I-ne¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥ê¥ó¥¯¡¦¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤Î¼ÚÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社I-ne(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:大西 洋平 証券コード:4933 以下I-ne)は、2024年10月23日に公表しましたとおり、株式会社トゥヴェールの株式取得を目的として資金調達を行っておりましたが、ブリッジローン(短期繋ぎ融資)から長期融資に借り換えを行うにあたり、下記のとおり、株式会社三井住友銀行(頭取 CEO:福留 朗裕)と「サステナビリティ・リンク・ローン」(以下「本件」)契約を締結することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

1.資金借入の目的

サステナビリティ・リンク・ローンは、借り手のサステナビリティ戦略と整合したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「SPTs」)を設定し、貸出条件と SPTs に対する借り手のパフォーマンスとを連携させ、SPTs 達成への動機付けを与えることで、環境的・社会的に持続可能な経済活動及び経済成長を促進し、支援することを目指すものです。

I-neは経営理念“We are Social Beauty Innovators for Chain of Happiness”を掲げ、美しく革新的な方法で、「幸せの連鎖」があふれる社会の実現に挑戦し続けます。これに基づき、様々なカテゴリーに亘るブランドや製品の開発及び販売を行う中で、事業戦略とサステナビリティ戦略の両立を前提とした企業経営を実施しております。

本件を通じて、資本効率の向上とカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを加速させ、持続可能な社会への貢献と事業の発展の両立による企業価値向上をめざします。

2.借入の概要

・借入実行日:2025 年 4 月 30 日

・借入金額:90億円

・借入金利:基準金利+スプレッド

・借入期間:7 年

・借入先: 三井住友銀行

・担保、保証:無担保、無保証

・KPI CDP(※):気候変動スコア

・SPTs CDP(※): 気候変動スコア A-取得

(※)CDP:2000 年にロンドンで設立した非政府組織。気候変動、水セキュリティ、森林減少リスク等の分野における、企業や自治体のグローバルな情報開示基盤を提供しており、収集した情報は投資家や企業、各国政府に活用されています。

3.今後の見通し本件による2025年12月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

会社概要

・会社名:株式会社I-ne(アイエヌイー)

・設 立:2007年3月

・代表者:代表取締役社長 大西 洋平

・所在地: 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-1-2御堂筋ダイビル8階

・URL: https://i-ne.co.jp/

Social Beauty Project(SBP)とは

https://i-ne.co.jp/csr/sbp/

【主な取り扱いブランド】

・BOTANIST https://botanistofficial.com/

・SALONIA https://salonia.jp/

・YOLU https://yolu.jp/

・DROAS https://droas.jp/

・Qurap https://qurap.jp/

・tearal https://tearal.jp

・SOLAMY https://solamy.jp/

・ReWEAR https://rewear-official.jp/