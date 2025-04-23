¡ÚCOCO DEAL¡Û4/23¡Ê¿å¡Ë¤ª½Ð¤«¤±¥àー¥É¹â¤Þ¤ëLOOKBOOK vol.1¤ò¸ø³«

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ONE-PIECE \15,400/ CARDIGAN \7,700/ CAP \5,500
SHIRT \10,450/ INNER \7,150/ PANTS \13,200
BUSTIER \8,800/ CAMISOLE \6,600/ PANTS \13,200
ALL-IN-ONE \17,600/ KNIT \7,700
BLOUSE \9,900/ SKIRT \12,100
KNIT \10,450/ SKIRT \14,300
ONE-PIECE \17,600
KNIT \8,250/ SKIRT \12,100
BLOUSE \9,900/ PANTS \13,200
SHIRT \8,250/ SKIRT \12,100
staff credit
MODEL_OLGA K (BRAVO MODELS)
PHOTOGRAPHER_TETSUYA MAEHARA
STYLIST_KUMIKO YASHIRO
HAIR & MAKE-UP_TAKAHIRO OKADA
CREATIVE AGENCY_CICELY
information
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