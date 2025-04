株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、当社が運営するPC向けMMORPG『眠らない大陸クロノス』が、2025年4月23日(水)に正式サービス21.5周年を迎えたことを記念して、4月23日(水)に実施したアップデートより、ゲーム内で多彩な報酬が受け取れる「21.5周年記念イベント」を開催いたします。

◆サービス21.5周年を迎え特別な記念イベントを開催!

『眠らない大陸クロノス』21.5周年

オンラインRPG『眠らない大陸クロノス』は、2003年のサービス開始以来、多くのプレイヤーに支えられ、2025年4月23日(水)に21.5周年を迎えます。この節目を記念し、プレイヤーの皆様に日頃の感謝を込めた多彩なゲーム内イベントを期間限定で実施いたします。

【主なイベント内容】

●記念アバターアイテム「至高の天使 エリュシオン」実装

イベント期間中に指定時間内にイベントエリアへ進入し、出現する「イベントモンスター」を討伐すると「21.5周年交換チケット」を低確率で獲得できます。その後、始まりの街にいる交換NPCに必要数のチケットを渡すことで「至高の天使 エリュシオン」を獲得できます。

・開催期間:2025年4月23日(水)メンテナンス後 ~ 5月21日(水)メンテナンス前まで

至高の天使 エリュシオン●新ペット「至高の聖獣 ウィス」登場

21.5周年を記念して、「フクロウ」をモチーフにしたペットアイテム「至高の聖獣 ウィス」が新たに登場いたします。

「至高の聖獣 ウィス」はイベントダンジョンに出現するボスモンスターの討伐で入手できる「21.5周年プレミアム交換チケット」を必要数交換NPCに渡すことで獲得できます。

・開催期間:2025年4月23日(水)メンテナンス後 ~ 5月21日(水)メンテナンス前まで

至高の聖獣 ウィス●毎日ログインでバフアイテムをゲット

イベント期間中にゲームにログインすると、イベントNPC「ファニー」から毎日「21.5周年バフ箱」がもらえます。「21.5周年バフ箱」からは「増幅パッケージ」などの各種バフを獲得できます。

・開催期間:2025年 4月23日(水)メンテナンス後 ~ 5月21日(水)メンテナンス前まで

●ログイン抽選キャンペーン

イベント期間中にゲームに10日間ログインしたアカウントから抽選で21名様に、「無限の祝福 50.0」などの様々な賞品をプレゼントいたします。イベントは前半後半の2部に分けて開催され、合計42名様に賞品獲得のチャンスがあります。

・開催期間前半:2025年4月23日(水)メンテナンス後 ~ 5月4日(日)23:59まで

・開催期間後半:2025年5月5日(月)0:00 ~ 5月20日(火)23:59まで

●限定GEMチャージキャンペーン

イベント期間中に必要数のGEMをチャージすることで「21.5周年記念ガチャBOX」などの報酬(各1個ずつ)を獲得できます。イベントは前半後半の2部に分けて開催いたします。

・開催期間前半:2025年4月23日(水)メンテナンス後 ~ 5月4日(日)23:59まで

・開催期間後半:2025年5月5日(月)0:00 ~ 5月20日(火)23:59まで

サービス21.5周年記念イベントでは、他にも多くのイベント・キャンペーンを用意しております。

各種イベント・キャンペーンの詳細は、下記の公式サイト告知をご覧ください。

・公式サイト:21.5周年記念イベントのお知らせ

https://secure.cronous.jp/member/news/notice.asp?ntc_num=9733

・公式サイト:21.5周年記念コンビニアイテムのお知らせ

https://secure.cronous.jp/member/news/notice.asp?ntc_num=9734

・公式サイト:21.5周年記念GMキャンペーンのお知らせ

https://secure.cronous.jp/member/news/notice.asp?ntc_num=9736

『眠らない大陸クロノス』に関する最新情報は、Pmang公式サイトをご確認ください。

・『眠らない大陸クロノス』 Pmang公式メンバーサイト

https://secure.cronous.jp/member/

◆『眠らない大陸クロノス』とは

『眠らない大陸クロノス』は、パラディン、バルキリー、マジシャン、ウォリアーの4つのクラスを中心に、クロノス大陸で自由な冒険を楽しむことができるファンタジーMMORPGです。プレイヤーは、好きな戦闘スタイルでレベルをどんどん上げたり、他のプレイヤーと会話しながら一緒にダンジョンを攻略したりと、何をするのも自由です。ギルドメンバーとパーティーを組んで高難易度コンテンツに挑戦するなど、MMORPGの醍醐味を味わえるのも魅力です。

◆『眠らない大陸クロノス』について

タイトル:眠らない大陸クロノス

ジャンル:MMORPG

運営:GOP Co., Ltd.

開発:VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム:Pmang(Windows PC)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

