¡ÚTGC teen ICHINOSEKI 2025¡Û½Ð±é¼ÔÂè4ÃÆ²ò¶Ø¡ª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢TGC teen ICHINOSEKI½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëGirls²¡¢Mumeixxx¡¢WILD BLUE¤Î3ÁÈ¤¬·èÄê¡ª
¡¡Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë°ì´Ø¥Ò¥í¥»¥æー¥Éー¥à¤Ë¤Æ¡¢¡ØTGC teen ICHINOSEKI 2025¡Ù¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È3ÁÈ¤ò°ìµó²ò¶Ø¡ªÂçÃíÌÜ¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÂè4ÃÆ²ò¶Ø¡ª
¼Ì¿¿¡¢º¸¤«¤é¡§¡ã1ÃÊÌÜ¡ä¡Ú¥â¥Ç¥ë¡Û¤»¤¤°¤Á¤ê¤µ¡¢É°»³¤¢¤ê¤¹¡¢µÜÀ¸°ì²Ö¡¢¤â¤Á¤å¡ÊÂåÅÄË¨²Ö¡Ë¡¡¢¨50²»½ç¡¡¡ã2ÃÊÌÜ¡ä¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÛGirls²¡¢Mumeixxx¡¢WILD BLUE¡¡¢¨50²»½ç
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢»¨»ï¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡È¥¤¥Þ¥É¥¥¬ー¥ë¡É½¢Ç¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤»¤¤°¤Á¤ê¤µ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£·î2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÉ°»³¤¢¤ê¤¹¡¢Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¬ー¥ë¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ presents TGC AUDITION 2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìó6,000¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÜÀ¸°ì²Ö¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPopteen¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢º£·î4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¤â¤Á¤å¡ÊÂåÅÄË¨²Ö¡Ë¤é¤¬·èÄê¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ã¥Áー¡õ¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê·²¤È¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤Î8¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢ºòÇ¯2024Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØGirls² LIVE TOUR 2025 -¥¬¥ë¥¬¥ë¥¨¥¤¥È-¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤ÎGirls²¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô670Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥á¥¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢ºòÇ¯2024Ç¯10·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³Ú¶Ê¡Ø¤×¤Ã¤Á¤ç¤Ø¤ó¤¶¤Ã¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡Ø¤×¤Ã¤Á¤ç¤Ø¤ó¤¶¤Ã¡Ù¤ÎTikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬5,800Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£Ç¯2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î2nd SG¡Ø¢ª¢«¡Ù¡Ê¤ß¤®¤à¤±¤Ò¤À¤ê¡Ë¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Mumeixxx¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯2024Ç¯9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë1st Digital Single¡ØWILD BLUE¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Íâ·î10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î»³²¼¹¬µ±¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥ÞNEXT¡Ø»ä¤ÎÄ®¤ÎÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ï¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØBubbles¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¶Ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢º£·î2025Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºîÉÊ1st EP¡ØPOP¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Æ±·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØWILD BLUE LIVE TOUR 2025¡ÎThe First Light¡Ï¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×WILD BLUE¤Î¡¢TGC teen ICHINOSEKI½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë3ÁÈ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú TGC teen ICHINOSEKI 2025 ³«ºÅ³µÍ× ¡Û
Á´¤Æ¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»þ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§TGC teen ICHINOSEKI 2025
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°ì´Ø¥Ò¥í¥»¥æー¥Éー¥à¡Ê¢©029-0131 ´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¸ÑÁµ»û»úÀÐ¥ÎÀ¥25-3¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://tgc.girlswalker.com/teen/ichinoseki/2025/
¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡¡§´°Çä¸æÎé
¥â¥Ç¥ë¡§¤¢¤¤¤µ¡¢ÁêÔÇÀ±²»¡Ê¤ê¤Î¤ó¡Ë¡¢½©»³¤ß¤Å¤¡¢¤¢¤ß¤«¡¢Æþ¹¾ÆüÆà»Ò¡¢¾å¸¶ÌÀÍü¡¢ÆâÅÄ·ëºÚ¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢¤ª¤µ¤¡¢²µ²Ú¡¢³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢³á¸¶³ð½í¡¢ËÌÎ¤Î°¡¢¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´Æ£ÏÂÁÕ¡¢½ÅÀîçýÌï¡Ê¤Þ¤ä¤ê¤ó¡Ë¡¢À¶¿å¤¢¤¹¹á¡¢¥¹¥ß¥ì¡¢¤»¤¤°¤Á¤ê¤µ¡¢¤»¤é¤Ôー¡ÊÅÚ²°Ø¹Íè¡Ë¡¢ÅÄÃçÇ¸°¦¡¢Ã«Â¼Í¥¿¿¡¢»ûÅçµ¨ºé¡¢´õ¶õ¡¢¤Ï¤Ê¤µ¤¤¸¤å¤ê¤Ê¡¢¤Ï¤ë¤¢¡¢Èõ¸ý¤³¤Ê¤Ä¡¢Hinata¡¢É°»³¤¢¤ê¤¹¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢»°±ºÉñ²Ú¡¢µÜÀ¸°ì²Ö¡¢¸þ°æÎç°á¡¢Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢¤â¤Á¤å¡ÊÂåÅÄË¨²Ö¡Ë¡¢»³²¼ºù¶õ¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥²¥¹¥È¡§°æß·ÅÍ¸ã¡¢°ìÀ¸Í§»Ò¡¢°æ¸¶ÂÙÃÎ¡¢¹õÌÚÀ»Æá¡¢Ý¯°æ°¡Ï¡¡¢Ãæ¹¾ÅÍÀ±¡¢MINAMI¡¢¤á¤ë¡£¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Girls²¡¢¤·¤Ê¤³¡¢Mumeixxx¡¢WILD BLUE¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
MC¡§¤¯¤ì¤¤¤¸ー¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¡Â¾
¥¹¥Æー¥¸ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¡Â¾
¼çºÅ¡§Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡§°ì´Ø»Ô¡¢TGC teen ICHINOSEKI 2025 ¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ
¶¨ÎÏ¡§TGC teen¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§girlswalker
¢£Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¢£TGC teen¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡2005Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÖÅìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·»þÂå¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Ì´¤È´õË¾¤È¥Ñ¥ïー¤Ë°î¤ì¤¿¥Æ¥£ー¥óÀ¤Âå¤¬¤è¤êµ±¤¯¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿·»þÂå¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Èteen¡É¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡ØTGC teen¡Ù¤ò2019Ç¯²Æ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¥Æ¥£ー¥óÀ¤Âå¤Î½÷À¸ÂÄê¡¢½Ð±é¼Ô¤âÆ±À¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤ÎÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿·»þÂå¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡TGC¤ÏÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏ°è»º¶È³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯3·î¤Î¡ØÆâ³Õ´±Ë¼¡¡ÃÏ°è¤Î¸µµ¤ºÆÀ¸»ö¶È～Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¡¡´ã¶À～¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è»º¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢TGC¡ÊÅìµþ³«ºÅ¡Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹¤ä¥¹¥Æー¥¸Å¸³«¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢²Æì¡¢Ê¡Åç¤Ê¤ÉÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤ÎTGC³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2015Ç¯¡¢TGC¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»º¶È¤òÁ´¹ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅìµþ¤ÎºÇÀèÃ¼¡É¤òÂÎ¸³¡¦·Ð¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¡£Æ±Ç¯¤ËÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤ò¤·¤¿TGC ËÌ¶å½£ 2015¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý½é¤ÎÉÙ»³¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý½é¤Î¹Åç¡¢¤µ¤é¤ËÀÅ²¬¡¢·§ËÜ¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý½é¤ÎÏÂ²Î»³¡¢»Í¹ñ½é¤Î¾¾»³¡¢ ¤½¤·¤Æ¹áÀî¤Ø¤ÈÇ¯¡¹³«ºÅÃÏ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢TGC¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°SNS ¡ä
LINE¡§@TGC_LINE / X¡§@TGCnews / Instagram¡§@tgc_staff / Threads¡§@tgc_staff / TikTok¡§@TGC__official
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#TGCteen #TGCteen°ì´Ø / YouTube¡§https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)