5/4¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡R¡úFRIENDS FES vol.2

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó




ºòÇ¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¹¥É¾¤òÆÀ¤¿

¥Û¥¹¥ÈÌò¤Ïvol.1¤ËÂ³¤­¡¢MikaL¤¬Ì³¤á¡¢¼«¿È¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð±é¥²¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤ÎFRIENDS¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Á¥ç¥ë¡¦¥½¥ó¥Û¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤Î3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·À¤³¦¡ÊNEW WORLD¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ6¿ÍÁÈdance & vocal ¥°¥ëー¥×FLS¡Ê2Éô¤Î¤ß½Ð±é¡Ë¤ÈÆü´Ú¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é·èÄê¡£


³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î»þ´Ö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Á°²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°ìÆü¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤â´üÂÔ¡ª
¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ç¯Îð¤â¿ä¤·¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¹ñ¶­¤âÄ¶¤¨¤¿²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëR¡úFRIENDS FES¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤è¤ê¼çºÅ¼ÔÀè¹Ô¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª


¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢ª¡¡https://ticketstage.jp/rfes2/




―¸ø±é³µÍ×―


¢£¸ø±éÆü¡§2025Ç¯£µ·î4Æü¡ÊÆü¡Ë


¢£²ñ¾ì¡§ÀõÁð²Ö·à¾ì


¢£³«¾ì/³«±é»þ´Ö¡¡¡ã1Éô¡ä³«¾ì 13:00/³«±é 13:30


¡ã2Éô¡ä³«¾ì 17:30/³«±é 18:00


¢£½Ð±é¡§¿·À¤³¦¡¦MikaL¡¦FLS¡Ê¢¨£²Éô¤Î¤ß¡ËÂ¾


¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§¡¡¼«Í³ÀÊ¡¡7,000±ß


¢¨ºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä


¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡Ê500±ß¡Ë


¢¨4ºÐ°Ê¾åÍ­ÎÁ,3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä


¢£¼çºÅ¡§RISE Communication


¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§event@risecom.jp


¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È: https://ticketstage.jp/rfes2/


¢£RISE official X¡§https://x.com/risecomofficial




¢¨Ãí°Õ¡¡ ¡¦°ìÅÙ¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÆÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é½ç¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤ä¤à¤òÆÀ¤º½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ç½Ð±é¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢


Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£