Booost¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖGRI Licensed Software & Tools Partner¡×¤ò¼èÆÀ

Booost株式会社

統合型SXプラットフォーム「サステナビリティERP(※1)」を提供し、「サステナビリティ2026問題」の提唱により企業のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)(※2)の加速を支援するBooost株式会社(東京都品川区、代表取締役:青井宏憲 以下 当社)は、2025年4月1日、日本で初めて「GRI Licensed Software & Tools Partner」のライセンスを取得いたしました。

これにより、当社の提供する「booost Sustainability(https://booost-tech.com/solutions)」は、GRI(Global Reporting Initiative)の品質・コンプライアンス基準を満たす公式認定ツールとなりました。また、GRIはIFRS(ISSB)、ESRSとも連携*し、相互運用性を高めているため、各基準とのギャップ分析や開示における整合性の担保、効率化なども可能にするため、サステナビリティ情報開示におけるグローバル規制対応を、より一層加速させられるよう支援しいたします。

Japanese followed by English translation

*GRI and IFRS Foundation collaboration to deliver full interoperability that enables seamless sustainability reporting(https://www.globalreporting.org/news/news-center/gri-and-ifrs-foundation-collaboration-to-deliver-full-interoperability-that-enables-seamless-sustainability-reporting)

G(https://www.globalreporting.org/reporting-support/services/gri-esrs-linkage-service/)RI-ESRS Linkage Service(https://www.globalreporting.org/reporting-support/services/gri-esrs-linkage-service/)

■ GRI(Global Reporting Initiative)について

GRI(Global Reporting Initiative:グローバル・レポーティング・イニシアティブ)は、環境、社会、経済に与える影響を評価し、報告するための世界共通の枠組みを策定している独立した非営利団体です。あらゆる規模の組織がサステナブルで長期的な価値を創造し、世界にポジティブな変化をもたらすための基準、ツール、トレーニングを提供しています。

25年以上にわたり、GRIはグローバルなマルチステークホルダー・プロセスを通じて、すべてのステークホルダーのニーズを満たす、厳格かつ実践的なサステナビリティ報告のアプローチを開発・改良してきました。GRIスタンダードは、世界で最も広く利用されているサステナビリティレポートのフレームワークであり、環境、社会、経済に与える影響に関して透明性の高い報告をするための構成要素を定めています。

GRI ウェブサイト(https://www.globalreporting.org)

GRI ライセンスソフトウェア&ツール(https://www.globalreporting.org/reporting-support/reporting-tools/gri-licensed-software-tools-partners)

■ GRI Software & Tools Partnerライセンス取得によるユーザーのメリット

今回、当社が日本で初めて取得した「GRI Licensed Software & Tools Partner」ライセンスにより、「booost Sustainability」は以下のような価値を提供可能となります。

- GRI準拠の開示要件を網羅的に理解・実装可能にGRIが求める開示要件に対応し、ユーザーは自社に必要な報告構成を把握し、設定することができます。- 企業特有のマテリアリティに基づいた入力・出力機能自由度の高いアンケート機能の活用により、自社固有のマテリアリティを新しい開示項目として追加設定することができます。- データの分散入力と集中管理が両立可能な仕組み各拠点からのデータ収集(分散)と、推進部門による一括入力(集中)を両立でき、承認ワークフロー機能により、報告書の内部統制・進捗管理にも対応可能になります。- GRI準拠の開示における業務効率化とコスト削減ツールを活用することで作業負担を大幅に軽減し、属人性を排除した標準的運用が可能になります。- IFRS(ISSB)、ESRSとの連携した「相互運用性」の高い開示対応が可能GRIはIFRS(ISSB)とESRSと連携し相互運用性を高めているため、各基準へ対応することがより効率化され、同時にギャップ分析及び整合性の担保も可能になります。

■ コメント

GRI Licensing Software & ToolsProgram シニアマネージャー アレックス キオド氏

GRIは、ツールの機能においてGRIの基準が正確に反映されているかどうか、徹底的にテストおよび検証を行いました。その結果、Boooost社が公式のGRI認定ソフトウェア&ツールパートナーとなったことを発表するとともに、非常に喜ばしく感じています。これは、日本における包括的かつ自動化されたサステナビリティ報告に向けた重要な一歩であり、特にBooost社が国内で初めてGRI認定を受けた企業であることを大変歓迎しております。この認定により、企業はデータの管理をより効果的に行い、規制要件への対応を簡素化し、国内外のステークホルダーとの信頼関係の構築を可能にすることでしょう。

(原文は英訳参照)

Booost株式会社 代表取締役 青井宏憲

このたび、日本で初めて「GRI Licensed Software & Tools Partner」として公式に認定されたことは、当社にとって、そして日本企業全体にとっても、サステナビリティ関連財務情報の開示を国際水準で行うための重要なマイルストーンだと考えています。

当社のお客様には、時価総額5,000億円を超える企業をはじめ、すでにGRI基準に沿った情報開示に取り組まれているケースが多くあります。今回の認定を受け、「booost Sustainability」は、GRIの開示基準に適合したツールとして、データ収集から承認、開示までの一連の業務をよりスムーズに支援できるようになります。

サステナビリティ関連財務情報が、今や企業の信頼性や国際競争力に直結する時代です。当社は引き続き、制度対応にとどまらず、サステナビリティ経営の定着と企業価値向上を実現する真のSXパートナーとして支援してまいります。

■ 「日本をSX先進国へ」プロジェクトについて

現在、多くの企業がサステナビリティ関連財務情報の開示義務化にあたって、着手遅れや、それに対する危機感の不足から、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念のある状態である「サステナビリティ2026問題」に直面しています。この問題を乗り越え、日本企業のSX推進や企業価値向上を通じたグローバルでのプレゼンス向上を目指すために、当社は2024年11月に「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げました。

「日本をSX先進国へ」プロジェクトサイト(https://%20booost-tech.com/2026sx)(賛同企業募集中)

■ 「booost Sustainability」について

サービスサイト :https://booost-tech.com/solutions

サステナビリティERP(※1)「booost Sustainability」は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。ISSB、CSRD、SSBJ等のサステナビリティ情報開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。

グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループ連結やサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、85ヶ国以上、大企業を中心に192,000拠点以上(2025年2月時点)に導入されています。

■ Booost株式会社について

当社は、国際開示基準に準拠し、環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ情報の収集、集計の自動化および、リアルタイムでのモニタリングを可能とする統合型SXプラットフォーム、サステナビリティERP(※1)「booost Sustainability」の開発提供を行っています。「booost Sustainability」は、グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、大企業を中心に、85ヶ国以上、約2,000社192,000拠点以上(2025年2月時点)に導入されています。また、サステナビリティコンサルティング事業も展開しており、SX領域において、企業のプロジェクト推進に伴走し企業価値向上に貢献しています。

<会社概要>

会社名: Booost株式会社

所在地: 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階

設 立: 2015年4月15日

代表者: 代表取締役 青井 宏憲

資本金: 18億円(資本剰余金を含む)/2025年2月時点

事業内容: ・「booost Sustainability」の開発運営

・サステナビリティコンサルティングサービスの提供

コーポレートサイト:https://booost.inc/

booost及びBOOOSTは、Booost株式会社の登録商標です。

(※1)サステナビリティERP「booost Sustainability」は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。国際開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、85ヶ国以上、大企業を中心に約2,000社(186,000拠点以上。2025年2月末時点)に導入されています。

(※2)サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)とは

社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味している。(出典:伊藤レポート3.0(https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/sustainable_sx/pdf/20220830_1.pdf))

Booost、First company in Japan to become a GRI Licensed Software & Tools Partner

Increased "interoperability" with IFRS (ISSB) and ESRS will enable more efficient disclosure of non-financial information

Booost, Inc. (Shinagawa-ku, Tokyo; CEO: Hironori Aoi; hereinafter referred to as "the Company") provides an integrated SX platform "Sustainability ERP" and supports the acceleration of corporate sustainability transformation (SX) by advocating the "Sustainability 2026 Problems." On April 1, 2025, the company became the first company in Japan to obtain the "GRI Licensed Software & Tools Partner" license.

As a result, our "booost Sustainability" has become an officially certified tool that meets the quality and compliance standards of the Global Reporting Initiative (GRI). In addition, since GRI also works with IFRS (ISSB) and ESRS to enhance interoperability, we will support in further accelerating response to global regulations in sustainability information disclosure by enabling gap analysis with each standard, ensuring consistency in disclosure, and streamlining.

*GRI and IFRS Foundation collaboration to deliver full interoperability that enables seamless sustainability reporting(https://www.globalreporting.org/news/news-center/gri-and-ifrs-foundation-collaboration-to-deliver-full-interoperability-that-enables-seamless-sustainability-reporting)

GRI-ESRS Linkage Service(https://www.globalreporting.org/reporting-support/services/gri-esrs-linkage-service)

■ About GRI(Global Reporting Initiative)

The Global Reporting Initiative (GRI) is an independent non-profit organization that has developed the common global language for assessing and reporting on environmental, social and economic impacts. GRI provides standards, tools and training that empower organizations of all sizes to create sustainable, long-term value and unlock positive change in the world.

For over 25 years, GRI has led a global multi-stakeholder process to develop and refine rigorous yet practical approaches to sustainability reporting, which meet the needs of all stakeholders. The GRI Standards, the world’s most widely used sustainability reporting framework, provide the building blocks for transparent reporting on impacts.

GRI website(https://www.globalreporting.org)

GRI Licensed Software & Tools(https://www.globalreporting.org/reporting-support/reporting-tools/gri-licensed-software-tools-partners)

■ User benefits of acquiring a GRI Software & Tools Partner license

With our company now being the first in Japan to obtain the "GRI Licensed Software & Tools Partner" license, "booost Sustainability" will be able to provide the following value:

- Comprehensive understanding and implementation of GRI-compliant disclosure requirementsIt meets the disclosure requirements of GRI and allows clients to understand and set the reporting structure required for their company.- Input and output functions based on company-specific materialityBy utilizing the highly flexible questionnaire function, clients can add company's specific materiality as a new disclosure item.- A system that allows for both decentralized data entry and centralized managementIt is possible to collect data from each location (decentralized) while having the Sustainability team input it all at once (centralized), and the approval workflow function also makes it possible to handle internal control and progress management of reports.- Improving operational efficiency and reducing costs in GRI-compliant disclosureUtilizing tools can significantly reduce the workload and enable standard operations that eliminate dependency on individuals.

Full English text :https://note.com/booost_tech/n/nf5be1d7f9cf0#:~:text=Booost%E3%80%81First%20company%20in%20Japan%20to%20become%20a%20GRI%20Licensed%20Software%20%26%20Tools%20Partner