¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ë£Á£Î£Á¤ÎÊÝ¸±¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡×¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢£Á£Î£Á £Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÀÅÄ ¿¿Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö£Á£Î£Á £Ø¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó£Á£Î£Á¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶áÆ£¡¡ÇîÇ· ¡¢°Ê²¼¡Ö£Á£Î£Á¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º¡×¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢£Á£Î£Á¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ë£Á£Î£Á¤ÎÊÝ¸±¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡×¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¢¨1¤ÎÄó¶¡¤ò£²£°£²£µÇ¯£´·î£²£²Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨£±¡¡¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¤Ï¡¢ÃÄÂÎÁí¹çÊÝ¸±ÉáÄÌÊÝ¸±Ìó´¾¤Ë°åÎÅÊÝ¸±´ðËÜÆÃÌó¡¢²ð¸î°ì»þ¶â»ÙÊ§ÆÃÌó¡¢½ý³²ÊÝ¸±ÆÃÌó¡Ê½ý³²»àË´¡¦¸å°ä¾ã³²ÊÝ¸±¶â¡ËÅù¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ð¸î¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾Íè¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤´²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¿´¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Î£Á £Ø¤È£Á£Î£Á¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¥º¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ£×£Å£Â´°·ë·¿¤Î¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¤ò´ë²è¤·¡¢£Á£Î£Á¤ÎÊÝ¸±¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡×¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤è¤ê£Á£Î£Á¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤¬´ÊÃ±¤Ë²ð¸îÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ë¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤¬ÀÑ»»¤µ¤ì¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ANA¤ÎÊÝ¸±¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡×¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡Ë¥Þ¥¤¥ë¤ÎÀÑ»»
¡¡¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë£Á£Î£Á¤ÎÊÝ¸±¡ÖÌÀÆü¤Ø¤Î¤Ä¤Ð¤µ¡×¿Æ²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤¬ÀÑ»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨£²
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/159136/table/9_1_ad72a04690df98a4586c553a13191d25.jpg ]
¡¡¢¨£²¡¡Êç½¸·ÐÈñ¤Îºï¸º¸ú²ÌÅù¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤Æ£Á£Î£Á¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÄó¶¡¤¹¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
¡¡²ð¸î°ì»þ¶â¢¨£³¤È½ý³²»àË´¡¦¸å°ä¾ã³²ÊÝ¸±¶â¢¨£´¤òÊä½þÆâÍÆ¤È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢£¹¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/159136/table/9_2_841959ec2769694acfeda2e44ac59f4c.jpg ]
¡¡¢¨£³ ÊÝ¸±´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¼ÀÉÂ¤ä½ý³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍ×²ð¸î£²¤«¤é£µ¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äê¤á¤ë½êÄê¤ÎÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤¬£¹£°Æü¤òÄ¶¤¨¤Æ·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢²ð¸î°ì»þ¶âÊÝ¸±¶â³Û¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨£´ ÆüËÜ¹ñÆâ¤Þ¤¿¤Ï¹ñ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¸±´ü´ÖÃæ¤ËÀ¸¤¸¤¿µÞ·ã¤«¤Ä¶öÁ³¤Ê³°Íè¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤Ç¡¢»àË´¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ä¸å°ä¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹çÅù¤ËÊÝ¸±¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å