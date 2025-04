À¤³¦½é¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢¶äºÂ¤Ë³«±¡

株式会社ZWEISPACE JAPAN

東京・銀座に、世界初の「デジタルツイン・クリニック」がオープン。本施設は、医療用カンナビスの活用と共に、民間療法や統合医療を科学的に記録・評価し、人類の医療知見のアップデートに貢献するものです。 本プロジェクトでは、以下2つのトークンが中心的な役割を担います。



■ CANトークン(キャントークン、cannabis token)

ヘンプ(カンナビス)関連の栽培・加工・医療活用までを包括的に管理するブロックチェーンベースのユーティリティトークンです。

用途:栽培効率、用途別最適化の可視化

管理:ZWEIチェーンによる不動産・工程ごとの記録

トークン関連サービス:

・医療機関での薬用利用

・診療・処方に関するライセンス発行

・栽培・流通・販売プロセスでの活用

・デジタルツイン・クリニック(直営/加盟店募集中)

■ MEDトークン(メッドトークン、 medical token)

医療現場における治療データ、特に民間療法や代替医療の治療実績・患者プロファイル・治癒率などを患者自身の申請に基づきブロックチェーンへ記録。これにより、改ざん不可能な治療統計が構築されます。またトークンを利用しAIによるサポートが受けられます。

目的:

・がん治療などで語られる「人参・リンゴジュース療法」やマッサージ・温熱・断食療法などの実態を記録し、

・どのプロファイルの患者が、どの療法で治癒に至り、

・どの条件では効果が見られた、あるいは見られなかったのか、

を明らかにするための統計・記録基盤となります。

貢献:

医療における“証明されていない知識”を、ブロックチェーンで安全に記録し、「人類の叡智」として積み重ねる試みです。

連携:

CANトークンとの連携により、医療用カンナビスの実用データとも結びつき、AIによる解析・予測にも応用されます。

MED token ( Medical token )CAN token ( Cannabis token )

デジタルツイン×ブロックチェーン×AIによる「未来のクリニック」

本施設は、診察や処方前にメタバース上での相談・内覧が可能で、外国人や訪日患者への対応も視野に入れています。

ツバイスペースは、不動産情報をブロックチェーンで管理するレジスターナイトシステムを運用中で、グッドヒルズはツバイチェーンを活用したAIトークンプロジェクトを業界別に展開しています。今回の医療・ヘンプ分野もその新たな導入例です。

デジタルツインクリニック銀座 Digital Twin Clinic Ginza

コメント

国際公認投資アナリスト・亀田勇人氏:

「民間療法の実態は語られても、科学的に記録されていません。そこにブロックチェーンで透明性を加えることで、医学・統計・AIを融合した新たな治療判断の時代が来ると考えられます。」

一般社団法人日本ヘンプ協会 理事長 薬学博士 佐藤均氏:

「医療用大麻日本初のデジタルツインクリニック開業に伴い、ZWEISPACE様と共に最先端の技術発展を目指したいと考えております。」

佐藤氏は、薬物動態学を専門とし、大麻草カンナビノイドの一種「CBD」に早くから着目し、CBD研究の第一人者として知られています。また、一般社団法人日本ヘンプ協会の理事長として、CBD市場の健全な発展と規制の整備に尽力されています。佐藤氏は、薬学博士・薬剤師としての豊富な経験を有し、東京大学薬学系研究科修士課程修了後、金沢大学薬学部助手、富山医科薬科大学附属病院薬剤部助手、アメリカ国立衛生研究所(NIH)・がん研究所(NCI)奨励研究員、スイス・バーゼル研究所客員研究員を経て、東京大学医学部助教授を歴任され、2000年から昭和大学薬学部教授(薬物動態学研究室)を務めておられます 。

今回のデジタルツインクリニックの開業は、医療用大麻の活用とブロックチェーン技術の融合による新たな医療の形を示すものであり、佐藤氏の専門性とリーダーシップが大きく寄与しています。佐藤氏の専門性とリーダーシップが、医療用大麻の研究と実用化、そしてブロックチェーン技術の医療分野への応用において重要な役割を果たしています。

April 23, 2025

World's First Digital Twin Clinic Opens in Ginza

Launch of Medical and Hemp-Linked Tokens "MED" and "CAN"A New Initiative to Scientifically Validate Alternative Therapies Through Blockchain Records

A groundbreaking "Digital Twin Clinic" has opened in Tokyo's Ginza district, marking a world-first in integrating advanced technologies into healthcare. This facility aims to scientifically record and evaluate alternative and integrative medical therapies, contributing to the advancement of global medical knowledge.

Two key tokens are central to this project:

CAN Token (Cannabis Token)

A blockchain-based utility token that comprehensively manages the cultivation, processing, and medical application of hemp (cannabis).

Purpose: Visualizing cultivation efficiency and optimizing usage for various applications.

Management: Recorded per real estate and process via the ZWEI Chain.

Related Services:

- Medical use in healthcare facilities.- Licensing for diagnosis and prescription.- Utilization across cultivation, distribution, and sales processes.- Digital Twin Clinics (directly operated and franchise opportunities available).

MED Token (Medical Token)

A token designed to record treatment data in medical settings, particularly focusing on alternative and complementary therapies. Patients can voluntarily submit their treatment methods, which are then securely recorded on the blockchain, creating immutable treatment statistics.

Objective: To document and analyze therapies such as carrot-apple juice regimens, massage, thermotherapy, and fasting treatments, determining their efficacy across different patient profiles.

Contribution: Establishing a secure, blockchain-based record of unverified medical knowledge, thereby contributing to humanity's collective wisdom.

Integration: Linked with CAN Token to correlate practical data on medical cannabis, facilitating AI-driven analysis and predictions.

Digital Twin × Blockchain × AI: The Clinic of the Future

The clinic offers pre-consultation and facility tours via the metaverse, accommodating both international and inbound patients. ZWEISPACE operates the "RegisterKnight" system, managing real estate information through blockchain, while Good Hills is expanding AI token projects across various industries using the ZWEI Chain. This medical and hemp initiative represents a new application of these technologies.

Expert Commentary

Hayato Kameta, Certified International Investment Analyst: "Alternative therapies are often discussed but lack scientific documentation. By introducing blockchain transparency, we foresee a new era where medicine, statistics, and AI converge to inform treatment decisions."

Dr. Hitoshi Sato, Ph.D., Pharmacist, President of the Japan Hemp Association: "With the opening of Japan's first Digital Twin Clinic for medical cannabis, we aim to advance cutting-edge technologies in collaboration with ZWEISPACE."

Dr. Sato, a leading expert in pharmacokinetics, has been a pioneer in CBD research. As President of the Japan Hemp Association, he is dedicated to the healthy development and regulatory structuring of the CBD market. His extensive experience includes roles as Assistant Professor at the University of Tokyo's Faculty of Medicine and Professor at Showa University's Faculty of Pharmacy (Pharmacokinetics Laboratory).

The establishment of the Digital Twin Clinic signifies a new model of healthcare, combining medical cannabis applications with blockchain technology. Dr. Sato's expertise and leadership play a pivotal role in this innovative approach.

