»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£µþÅÔÈ¯¡¢¡ÈÀ¾¿Ø¤Î¼¿¤Ë¡¢Í·¤Ö¡£¡É ¿·¤·¤¤¹©éºÂÎ¸³¡¢»Ï¤Þ¤ë¡£
µþÅÔÈ¯¤ÎÆüÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É COCOO¡Ê±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒCOCOO¡¢½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦À¾¿Ø¤ÎÏ·ÊÞ¼¿²°¡Öº´Æ£´îÂå¾¾¾¦Å¹¡×¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ëº£½Õ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿µòÅÀ¡Ö¤³¤³¤¤è¡×¤Ë¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë ¡È¿§¼¿(¤¤¤í¤¦¤ë¤·)¤ÇÍ·¤Ö¡É ¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¡¦À¾¿Ø¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¼¿¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éºî¤ë¡¢¼¿ÅÉ¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¤³¤Î¤¿¤Ó¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦À¾¿Ø¤Î¡È¿§¼¿¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡¢¿·´¶³Ð¤Î¹©éº¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¼¿¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼¿¥«¥Ã¥×¤ò¼«Í³¤ËÅÉ¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³Ãæ¤Ï¿¦¿Í¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¹©Ë¼¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼¿¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ä¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¿¤È¤¤¤¨¤Ð¹õ¤ÈÀÖ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¡È¿§¼¿¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë´°À®¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢¼¿¤ò¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿§ÅÉ¤ê¹©ºî´¶³Ð¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×À½ºî¸å¤Ï¡¢¼¿¤ÎÀºÀ½¹©Ë¼¤ò¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³ÆâÍÆ¡Û
¡¦À¾¿Ø¤Î¿§¼¿¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡É ¤Î¼¿¥«¥Ã¥×¤ÎÀ½ºî
¡¦µþÅÔ¤Î¡ÈÅÁÅý¤È³×¿·¡É¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡¢¼¿¹©Ë¼¸«³Ø¥Ä¥¢ー
¡¦»Å¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡¢À¾¿Ø¤Îµþ²Û»Ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¡¡¡ö´°À®¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú²Á³Ê¡Û
18,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿1Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨2¸Ä°Ê¾åÀ½ºî¤Î¾ì¹ç¤Ï 1¸Ä¤¢¤¿¤ê+5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COCOO½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¡£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»ー¥ë¤â³«ºÅ¡£
2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÂÎ¸³¥íー¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢COCOO½é¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÖCOCOO Shop & Gallery¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£µòÅÀÆâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÄêÈÖ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¼¿¤Î¤¦¤Ä¤ï¤ä°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»ー¥ë¤â¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢COCOO¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓInstagram¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCOCOO Shop & Gallery¡Û
¡¦½êºßÃÏ¡§
¢©603-8357µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔËÌ¶èÊ¿ÌîµÜÀ¾Ä®105
º´Æ£´îÂå¾¾¾¦Å¹ ·ú²°À¾Â¦ 2F
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡þÍòÅÅ¡ÖËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¡þJR¡Ö±ßÄ®±Ø¡×¤è¤ê»Ô¥Ð¥¹¡Î205·ÏÅý¡Ï
¢ª¡Ö¤ï¤éÅ·¿ÀÁ°¡×²¼¼Ö ÅÌÊâ1Ê¬
¡þ¥¿¥¯¥·ー¡§Ìó10Ê¬¡ÊJR±ßÄ®±Ø¤«¤é¡Ë
¡þ Ãó¼Ö¾ì¡§2ÂæÊ¬¤¢¤ê¡£
Ëþ¼Ö»þ¤Ï¶áÎÙ¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§075-548-4998
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡þÅÚÍË¡¡11:00～17:00
¡þ·î～¶â¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë11:00～17:00
¢¨º£¸å¡¢±Ä¶ÈÆü¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¡¦Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://co-coo.jp/labo/
ÂÎ¸³¡¦ÁÏÂ¤¡¦È¯¿®¤ÎµòÅÀ¡Ö¤³¤³¤¤è¡×
¡Ö¤³¤³¤¤è¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¼¿²°¡¦º´Æ£´îÂå¾¾¾¦Å¹¤È¡¢¡È¼¿¤¬Æü¾ï¤Ë¤¢¤ëÊë¤é¤·¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ëCOCOO¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¼¿Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤È²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ»¹ç¤·Â³¤±¤ëº´Æ£´îÂå¾¾¾¦Å¹¤È¡¢¿Í¤Èµ»½Ñ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¸ò¤ï¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ëCOCOO¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼¿¤òÄÌ¤¸¤Æ ¡È²¿¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤¤è¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢´ë²è³«È¯¼¼¡¦ÂÎ¸³¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦À½Â¤¹©¾ì¤òÊ»Àß¡£¥×¥í¤Î¿¦¿Í¤«¤é¥Ó¥®¥Êー¡¢°Û¶È¼ï¡¦°ÛÀ¤Âå¡¦°ÛÊ¸²½¤Î¿Í¡¹¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼¿¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼«Í³¤Ë¸òÎ®¤·¹ç¤¨¤ë¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¶Á¤¤¢¤¦¾ì¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó¡§¹çÆ±²ñ¼ÒCOCOO¡Ê¥³¥¯~¡Ë
COCOO¡Ê¥³¥¯ー¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¯Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¡£¡×¤òÅ¯³Ø¤Ë¡¢¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É ¤òÃµµæ¤¹¤ëµþÅÔÈ¯¤ÎÆüÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡£²÷Å¬¤µ¤È²¹¤â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢²ÚÈþ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âË¤«¤ÊÀ¤³¦¤Îºß¤êÊý¤ò¡¢¼¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î23Æü¡Ê·î¡Ë～29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¡£´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óµþÅÔ¥¾ー¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¼¿¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¼¿(¤¦¤ë¤·)¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤ò¼´¤Ë¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤Ä¤¯¤ëÌû¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¿OEM¤ÎÀ½Â¤
¡¦¼¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦´ë¶È¸¦½¤¤Î´ë²è±¿±Ä
¡¦¹©·ÝÉÊ¤ÎÉáµÚ¡¦Ê¸²½È¯¿®
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Û
¢©603-8357 µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔËÌ¶èÊ¿ÌîµÜÀ¾Ä®105¡Êº´Æ£´îÂå¾¾¾¦Å¹ ·ú²°À¾Â¦¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://co-coo.jp