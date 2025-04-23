Splunk¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇOpenTelemetry¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½
¢¨¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KubeCon EMEA¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2025Ç¯4·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£/¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー´ë¶È¡¢Splunk LLC(https://www.splunk.com/ja_jp)¤Ï¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊOpenTelemetry¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Splunk Observability Cloud(https://www.splunk.com/ja_jp/products/observability-cloud.html)¤Î¿·µ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢OpenTelemetry¤Î¼êÆ°ÀßÄê¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Splunk¤Ï¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊOpenTelemetry¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Splunk¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËOpenTelemetry¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿ÁÈ¿¥¤¬Ìó60%(https://www.splunk.com/ja_jp/campaigns/state-of-observability.html)¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢OpenTelemetry¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿ÍÑ¤Î¸þ¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£OpenTelemetry¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëSplunk¤Ï¡¢Splunk Observability Cloud¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ðÈ×¤ËOpenTelemetry¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Àー¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ê·Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®²Ì¤È¤·¤Æº£²ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¡¢Kubernetes¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎOpenTelemetry¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤Î¥µ¥Ýー¥È³ÈÂç¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¤È¼«Æ°²½¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ëOpenTelemetryÆ³Æþ¤Î¸úÎ¨²½
¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¡¢¥ªー¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¢¼«Æ°ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ´Ä¶¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î²Ä»ë²½¡§¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¥åー¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÀßÄê¤Î¥¬¥¤¥É¡§OpenTelemetry¤ÎÀßÄê¤Î³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¿ä¾©°Æ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢ºî¶È¤ò±ß³ê²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÌÕÅÀ¤ÎÆÃÄê¤È²ò¾Ã¡§¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸¡½Ð¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²Ä»ë²½¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
OpenTelemetry¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥¹¥³¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Splunk¤ÇÀ½ÉÊ´ÉÍýÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëMorgan McLean¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSplunk¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢´°Á´¤Ê²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆOpenTelemetry¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¤Î½êÍ¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é½ÀÆðÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£OpenTelemetry¤òÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Splunk¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®²Ì¤Î°ìÃ¼¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¼«Æ°²½¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤ò¼êÆ°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤·¡¢´Æ»ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Kubernetes¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤ÈOpenTelemetry¤Î¥µ¥Ýー¥È³ÈÂç
Kubernetes¤Î´Æ»ë¤È¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢²Ä»ëÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Kubernetes¥¯¥é¥¹¥¿ーÆâ¤ÎÌäÂê¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯¸¡½Ð¤·¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºï¸º¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Splunk¤ÎOpenTelemetry¥µ¥Ýー¥È¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏOpenTelemetry Python 2.0¤äNode.js 3.0¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÀÆðÀ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IDC Europe¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥ê¥µー¥Á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëArchana Venkatraman»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOpenTelemetry¤ÏµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶È³¦É¸½à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬¤¤¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Splunk¤ÎºÇ¿·¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢OpenTelemetry¤ÎÆ³Æþ¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¤äKubernetesÀïÎ¬¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Á´¼Ò¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÉÍý¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢Splunk¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Kubernetes¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢OpenTelemetry¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÍÑÅª¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
¥·¥¹¥³¤ÈSplunk¤¬¶¦Æ±¤ÇOpenTelemetry¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê
Splunk¤Ï¡¢¥·¥¹¥³¤È¤ÎÅý¹ç¸å¤â¡¢OpenTelemetry¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Cisco ThousandEyes¤ÈSplunk AppDynamics¤Ç¤Ï¡¢OpenTelemetry¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IT¥¹¥¿¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£OpenTelemetry¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿Cisco ThousandEyes¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î·òÁ´À¤È¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤ÎÁá´ü²ò·è¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Splunk AppDynamics¤Ç¤Ï¡¢OpenTelemetry¸ß´¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢OpenTelemetry¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È·ÐÍ³¤Ç¥È¥ìー¥¹¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Splunk AppDynamics¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Splunk Observability Cloud¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¼°¤ÇOpenTelemetry¥Çー¥¿¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¾õ¶·
- ¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¤Ï¡¢Splunk Observability Cloud¤ò¤ª»È¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- Kubernetes¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ÈOpenTelemetry¤Î¸À¸ì¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Splunk¤ÎOpenTelemetry¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢splunk.com(https://www.splunk.com/ja_jp)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥¹¥³¤ÈSplunkÀ½ÉÊ¤ÎOpenTelemetry¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.thousandeyes.com/ja-jp/)¡ÊCisco ThousandEyes¡Ë¤È¡¢¤³¤Á¤é(https://www.splunk.com/ja_jp/products/splunk-appdynamics.html)¡ÊSplunk AppDynamics¡Ë¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Splunk LLC ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥¹¥³¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëSplunk¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Splunk¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÁ°¤ËËÉ»ß¤·¤Æ¡¢±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Splunk¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Splunk¤ÈSplunk>¤Ï¡¢Splunk LLC.¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Splunk LLC. ÌµÃÇÊ£¼Ì¡¦Å¾ºÜ¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£