¡ÚÌµÎÁ¾·ÂÔ¡ª¡ÛÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥É¥íー¥óÅ¸¼¨²ñ¡ÖXPONENTIAL 2025¡×¤Ø¡ªÅ¸¼¨¥Ûー¥ëÌµÎÁ¥Ñ¥¹Äó¶¡¤Î¤´°ÆÆâ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ¹¯¹¨¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥É¥íー¥óÅ¸¼¨²ñ¡ÖXPONENTIAL 2025¡×¤Ø¤´Íè¾ì¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢ÄÌ¾ï199¥É¥ë¡ÊÌó28,000±ßÁêÅö¡Ë¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¾·ÂÔURL¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¾·ÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇXPONENTIAL¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤ä¾ðÀª¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥É¥íー¥ó¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤¬¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÀ¤³¦¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤È¤·¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¾·ÂÔÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
XPONENTIAL2023
XPONENTIAL2024
ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤ÎÆÃÅµ¾ÜºÙ
- ´°Á´ÌµÎÁ: ÄÌ¾ï199¥É¥ëÉ¬Í×¤ÊXPO¥Ûー¥ë¥Ñ¥¹¡ÊÆþ¾ìÎÁ¡Ë¤¬0±ß¤Ë
- ´ÊÃ±¼êÂ³¤: ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±
- ÆÃÊÌ¾·ÂÔURL: ¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Î½ÐÅ¸¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡
- ´ü´Ö¸ÂÄê: ¾·ÂÔÏÈ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë
¡Ê¿½¹þ²èÌÌ¡ËÅö¼Ò¤Î¾·ÂÔÅÐÏ¿ÍÑURL¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
¥É¥íー¥ó¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÂÎ¸³¡ª
XPONENTIAL 2025¤Ï¡¢50¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢Ìó8,000¿Í¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥É¥íー¥ó¡¦¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥àÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£Æþ¾ìÎÁÌµÎÁ¤ÎÆÃÅµ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5/20¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¸½ÃÏ¸òÎ®²ñ¤ò´ë²è
¥Ûー¥ëÅ¸¼¨½éÆü¡Ê5/20¡Ë¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ç¸òÎ®²ñ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à(https://forms.gle/bHrqrbuJYgykwWx18)¤«¤é¡£
ÏÃÂê¤Î¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIEL¡×¤ò¥É¥íー¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ç½é¸ø³«
¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎCES2025¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿å¾å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖARIEL¡×¤ò¡¢¥É¥íー¥óÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
XPONENTIAL 2025¤Ø¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¾·ÂÔÍÑURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://forms.gle/bHrqrbuJYgykwWx18
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡§XPONENTIAL 2025
Æü¡¡Äø¡§2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë～22Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨Å¸¼¨¥Ûー¥ë¤Ï20¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é
²ñ¡¡¾ì¡§ÊÆ¹ñ¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡ÊGeorge R. Brown Convention Center¡Ë
£È¡¡£Ð¡§https://www.xponential.org/
¥Öー¥¹¡§#3930¡ÊSpace One¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¡¡¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¹áµ×ÃÓ1-17-3
±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî1-20-1-5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓ ¹¯¹¨
Àß¡¡Î©¡§1996Ç¯8·î8Æü
£È¡¡£Ð¡§https://spacexone.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶õÃæ¥É¥íー¥ó¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î¿Íºà°éÀ®¡¦ÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡¢Ê¡Åç¸©»ºÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÎÇä´ë²è»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È