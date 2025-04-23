¤É¤³¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¡¿·´Ä¶­ÌÜ°ÂÉ½¼¨ÉÕ¤­¹âÀºÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹¼¾ÅÙ·×È¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò


¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅòËÜÉðÉ×¡Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä´Ä¶­ÌÜ°ÂÉ½¼¨ÉÕ¤­¤Î¹âÀºÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹¼¾ÅÙ·×¡Ö8RZ240-003¡×¤ò5·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






8RZ240-003


¾¦ÉÊ¸ø¼°¥Úー¥¸ :
https://rhythm.jp/products/detail/?goods_cd=8RZ240-003




ËèÆü¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä´Ä¶­ÌÜ°ÂÉ½¼¨ÉÕ¤­¤Î¹âÀºÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹¼¾ÅÙ·×¤Ë³ÝÃÖ·óÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª


»ÈÍÑ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ú4¤Ä¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û


£±. ³ÝÃÖ·óÍÑ


£². ²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ë


£³. ¤ªÉô²°¤Î´Ä¶­¤¬¤ï¤«¤ë


£´. ºÇ¹â¡¦ºÇÄãÉ½¼¨/¥á¥¤¥óÉ½¼¨ÀÚÂØ





¡Ú4¤Ä¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¾ÜºÙ¡Û


£±. ³ÝÃÖ·óÍÑ


¹¥É¾¤Î8RZ232-0²¹¼¾ÅÙ·×¤ò¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³ÝÃÖ·óÍÑ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ³Ý»þ·×¤È¤·¤Æ¡¢Î¢ÌÌ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÃÖ»þ·×¤È¤·¤Æ¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




º¸¡§8RZ232-0¡¡/¡¡±¦¡§8RZ240-0¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ë

¾å¡§³Ý¤±¥¤¥áー¥¸¡¡/¡¡²¼¡§ÃÖ¤­¥¤¥áー¥¸






£². ²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ë


²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤´¤È¤Ë¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ò¥«ー¥½¥ëÉ½¼¨¤·¡¢²¿¤ò¾å²¼¤µ¤»¤ì¤Ð²÷Å¬¤Ê´Ä¶­¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



²¹ÅÙ²÷Å¬ÈÏ°Ï

¼¾ÅÙ²÷Å¬ÈÏ°Ï

¢¨¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥«ー¥½¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬²÷Å¬¤Ê´Ä¶­¤Ç¤¹¡£





£³.¡¡¤ªÉô²°¤Î´Ä¶­¤¬¤ï¤«¤ë


¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¾ì¹ç¤ÏÅÀÅôÉ½¼¨¡¢Ç®Ãæ¾É¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤²¹¼¾ÅÙ¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÀÌÇÉ½¼¨¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¡£¤ªÉô²°¤Î´Ä¶­ÌÜ°Â¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£



²÷Å¬É½¼¨

Ç®Ãæ¾ÉÃí°Õ

¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ãí°Õ


¢¨¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµÅÀÅô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£





£´. ºÇ¹â¡¦ºÇÄãÉ½¼¨/ ¥á¥¤¥óÉ½¼¨ÀÚÂØ


Î¢ÌÌ¤ÎºÇ¹â¡¦ºÇÄãÉ½¼¨¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢24～25»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎºÇ¹â¤ÈºÇÄã¤Î²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î²¹¼¾ÅÙÄ´À°¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£





ºÇ¹â¡¦ºÇÄãÉ½¼¨





É½¼¨ÀÚÂØ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥á¥¤¥óÉ½¼¨¤ò»þ¹ï¤Ë¤¹¤ë¤«²¹¼¾ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤«¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£







¡Ú»ÅÍÍ°ìÍ÷¡Û




¢¨1¡¡²¹ÅÙ¡Þ1¡î/¼¾ÅÙ¡Þ3¡óRH 25¡î ¡¢60%RH¤Ë¤ª¤¤¤Æ


¢¨ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤ÏÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÝ¾ÚÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨À½ÉÊ»ÅÍÍ¤Ï¡¢²þÎÉ¤Î¤¿¤áÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



CITIZEN¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¥·¥Á¥º¥ó»þ·×³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤­»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¢¨¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎPDF¤Ï²¼µ­¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ê¤¤¤Þ¤¹¡£


https://prtimes.jp/a/?f=d54957-114-4c76bcd187af25d27c97ecc1300a4a73.pdf




¡Ú¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ê¥º¥à¤Ï1950Ç¯¤«¤é»þ·×¤òÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÀºÌ©µ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
»þ·×ÆâÉô¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤äµ¡¹½¤Ê¤É¤ò¼«¼Ò³«È¯¡£
¹ñÆâ³¤³°¤È¼«¼Ò¹©¾ì¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦90¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏUSB¥Õ¥¡¥ó¡Ê·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¡Ë¤ä²Ã¼¾´ï¤Ê¤É»þ·×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â
À½Â¤ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
À¤¤ÎÃæ¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¡¢
»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü¤Î¤¯¤é¤·¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
Ã¯¤â¤¬·ò¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£





¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


¼ÒÌ¾¡§¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò


½êºßÃÏ¡§¢©330-9551 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èËÌÂÞÄ®1-299-12


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅòËÜ ÉðÉ×


ÀßÎ©¡§1950Ç¯11·î7Æü


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»þ·×¡Ê³Æ¼ï¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë/¥¦¥ª¥Ã¥Á/¾ðÊóµ¡´ï/¼ÖºÜµ¡´ï/ÅÅ»ÒÉôÉÊ/ÀºÌ©¶â·¿/À®·ÁÉôÉÊ/ÀÜÂ³Ã¼»ÒÉôÉÊ/¤½¤ÎÂ¾ÀºÌ©µ¡³£³Æ¼ï


¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.rhythm.co.jp/






¥ê¥º¥à¤ÎSNS¤Ï¤³¤Á¤é :
https://rhythm.jp/links/sns.html