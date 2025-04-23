¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ/ÉþÌô»ØÆ³¥Öー¥¹¡Ö¥Æ¥ì¥­¥åー¥Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯É½

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*1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html
*2 https://www.mhlw.go.jp/content/001188442.pdf
*3 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf
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