¡Ö½÷Í¥¡¦°ËÆ£Êâ¤¬µ±¤¯¡¡¤Þ¤Ð¤æ¤¤Æüº¹¤·¤È¿åÊÕ¤Î°Â¤é¤®¡×SCAPA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÆÃ½¸¥Úー¥¸¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
(C)SCAPA
2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ù¥ë¥®ーÈ¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉSCAPA¡ã¥¹¥¥ã¥Ñ¡ä¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦°ËÆ£ Êâ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÆËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å·Á³ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿Çò¤ä¥Ö¥ëー¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¤¬¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡Í
¢£¸ø³«Æü¡§2025Ç¯4·î23Æü(¿å)
¢£¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§SCAPAÁ´¹ñ¥¹¥È¥¢¡¢SCAPA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨²£ÉÍ¸µÄ® OUTLET¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§ https://www.e-look.jp/scapa/2025_spring_vol3/
¡Ì°ËÆ£ Êâ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Í
1980Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1993Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¿å¤ÎÎ¹¿Í-»øKIDS¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤Ç¡ØÂè20²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡£Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
SCAPA¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://scapa.jp/
SCAPA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢https://www.e-look.jp/shop/scapa
¡ÚSCAPA¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
Instagram https://www.instagram.com/scapa.japan
Facebook https://www.facebook.com/scapa.japan/?locale=ja_JP
LINE¡¡https://page.line.me/lcn5820m
SCAPA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1967Ç¯ÁÏÀß¡£¥Ù¥ë¥®ー¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅÔ»Ô¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¡ËÈ¯¿®¡£
SCAPA¤È¤Ï¡Ö±£¤ì²È¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°ÍÑ¸ì¡£
SCAPA Flow¡Ê¥¹¥¥ã¥Ñ¡¦¥Õ¥íー¡Ë¤Ï¥ªー¥¯¥Ëー½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉËÌÉô¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æþ¤ê¹¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤³¤½¤¬SCAPAÁÏÀß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥Ë¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤¿¾ì½ê¡£ ¤³¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä½éÆü¤«¤éÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»æ¤Î¥«¥Ðー¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÈ¯Å¸¡£¥ì¥Ç¥£¥¹¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¡¢¥Ûー¥à¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÇÅ¸³«¡£
¡ÚCredit¡Û
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§SCAPA (¥¹¥¥ã¥Ñ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ã¥¯Âè°ì»ö¶ÈÉô TEL : 03-6439-1644