¡ÚµþÅÔ¥Ý¥ë¥¿¤Ë¤ÆGW´ë²è¡ÛµþÅÔ±§¼£Í£°ì¤ÎßäÃãÀìÌçÅ¹¡ØHOHO HOJICHA¡ÙPOP UP SHOP¤¬14Æü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¡ª½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Û¥Û¥Áー¥º¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡×¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¢ö
POP UP SHOP ¾ðÊó
¢£µþÅÔ¥Ý¥ë¥¿ 2F µþÌ¾²Û¡¦Ì¾ºÚ½è Ð·¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§JRµþÅÔ±ØÀ¾¸ý 2³¬ ÆîËÌ¼«Í³ÄÌÏ© ( ÆîÂ¦ )¢¨¿Þ1¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°8»þ30Ê¬～¸á¸å9»þ
¢£HOHO HOJICHA ßäÃãÀìÌçÅ¹¡¡¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hohohojicha.com/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://hohohojicha.stores.jp/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/hohohojicha
¢¨¿Þ1
¢£¡Ô½éÅÐ¾ì¡ªPOP UP¸ÂÄêÈÎÇä¡Õ¡Ö¥Û¥Û¥Áー¥º¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡×
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ\2,500(ÀÇ¹þ)(1ËÜÆþ¤ê)
Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥·¥êー¥º¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¡ª
ßä¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Áー¥º¥±ー¥¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¡Ö¥Û¥Û¥Áー¥º¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡×¡£
ìÔÂô¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤Àßä¤¸Ãã¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤êÎ©¤Á¡¢¤·¤Ã¤È¤êÀ¸ÃÏ¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤ò¤ä¤µ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¼«Í³¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë1ËÜÆþ¤ê¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Êßä¤¸Ãã¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ô¿Íµ¤No.1¡ª¡Õ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àßä¤¸Ãã¥«¥¹¥Æ¥é¡×
¡Ú²Á³Ê¡Û\1,380(ÀÇ¹þ) 5ÀÚ¤ì(È¾¶Ô)
Ãã¾¢¸·Áª¤ÎâúÃãßä¤¸Ãã ¡ß µþÅÔ¥«¥¹¥Æ¥é¿¦¿Í¤¬¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤¿¼î¶Ì¤Î°ìÉÊ¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤È¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ëßä¤¸Ãã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢HOHO HOJICHAÂåÉ½¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤ßä¤¸Ãã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÈÃã¤äÆüËÜÃã¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¾ï²¹ÊÝÂ¸¤Ç¤ªÆü»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µþÅÔ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ô¶Ë¾å¤Îßä¤¸Ãã¥¹¥¤ー¥Ä¡Õ¡Ö¥Û¥Û¥Ð¥¦¥à¡×
¡Ú²Á³Ê¡ÛÃ±ÉÊ\330(ÀÇ¹þ) /3¸ÄÆþ¤ê \990(ÀÇ¹þ)/6¸ÄÆþ¤ê \1,980(ÀÇ¹þ)
Ç»¸ü¤Êßä¤¸Ãã¤ÎÌ£¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Û¥Û¥Ð¥¦¥à¡×¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ßä¤¸Ãã¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤Ç¤ªÃã¤ä¥é¥Æ¤Ê¤É¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£
¸ÄÊñÁõ¤ä3¸ÄÆþ¤ê¡¢6¸ÄÆþ¤ê¤È¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ô ÆüËÜÃãAWARD¼õ¾Þ¡ª¡Õ¡Ö±Ù¤Ó¤Îßä¤¸Ãã¡×
¡Ú²Á³Ê¡ÛTea bag(15¸ÄÆþ¤ê)¡¡\1,280(ÀÇ¹þ)
ßä¤¸Ãã Teabag (6¸ÄÆþ¤ê)¡Ú²Á³Ê¡Û\580(ÀÇ¹þ)
¡Ô´Ì¡Õ±Ù¤Ó¤Îßä¤¸Ãã (¥êー¥Õ40g)¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û\1,130(ÀÇ¹þ)
✦2021Ç¯ÅÙ ÆüËÜÃãAWARD ¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¼õ¾Þ¡¡✦2022Ç¯ÅÙ Japanese Tea Selection Paris Æ¼¾Þ¼õ¾Þ
¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Êßä¤¸Ãã¡Ö±Ù¤Ó¤Îßä¤¸Ãã¡×¡£
Á´¹ñ¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÆÃÁªâúÃã¤¯¤¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Í¥²í¤Ê¹á¤ê¤ÈÃ¸Îï¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸åÌ£¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¥¿¥¤¥×¤È¡¢µÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤ë¥êー¥Õ¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢
¤´¼«ÂðÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Ç¾Þ»¿¤µ¤ì¤¿ßä¤¸Ãã¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ô±Ù¤Ó¤Îßä¤¸Ãã¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¢ö¡Õ¥Õ¥ëー¥Ä¥Õ¥ìー¥ÐーTeabag
çõßä¤¸Ããteabag/ÇòÅíßä¤¸Ããteabag/Í®»Òßä¤¸Ããteabag¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ\650(ÀÇ¹þ)(6¸ÄÆþ¤ê)
ÆüËÜÃãAWARD2021 ¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö±Ù¤Ó¤Îßä¤¸Ãã¡×¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿°ìÉÊ¡£
½¾Íè¤Îßä¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°»ÅÍÍ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃã¤Î¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤È¥Õ¥ëー¥Ä¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤äÆü¡¹¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÔßäÀùÅÙ¤¬¹â¤¯¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡Õ¡Ö¶Ë¤ß¤Îßä¤¸Ãã¡×
¡Ú²Á³Ê¡ÛTea bag(15¸ÄÆþ¤ê)¡¡\1,380(ÀÇ¹þ)
HOHO HOJICHA¤Ç¼è¤ê°·¤¦ÃãÍÕ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖßäÀùÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¶Ë¤ß¤Îßä¤¸Ãã¡×¡£
Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸åÌ£¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ßä¤¸Ãã¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹°õ¾Ý¶¯¤¤ßä¤¸Ãã¤Ç¤¹¡£
±§¼£¤ÎÃã±à¤«¤é°é¤Þ¤ì¤¿ÃãÍÕ¤Î¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÔÇäÀÚÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Õ¡Ö¶Ë¾åßä¤¸ÃãÌª¡×
¡Ú²Á³Ê¡Û\980(ÀÇ¹þ)
ßä¤¸Ãã¤Î¿¼¤ß¤È´Å¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÃãÌª¡£¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¡¢±£¤ì¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊâúÃã¤È¤¤¤¦ÃãÍÕ¤Î¤¯¤ÉôÊ¬¤òßä¤¸¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÄÌ¾ï¤Îßä¤¸Ãã¤è¤ê¤âÇ»¸ü¤ÊÌ£¤È¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¤ä¥±ー¥¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢µíÆý¤Ë³ä¤Ã¤Æßä¤¸Ãã¥é¥Æ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢ ¼«Í³¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¤òÉÔ»ÈÍÑ¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÊý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ô¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¡ªËÜ³Ê¥é¥Æºî¤ê¢ö¡Õ¡Ößä¤¸Ãã¥é¥Æ¡×¡¦¡Ö¶Ë¾å âúÃãßä¤¸Ãã¥é¥Æ¡×
¡Ößä¤¸Ãã¥é¥Æ¡×\730(ÀÇ¹þ)
¡Ö¶Ë¾å âúÃãßä¤¸Ãã¥é¥Æ¡×\830(ÀÇ¹þ)
´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¥ß¥ë¥¯¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ßä¤¸Ãã¥é¥Æ¡£
¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëËÜ³ÊÅª¤Êßä¤¸Ãã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËµíÆý¤Çºî¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤Ë¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¶Ë¾åâúÃãßä¤¸Ãã¥é¥Æ¤Ë¤Ï¡¢âúÃã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÃãÍÕ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹á¤Ð¤·¤¯Ç»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤âÄ¹¤¯¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÔÍÏ¤«¤·¤Æ´ÊÃ±¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à✦¡Õ ¡Ößä¤¸Ãã¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¦¡Ößä¤¸Ãã¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¶Ë¾å¡×
ßä¤¸Ãã¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û10ËÜÆþ¤ê¡¡\1,180(ÀÇ¹þ)
ßä¤¸Ãã¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¶Ë¾å¡Ú²Á³Ê¡Û10ËÜÆþ¤ê¡¡\1,420(ÀÇ¹þ)
Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÃãÍÕ¤òÃúÇ«¤ËßäÀù¤·¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ë¤·¤¿°ìÉÊ¡£
¤ªÅò¤äÎä¿å¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤´²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î½ÐÀè¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¤Þ¤¿Äã¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¢¿²Á°¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþÅÔ¥Ý¥ë¥¿¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHOHO HOJICHA ßäÃãÀìÌçÅ¹¡ÙPOP UP SHOP¤Ï¡¢
2025Ç¯4·î30Æü(¿å)～5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤ßä¤¸Ãã¤ÎÉ÷Ì£¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µþÅÔ±§¼£Í£°ì*¤ÎßäÃãÀìÌçÅ¹¡ØHOHO HOJICHA¡Ù
¡Ößä¤¸Ãã¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ßä¤¸Ãã¤òµá¤á¡¢Ãã»Õ´Æ½¤¡¦»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¶Ë¾å¤Îßä¤¸Ãã¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±§¼£¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.hohohojicha.com
¡Ú¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ûhttps://www.instagram.com/hohohojicha
¡Ú±§¼£ËÜÅ¹¡Û
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~18:00¡ÔÌµµÙ¡Õ
¡¦TEL¡§0774-22-0977
¡¦E-mail¡§info@hohohojicha.com
¡¦Address¡§¢©611-0021¡¡µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô±§¼£Ì¯³Ú 51 ÈÖÃÏ 2
¡ÚµþÅÔ±ØÅ¹¡Û¢¨ÊªÈÎ¤Î¤ß¡¦¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦±Ä¶È»þ´Ö 8:30~20:00¡ÔÌµµÙ¡Õ
¡¦TEL:075-585-2650
¡¦Address¡§¢©600-8216¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅì±ö¾®Ï©Ä®901µþÅÔ±Ø¥Ó¥ë1F¡¡¤ª¤ß¤ä¤²¾®Ï© µþ¾®Ä®
*¡¦¡¦¡¦µþÅÔÉÜÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëßäÃãÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡Ê2025Ç¯3·î¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë