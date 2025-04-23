¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹2025ÅìµþÂåÉ½¡¢¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¡ª
2025Ç¯4·î19Æü¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤ÊµÇ°Æü¡Ö¥¢ー¥¹¥Ç¥¤¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ2025¡×¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹2025ÅìµþÂåÉ½¤Î3Ì¾¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£´Ä¶ÊÝ¸î¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹2025ÅìµþÂåÉ½
¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
4·î22Æü¤Î¡ÖÃÏµå¤ÎÆü¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ª
´Ä¶ÌäÂê¡¢Ê¿ÏÂ¡¢¿Í¸¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Èー¥¯¡¢Çã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È¤ªº×¤ê¡É¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ(https://www.earthday-tokyo.org)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¸ý
4·î19Æü¡¦20Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¡£´Ä¶¤äÊ¿ÏÂ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥Öー¥¹¤äÅ¸¼¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤Î19Æü¤Ï²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÍÛµ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢20Æü¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä³ØÀ¸¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2Æü´Ö¤ÇÌó85000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¿©´ï¤ä¥«¥Ã¥×¤ò¥ê¥æー¥¹¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤´¤ß¤Îºï¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥¨¥³¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤¬Ê¬ÊÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥æー¥¹¿©´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥Öー¥¹
¿©´ïÀö¤¤¾ì¤â¤¢¤ê·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ª
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ªÆüÂçÀ¹¶·¤Ë¡£
¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹ÅìµþÂåÉ½¤Î3Ì¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¤ê¸ý¤Ç¤Î¼õÉÕ¤òÃ´Åö¡£½àÈ÷¤ä±¿±Ä¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Æー¥¸¤ØÅÐÃÅ¤Îµ¡²ñ¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬²¹¤«¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ®ÌÚËã±û¤ÈÀ±Çµ¤·¤Û
ÅÐÃÅ¤¹¤ë´Ý»³ÍÛ³¨¤È´äÞ¼Æ´¸Æ
º¸¤«¤é¡¡À±Çµ¤·¤Û¡¢´Ý»³ÍÛ³¨(¥ß¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó2024ÅìµþÂåÉ½¡Ë¡¢´äÞ¼Æ´¸Æ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¸ý¤Ç¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤
¥¹¥Æー¥¸¹µ¤¨½ê¤Î½àÈ÷
¤³¤³¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹2025ÅìµþÂåÉ½3Ì¾¤È»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Miss Universe Japan 2025 ÅìµþÂåÉ½
´äÞ¼ Æ´¸Æ (¤¤¤ï¤Ö¤Á ¤¢¤³)
½é¤á¤Æ¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢ÃÏµå¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×»ä¤âÆüº¢¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿È¶á¤Ê¤³¤È¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
À±Çµ ¤·¤Û (¤Û¤·¤Î ¤·¤Û)
À²Å·¤Î¤â¤È¡¢¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤ÈÈþ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥¹¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MISS PLANET JAPAN 2025 ÅìµþÂåÉ½¡¡¡¡
MISS UNIVERSITY 2025 ÅìµþÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡
Í®ÌÚ Ëã±û(¤æ¤º¤ ¤Þ¤ª)
¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤Ç´Ä¶¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Âå¤äÉ½¸½¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¡¢¡Èº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¾Èø ¹¥Èþ (¤Þ¤Ä¤ª ¤è¤·¤ß)
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏµå´Ä¶¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹Åìµþ¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿È¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¢ー¥¹¥Ç¥¤Åìµþ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTO BEÂåÉ½/¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹Åìµþ»öÌ³¶ÉÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
º£¸å¤â¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹Åìµþ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¹ÔÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¡¦±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹Åìµþ
Facebook https://m.facebook.com/61555840044182/
Instagram https://www.instagram.com/bestofmiss_tokyo_official?igsh=Znllc2YzcWh4NGp4