¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈAKARI¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó -³Ø¹»¸þ¤±ÆÃÊÌ´ë²è-¡×Êç½¸³«»Ï ～»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤È¹ÔÆ°¤¬¡¢À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹～
2025Ç¯4·î¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈAKARI¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó -³Ø¹»¸þ¤±ÆÃÊÌ´ë²è-¡×¤òÎ©¾å¤²¡¢»²²Ã¹»¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¢¤«¤ê¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¡¢³Ø¹»¸þ¤±»²²Ã·¿¹ñºÝ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´±þÊç²¼¤µ¤¤¡£
¡ãÊç½¸³µÍ×¡ä
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î～2025Ç¯10·îËö¤Þ¤Ç
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ê¤É¤Î³ØÇ¯¡¦¥¯¥é¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¤Ê¤É
³èÆ°ÆâÍÆ¡§
¡¦ÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤äÀ¤³¦¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø½¬
¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³Æ¼«¤¬¼Â»Ü¡Ë
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊç¶â³èÆ°
¡¦½¸¤á¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¡ÊËÜ¡¦CD¡¦DVD¤Ê¤É¡Ë¡¢ÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¸¤Æ¤¿¡Ö¼ê»æ¡×¤ä¡Ö´ó¤»½ñ¤¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢¡Ö»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡×¤È¶¦¤Ë»ØÄê¾ì½ê¤ØÁ÷ÉÕ¡Ê10·îËö¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦ÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡Ê2·îËö¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡¦¿½¹þÊýË¡¡§
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/lutf/akari/school.html
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈAKARI¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»È¤¤½ª¤¨¤¿ËÜ¤äCD¡¦DVD¤Ê¤É¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¤½¤Î´óÉÕ¤ò¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë´¹¤¨¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤Î¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊç¶â¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤â¡¢ÅÅµ¤¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡¢¼Ò²ñÀ¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Ø·ÑÂ³Åª¤Ë¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤òÆÏ¤±¡¢¶µ°é¡¦·ò¹¯¡¦¼ýÆþ¸þ¾å¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌÀ¤ë¤¤ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö³Ø¹»¸þ¤±ÆÃÊÌ´ë²è¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬»Ù±ç¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤äCD¡¦DVD¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊç¶â¤ò¹Ô¤¤¡¢¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤Î´óÂ£¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´óÂ£Àè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¿´¤Î¸òÎ®¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¹ñºÝNGO¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤ËÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤ä¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¶µºà¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤äSDGs¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤«¤é¡Ö¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ëÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈAKARI¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó -³Ø¹»¸þ¤±ÆÃÊÌ´ë²è-¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï10·îËö¤Þ¤Ç»²²Ã¹»¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú³Ø¹»¸þ¤±ÆÃÊÌ´ë²è¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈAKARI¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ²òÀâÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Izu9vLUCrtg ]
¢£¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ê¥¹¥È¶µÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢³«È¯±ç½õ¡¢¶ÛµÞ¿ÍÆ»»Ù±ç¡¢¥¢¥É¥Ü¥«¥·ー¤ò¹Ô¤¦¹ñºÝNGO¡£
¹ñÏ¢·ÐºÑ¼Ò²ñÍý»ö²ñ¤Ë¸øÇ§¡¦ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢Ìó100¤«¹ñ¤ÇÀ¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝNGO¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡§https://www.worldvision.jp/index.html