¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡¢¾®³Ø¹»¿©°é½ÐÄ¥¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡¡～¤¹¤·¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Ç³Ø¤Ö¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È´Ä¶­ÇÛÎ¸～

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ê¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(³ô) ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³³Ñ¹ë¡Ë¤Ï¡¢¿©¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÈÅö¼Ò¤¬¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå»ÔÎ©Ê¡Åç¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢¿©°é¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñÈ¯Å¸¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÎ¸³·¿¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¡Ú³µÍ×¡Û


¢£³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯3 ·î28 Æü(¶â)


¢£³«ºÅ²ñ¾ì¡§ Âçºå»ÔÎ©Ê¡Åç¾®³Ø¹»


¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¡§ Ê¡Åç¾®³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌÍÍ


¢£ÆâÍÆ


1. ²ñ¼Ò¾Ò²ð¡Ê10Ê¬¡Ë


- ¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤Î³µÍ×


- Å¹ÊÞ¿ô


- ¿Íµ¤¤Î¼÷»Ê¾Ò²ð



2. ¿©°é¼ø¶È¡Ê30Ê¬¡Ë


- ÆüËÜ¤ÎµûÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


- µû¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÍøÅÀ¤È


¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö


- µû¤Îµù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯


- ¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß



3. ¤¹¤·¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡Ê45Ê¬¡Ë


- ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼÷»Ê¤òºî¤ëÂÎ¸³



¢£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤ê


¡¡ËÜ¼ø¶È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·òÁ´¤Ê¿©À¸³è¤Î½ÅÍ×À­¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²èÉô¡¦¾¦ÉÊ³«È¯Éô¡¦³°¾¦Éô¡¦¶µ°éÉô¡¦´ÉÍýÉô¤Ê¤É³ÆÉôÌç¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÀèÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£




³ÆÉôÌç¤ÎÂåÉ½

»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Í¥¿¤òÅÏ¤¹ÍÍ»Ò

¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¥í¥´¤òÀâÌÀ


¢£¿©°é¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ


¡¡¿©°é¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¤ÎµûÎ¥¤ì¤ÎÍýÍ³¡¦µû¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¤ÍýÍ³¡¦µû¤Îµù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¼ÁÌä¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£µû¤Ë¤ÏDHA¤äEPA¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬Ë­ÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µû¤Îµù³ÍÎÌ¸º¾¯¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¡¦³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Ê¤É¤Î´Ä¶­ÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÃÏµå´Ä¶­¡×¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£




¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò£±.

¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò£².


¢£¤¹¤·¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤Î¾ÜºÙ


¡¡¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥íー¤Ë±è¤Ã¤¿¤¹¤·¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¦¼êÀö¤¤¤Î¼Â»Ü


¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÀö¤¤¤ò¼Â»Ü¡£¼ê¤òÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¤«¤é°®¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¦¥·¥ã¥ê¥Þ¥·ー¥ó¤ÎÂÎ¸³


¡¡Å¹ÊÞ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ê¥Þ¥·ー¥ó¡£½é¤á¤Æ¸«¤ëÍÍ»Ò¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡£


¡¦¤ª¼÷»Ê¤Î´°À®


¡¡¥·¥ã¥ê¤Î¾å¤Ë¥Í¥¿¤òÃÖ¤­·Á¤òÀ°¤¨¤ë¹©Äø¤ä¡¢¤¤¤Ê¤ê¤¢¤²¤Ë¥·¥ã¥ê¤òÆþ¤ì¤ÆÀÞ¤ê¤¿¤¿¤àÄ´Íý¤Ê¤É¤ò·Ð¡¡¡¡


¡¡¤Æ¡¢¤Þ¤°¤í¡¢¤¨¤Ó¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¤¤¤¯¤é·³´Ï¡¢¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Í¥¿¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¡¡¤Ë¤®¤ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò

¼êÀö¤¤¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò



¤Þ¤°¤í¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò

¤¤¤¯¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò


¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡º£²ó¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼÷»Ê¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µû¤Î±ÉÍÜ¤ä³¤¤Î´Ä¶­ÌäÂê¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÃÏµå´Ä¶­¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©¤ÎÄó¶¡¡×¤ä¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¿©°é³èÆ°¤ä´Ä¶­ÇÛÎ¸·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÄ¥¼ø¶È¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¶µ°éµ¡´ØÍÍ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£


½ÐÄ¥¼ø¶È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§pr@kappa-create.co.jp



¢£¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ðËÜÊý¿Ë¤Ë½¾¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î´üÂÔ¤äÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤­£µ¤Ä¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÅÍ×²ÝÂê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏµå´Ä¶­¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÎÄó¶¡¡×¡ÖÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÂ¿ÍÍÀ­¤ÎÂº½Å¡×¡ÖÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ö·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¡×¤òÆÃÄê¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡¡º£¸å¤âÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§https://www.colowide.co.jp/sustainability/



¥ê¥êー¥¹Æâ²èÁü¡§https://x.gd/UUhFY