.jp/footage/121926596)¡Ã¤°¤¥¤¤～¤ó(https://creator.pixta.jp/@prof1495190) ÍÍ
¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
No.121773684(https://pixta.jp/footage/121773684)¡Ãmetamorworks(https://creator.pixta.jp/@prof468494) ÍÍ
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¼õ¾Þ·ë²ÌÈ¯É½¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://pixta.jp/guide/?p=72521
¢£ ÁíÉ¾
¡ÖNEXT£±²¯ÅÀ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¹ØÆþ²ñ°÷ÍÍ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¶¦¤Ë¼¡¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò¶õ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢À¿¼Â¤Ê¥¢¥ó¥µー¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤âÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ·²¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ºÍÇ½¤¬·ë½¸¤¹¤ëPIXTA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Á¤À¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î°ÕÍß¤ÈÁÏÂ¤À¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¹ØÆþ²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×¡Û
- Ì¾¾Î¡§PIXTA¡ÖNEXT£±²¯ÅÀ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
- ±þÊçÆâÍÆ¡§¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²èÉôÌç¡¢³Æ5¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ
- Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§PIXTA¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²ñ°÷¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë
- ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²è³ÆÉôÌç¤è¤ê£±ºîÉÊ¤º¤ÄÁª½Ð¡Ê3ºîÉÊ¡Ã³Æ10Ëü±ß¡Ë
- ¥Æー¥Þ¾Þ¡§³Æ¥Æー¥Þ¤è¤ê£±ºîÉÊ¤º¤ÄÁª½Ð¡Ê15ºîÉÊ¡Ã³Æ1Ëü±ß¡Ë
- ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È¡§https://pixta.jp/guide/?p=71924
- ¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¥Úー¥¸¡§https://pixta.jp/guide/?p=72521
¢£ PIXTA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPIXTA¡×¤Ï¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²è¡¦²»³Ú¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇäÇã¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤Æ2006Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤äÆüËÜÊ¸²½¤Ë´Ø¤ï¤ë²èÁü¡¦Æ°²èÁÇºà¤Ê¤éPIXTA¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¹¹ð¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºîÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÁÇºàÄó¶¡¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦´ë¶È¤ä³Ø½Ñµ¡´Ø¸þ¤±¤ËAI³«È¯ÍÑ¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÁÇºà¤òÄó¶¡¡£¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤È¶¦¤ËAI³«È¯¤Î»Ù±ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤ëË¡¿Í¸þ¤±½ÐÄ¥»£±Æ¡ÖPIXTA¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤ä¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÇÛ¤ä»£±Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç»£±Æ¤Ë¤«¤«¤ë°ìÀÚ¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡ÖPIXTA¥«¥¹¥¿¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8963/table/301_1_3f3b6833fb119b4d0a15aea4bb203bb6.jpg ]
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥Ô¥¯¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§3416¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2005Ç¯8·î25Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ21－1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ 33³¬ JustCo Shibuya Hikarie
TEL¡§03-5774-2692
»ñËÜ¶â¡§332,437Àé±ß¡Ê2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅËó Âç²ð
URL¡§https://pixta.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖPIXTA¡×¤Î±¿±Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±½ÐÄ¥»£±Æ¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖPIXTA¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Î±¿±Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÐÄ¥»£±Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öfotowa¡×¤Î±¿±Ä
»Ò²ñ¼Ò¡§PIXTA ASIA PTE. LTD.
¡¡¡¡¡¡¡¡PIXTA VIETNAM CO., LTD.