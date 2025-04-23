¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¡¢·´»³¹©¾ì¤Ë40²¯±ß ÄÉ²ÃÅê»ñ²áµî¿ôÇ¯´Ö¤ÇÁíÅê»ñ¶â³Û60²¯±ß
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò (ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¥ã¥¹¥Ñー ¥Ö¥Ã¥« ¥Þ¥¤¥ë¥ô¥¡¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è) ¤ÏËÜÆü¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Î·´»³¹©¾ì (Ê¡Åç¸©) ¤Ë40²¯±ß (1²¯9,000Ëü DKK*¹) ¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï²áµî¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·Ð¸ýGLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÂç¤Ë20²¯±ß (9,500Ëü DKK) ¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¶â³Û¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÁíÅê»ñ¶â³Û¤Ï60²¯±ß (2²¯8,500Ëü DKK) ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁý¤¨Â³¤±¤ëËýÀ¼À´µ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ø¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î°åÌôÉÊ¶¡µëÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë»Ô¾ì¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï·´»³¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷Æ³Æþ¤È¡¢Å·Á³¥¬¥¹ÍøÍÑ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Á³ÎäÇÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥éー¥æ¥Ë¥Ã¥È*²¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢´û¤Ë100%ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë·´»³¹©¾ì¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥¥ã¥¹¥Ñー ¥Ö¥Ã¥« ¥Þ¥¤¥ë¥ô¥¡¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¸½Âå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤äÈîËþ¾É¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ËýÀ¼À´µ¤ÎÍÉÂÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Åö¼Ò¤Î³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¤ª¤è¤Ó°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëËýÀ¼À´µ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëËýÀ¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤ÈÂÐºö¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÄó·È¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁý¤¨Â³¤±¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½½Ê¬¤ÊÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢·´»³¹©¾ì¤Ø¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¹ñ²¦ÊÅ²¼¤ª¤è¤Ó¥Ç¥ó¥Þー¥¯À¯ÉÜ³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯²¦¹ñÂç»È´Û¼çºÅ¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
*1 DKK=¥Ç¥ó¥Þー¥¯¥¯¥íー¥Í
*2 ¥Á¥éー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§±ÕÂÎ¤äÁõÃÖ¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ëµ¡³£
·´»³¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·´»³¹©¾ì¤Ï1998Ç¯¤ËÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤Ç¤¹¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï34,000 m2¤òÄ¶¤¨¡¢¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÆüËÜ¤Î»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·´»³¹©¾ì¤ÏÌó150Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢GLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤ò´Þ¤àÈîËþ¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅÌô¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤ÊËýÀ¼À´µ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎÀ½ºÞ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.novonordisk.co.jp/about-novo-nordisk/kfa.html)
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤ËÀïÎ¬ÅªÀ¸»ºµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ½Â¤ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î°åÌôÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎµòÅÀ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÀ½ºÞ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É¤Î¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ëGLP-1À½ºÞ¡¢·ìÍ§ÉÂ¤äÀ®Ä¹¾ã³²¤Ê¤É¤Î´õ¾¯¼À´µ¤Î¼£ÎÅÌô¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀ½Â¤ÉôÌç¤Ë¤Ï25,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬½êÂ°¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä´Ä¶Åª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤ÇºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢1923Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢ÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¿¼¹ï¤ÊËýÀ¼À´µ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌÜÅªÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢²Ê³ØÅª³×¿·¤ò¸«½Ð¤·¡¢°åÌôÉÊ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Ê¤é¤Ó¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïº¬¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¸½ºß80¥«¹ñ¤ËÌó76,300¿Í¤Î¼Ò°÷¤òÍÊ¤·¡¢À½ÉÊ¤ÏÌó170¥«¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥Î¥Ü ¥Î¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1980Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ (www.novonordisk.co.jp)