²òÂÎ¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡¢Åçº¬¸©ÀîËÜÄ®¤È¡Ö¶õ¤²È½üµÑÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¡¡²òÂÎ¹©»öDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Àî¸ý Å¯Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÀîËÜÄ®¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀîËÜÄ®¡×¡Ë¤È¡Ö¶õ¤²È½üµÑÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÀîËÜÄ®¤Î¶õ¤²È½üµÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜÄù·ë¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¼«¼£ÂÎÏ¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤Ï119¼«¼£ÂÎ¡Ê¹ÔÀ¯±¿±Ä¤ÎÃÄÂÎ´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤Ï17.5¡ó¡¢Åçº¬¸©Æâ¤Ç¤Ï6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
º¸¡§ÀîËÜÄ®Ä¹¡¡±¦¡§¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¼¹¹ÔÌò°÷ »³ÅÄ¹ÀÊ¿
¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¶õ¤²È¤¬Áý²Ã¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÈ¯É½¡ÖÎáÏÂ5Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤Ï900Ëü·ï¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï13.8¡ó¤È¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åçº¬¸©¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤Î¸Í¿ô¤Ï5Ëü5000¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï17%¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀîËÜÄ®¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ßÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë½¸Íî¤¬À¸¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é40Ç¯Á°¤Î¾¼ÏÂ60Ç¯¤Ë¤Ï6,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¸ý¤â¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·îËö¸½ºß2,915¿Í¤È¡¢Âç¤¤¯¿Í¸ý¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¶õ¤²È¿ô¤âÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢°Ü½»¡¦Äê½»ÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀßÃÖ¤ä¶õ¤²È²þ½¤ÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¡¢´ÉÍýÉÔÁ´Åù¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖÀîËÜÄ®¶õ²ÈÅùÂÐºö·×²è¡×¤òºöÄê¤·¡¢ÂÐºö¤Î¼Â»ÜÂÎÀ©¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤òÄê¤á¡¢¡ÖÀîËÜÄ®Ï·µà´í¸±¶õ¤²È½üµî»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â¡×¤âÀ°È÷¤·¶õ¤²ÈÂÐºö»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢²òÂÎ¹©»öÎÎ°è¤Ç¡¢Á´¹ñ2,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÀìÌç¹©»ö²ñ¼Ò¤È»Ü¼ç¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×15Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¼Ô¼ÂÀÓ¡Ê¢¨3¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤ä¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸øÌ±Ï¢·È¤Ç¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö»ö¶È¤¬¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö½»Âð»Ô¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õ¤²ÈÂÐºö¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ118¼«¼£ÂÎ¡ÊÀîËÜÄ®½ü¤¯¡Ë¤È¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¶õ¤²ÈÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢ÀîËÜÄ®¤äÅö¼Ò¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä»ñ¸»¤äÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀîËÜÄ®Æâ¤Î¶õ¤²È¤Î½üµÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¶¨ÎÏ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶õ¤²È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò±¿±Ä¤Î¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ITµ»½Ñ¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤Î½»Ì±ÂÐ±þ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
- ²òÂÎ¤Î³µ»»ÈñÍÑ¤äÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤ò¾Ò²ð¡ÊURL¡§https://www.crassone.jp/simulator/navi/shimane/ochigunkawamotomachi¡Ë
- ¶õ¤²È¤Î·úÊª¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ä²òÂÎÈñÍÑ¡¦ÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¶õ¤²È²ÁÃÍººÄê¥·ー¥È¡×¤Î³èÍÑ
- ¶õ¤²È½êÍ¼ÔÅù¤Ø¶õ¤²È²òÂÎ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥äー¤òÇÛÉÛ
- Ä®Ì±¤ä¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ä¶õ¤²ÈÂÐºö»Üºö¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¾ðÊó¤ò³èÍÑ
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÀîËÜÄ®Ä¹¡¡Ìîºä °ìÌï »á
ÀîËÜÄ®¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë½¸Íî¤¬À¸¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é40Ç¯Á°¤Î¾¼ÏÂ60Ç¯¤Ë¤Ï6,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¸ý¤â¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·îËö¸½ºß¤Ç¤Ï2,915¿Í¤È¡¢ÂçÉý¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¶õ¤²È¿ô¤âÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ü½»¡¦Äê½»ÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀßÃÖ¤ä¶õ¤²È²þ½¤ÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¤·¡¢´ÉÍýÉÔÁ´Åù¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖÀîËÜÄ®¶õ²ÈÅùÂÐºö·×²è¡×¤òºöÄê¤·¡¢ÂÐºö¤Î¼Â»ÜÂÎÀ©¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤òÄê¤á¡¢¡ÖÀîËÜÄ®Ï·µà´í¸±¶õ¤²È½üµî»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â¡×¤âÀ°È÷¤·¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢½êÍ¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ë¶õ¤²È¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê½üµî¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Àî¸ý Å¯Ê¿
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø³¹¡Ù¤Î½Û´ÄºÆÀ¸Ê¸²½¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢²òÂÎ¹©»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀîËÜÄ®¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢²òÂÎ¤ÎÎÎ°è¤Ç¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áý²Ã¤¹¤ë¶õ¤²È¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î²òÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¦ITµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¶õ¤²È²òÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¤É¤¦¿Ê¤á¤¿¤é¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤ËÍê¤á¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ÀîËÜÄ®¤È¶¨Æ¯¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä®Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬°ÂÁ´°Â¿´¤ËÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤È¤Ï
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¤ä¶õ¤²È½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²È¤¸¤Þ¤¤¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ·úÊª¤ÎÌÌÀÑ¤äºÇ´ó¤ê±Ø¡¢ÀÜ¤¹¤ëÆ»¤ÎÉý¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¡×¤È²òÂÎ¸å¤Î¡ÖÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¡×¤Î³µ»»³Û¤òÌµÎÁ¤Ç»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤Î½ª³è¥Ê¥Ó¡×¤«¤é¤Ï²¼µ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶õ¤²È¤ÎÌÂÏÇÅÙ¿ÇÃÇ¡ä
¡¡¶õ¤²È¤Î³°´Ñ¤äÉßÃÏÆâ¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë22¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆÃÄê¶õ²ÈÅù¡×¤ÎÍ½È÷·³¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¡Ö¶õ¤²È¤ÎÌÂÏÇÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¤¬¼¨¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀßÌä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë½êÍ¤¹¤ë¶õ¤²È¤¬´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²ÈÅù¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½êÍ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¶õ¤²È¤Î¾õ¶·¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶õ¤²È¤Î´ÉÍý¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶õ¤²È²ÁÃÍººÄê¥·ー¥È¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¶õ¤²È²ÁÃÍººÄê¥·ー¥È¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¶õ¤²È¤Î¹½Â¤¤äÅÚÃÏÌÌÀÑÅù¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÁÛÄê¥³¥¹¥È¤ä¡¢¶õ¤²È½èÊ¬¤ÎºÝ¤Î²òÂÎÈñÍÑ¡¢ÅÚÃÏÇäµÑººÄê²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¶õ¤²È¤ÎÊüÃÖ¡¦½èÊ¬¥³¥¹¥ÈÅù¤Î¾ðÊó¤ò½êÍ¼Ô¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ä½èÊ¬¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ÉÍýÉÔÁ´¶õ¤²È¤Î²ò¾Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÅçº¬¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼
°ÂÍè»Ô
ÀîËÜÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê³µÍ×¡Ë
¡¡ÀîËÜÄ®¤Ï¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥´¥Þ¤ÎºÏÇÝ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Í¸ýÌó3,000¿Í¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç¤¹¡£Ä®¤ò½Ä´Ó¤¹¤ë¡Ö¹¾¤ÎÀî¡Ê¤´¤¦¤Î¤«¤ï¡Ë¡×¤Î¿å±¿¤Ë¤è¤ê¡¢¸Å¤¯¤ÏÀÐ¸«¶ä»³¡ÊÀ¤³¦°ä»º¡Ë¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢ÀÐ¸«ÃÏÊý¤ÎÍ×¾×¡¢¡Ö¸òÎ®¤ÎÄ®¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿Í¸ýÌó£±Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¡¢¸½ºß¤â¹ñ¸©¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤ä¶âÍ»»ÙÅ¹¤¬»Ä¤ë¤Ê¤É¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÍøÊØÀ¤ò»ý¤ÄÅÄ¼Ë¤ÎÄ®¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤é¤â³°Éô¤Î¿Í´Ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´²ÍÆ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°Ü½»¤·¤ä¤¹¤¤Ä®¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38064/table/183_1_533d1b71771dee0aeb369ff6e16b4998.jpg ]
¡Ê¢¨1¡ËÁíÌ³¾Ê¡Ö¡ÚÁí·×¡ÛÎáÏÂ6Ç¯½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý¡¦À¤ÂÓ¿ô¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡Ë¡×¤è¤ê»»½Ð¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢·È¤ä¹ÔÀ¯ÃÄÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¤Ï¾Ê¤¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤È¤ÎÄù·ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨2¡ËÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¤è¤ê¡§https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html (https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html)
¡Ê¢¨3¡Ëµì¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤é¤½¤¦¤Í²òÂÎ¡×¤Î¼ÂÀÓ´Þ¤à