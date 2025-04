¡ÚÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¥Õー¥É¥í¥¹»ñ¸»¤òÈîÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¤·¤Ê¥ëー¥×¡×¤ò»ÏÆ°

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、持続可能な未来に向けた新たなリサイクルマネジメントの取り組みとして、ホテル内で発生するフードロス資源を肥料に変え、その肥料で栽培した野菜をブッフェレストラン「LUXE DINING HAPUNA」のメニューに使用する、品プリグリーンループ(通称:しなループ)を始動いたします。本プロジェクトは、西武グループが取り組む「サステナビリティアクション」の一環として、西武造園株式会社、西武アグリ株式会社とのグループ内連携により、フードロス資源を有効活用することで、地域社会や環境保護に貢献することを目指しております。

フードロス資源を循環型へ

約400席を擁する当ホテルのブッフェレストラン「LUXE DINING HAPUNA」において、発生するフードロス資源を乾燥による減量処理をしたうえで、リサイクルプラントへ運搬、肥料化し、さらには、グループ内連携による野菜の栽培に向けた取り組みを始動いたします。今回は先ず「肥料化」までのプロセスを運用開始し、今後「レストランで使用する野菜等の栽培」まで含めたフードロス資源のリデュースからリサイクル、そしてリユースへとつなげるループの構築に繋げます。

栽培された新鮮な野菜を使用したメニュー提供

レストランでは、規格外野菜の使用や代替食品を使用したメニューを展開しており、フードロス問題やフードダイバーシティに取り組んでいます。さらに、持続可能な栽培方法に基づいた野菜を使用することで、環境にも配慮した選択肢を広げてまいります。

品プリグリーンループ(通称:しなループ) 概要

処理後のフーロドス資源(品川プリンスホテル)フードロス資源を受け入れ先へ運搬(品川プリンスホテル)

≪ポイント≫

1.フードロス資源を活用し、人と社会と環境をつなぐループを構築

2.グループ・企業間連携による環境負荷の低減と持続可能な社会づくりに貢献

3.日本最大級のホテルブッフェレストランでの取り組み

しなループ始動の背景

フードロス資源の活用は、環境負荷の低減や循環型社会の実現に必要不可欠であり、ホテル業界においても重要な課題となっております。日本最大級の規模であるホテルとして、安全・安心を第一に、環境に配慮した取り組みを積極的に推進していくことを、国内外のお客さまに向けて発信してまいります。

そして、本年3月に開業したTAKANAWA GATEWAY CITYが目指す100年先の心豊かなくらしに向けた理念に呼応するように、ホテルコンセプトの「FUN! Goes On」を体現するため、“選ばれ続けるためのFUNの創造”と、“いつまでもFUNを続けていくための責任”、この2つの両輪を形づくってまいります。

しなループ イメージしなループ イメージ(品川プリンスホテル)

西武・プリンスホテルズワールドワイドの環境に配慮する取り組み

西武グループでは、持続可能な社会の実現と持続的かつ力強い成長を目指すための取り組みを「サステナビリティアクション」と呼んでいます。また社会課題やグループを取り巻く事業環境をふまえ、特に取り組むべき6つのマテリアリティ(重要テーマ)を設定しています。加えて、長期戦略と中期経営計画の前提になるものとして、グループビジョンとともにマテリアリティを上位概念として位置づけ、全施策においてマテリアリティを意識して進めていくよう、戦略全体の枠組みを明確にしています。そのなかで西武・プリンスホテルズワールドワイドは、西武グループの中核を担う企業としてプラスチックごみの削減推進や食品ロス削減への取り組み、自然エネルギーの活用や自治体と連携した環境保全活動など、特に環境に配慮した事業活動を進めております。今後も当社は従業員一人ひとりが人や社会、環境のためにできることを考え、実践し、持続可能な社会の実現に貢献できるよう努めてまいります。

品川プリンスホテル

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUN を紡いでいきます。

※取り組みについては、今後変更となる場合がございます。

