¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊõÀÐÈ¢¡£5·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÎàèàáÅü¤ò4·î22Æü¤è¤ê¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ê¡²¬Å¹¤Ë¤Æ1¥ö·î´Ö¤Î¸ÂÄêÈÎÇä³«»Ï
¡ÖArt¤ÊFood¤Ç¤¢¤½¤Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥Ã¥È¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢°Ê²¼ ¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü)¤«¤é¡¢ÂåÉ½ºî¤Î¹ÛÊª¤ß¤¿¤¤¤ÊàèàáÅü¡Ö¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥·¡×¤Ç¡¢5·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¥¨¥á¥é¥ë¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿5·î¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ê¡²¬ËÜÅ¹¡¢Â¾¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î22Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
URL : https://harapecolab.com/
5·î¤Î¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥· -ÃÂÀ¸ÀÐ¥¨¥á¥é¥ë¥É-
Ëè·î°ì¥õ·î´Ö¤À¤±¤ªºî¤ê¤¹¤ëÃÂÀ¸ÀÐ¤Î¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥·¡£
5·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä´¶¾ð¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Òー¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÊõÀÐ¡Ø¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ù
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤âÄ¹¤¯¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤«¤é¿È¤ò¼é¤ê¡¢»ý¤Á¼ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ò¥¹¥¤¡Ù
¤É¤Á¤é¤âåºÎï¤Ê¥°¥êー¥ó¿§¤ò»ý¤Ä¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ò¡¢ÊõÀÐ¤ä¸¶ÀÐ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾®Åá¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢¤´¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸·î¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î½Ð»ºÆâ½Ë¤¤¤Ë¡£
µÇ°·î¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡£
Êì¤ÎÆü¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¡£
ÀÐ¤äÊõÀÐ¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤Ø¡£
¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ðー¥¹¥Çー¥«ー¥É¤ä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥«ー¥É¤Ê¤É¤âÁªÂò²ÄÇ½¡£Á´¹ñÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5·î¤Î¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥·-ÃÂÀ¸ÀÐ¥¨¥á¥é¥ë¥É-
¶âÇó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¹âµ®¤ÊÊõÀÐ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥¨¥á¥é¥ë¥É
¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¸¶ÀÐ¤ÏÊì´ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ËÜÊª¤ÎÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶
5·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¡Ø¥Ò¥¹¥¤¡Ù¤ÎÆýÇò¤¬¤«¤Ã¤¿ÎÐ¿§¤òÇòÎý¤ê¥´¥Þ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
É½ÌÌ¤Ïº½Åü¤¬·ë¾½²½¤·¤Æ¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡£Ãæ¤Ï°Õ³°¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯
¿§¤´¤È¤Ë°ã¤¦Ì£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤µ¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤ÈÌ£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢È¢¤Ë¤Ï¡ÖÌ£¤ÎÀß·×¿Þ¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
É½ÌÌ¤Ïº½Åü¤¬·ë¾½²½¤·¤Æ¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡£Ãæ¤Ï°Õ³°¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§ 5·î¤Î¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥· -ÃÂÀ¸ÀÐEmrald-
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,240±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§º½Åü¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢´¨Å·¡¢Çò¤´¤Þ¡¢ÍÎÍü¥ê¥¥åー¥ë¡¢¹õ¤´¤Þ¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥ê¥¥åー¥ë/¥È¥ì¥Ï¥íー¥¹¡¢Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¡¢¥¹¥Ô¥ë¥ê¥ÊÀÄ¡¢¥¯¥Á¥Ê¥·²«¡¢¶âÇó¡Ë¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢¹áÎÁ¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¤´¤Þ´Þ¤à¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§50g
È¢¥µ¥¤¥º¡§²£¡ß½Ä¡ß¹â¤µ11.5cm¡ß11cm¡ß3.5cm(³°À£¡Ë
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§½Ð²ÙÆü¤è¤ê2½µ´Ö°Ê¾å¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯Á÷
¢¨´¥Áç¤Î²áÄø¤ÇÇò¤¯Î³¤¬Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º½Åü¤¬·ë¾½²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÊ¼Á¤ËÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÇÛÁ÷¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤ºÊñ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥·¤ÏÂçÊÑÁ¡ºÙ¤Ç³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¤ª²Û»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ëü¤¬°ì³ä¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌ£¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡Û
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ä
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯4·î22ÆüÈÎÇä³«»Ï¡£4·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¡£
ÇÛÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡§ Á÷ÎÁÊÌÅÓ¡¦Á´¹ñÈ¯Á÷
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþÊýË¡¡§ ²¼µ¤Î¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://harapecolab.com/
¡ãÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡ä
²¼µ2Å¹ÊÞÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¹ØÆþ²Ä¡£
¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥«¥Õ¥§(Ê¡²¬ËÜÅ¹)
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©815-0073¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÆî¶èÂçÃÓ1-26-7 µÁÆ»¥Ï¥¤¥à1F
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ shop & cafe¡¡open11:30-close17:00(LO16:30)
ÄêµÙÆü¡¡ ¡§ ·î¡¢Æü¡¢½ËÆü(ÉÔÄêµÙ)
TEL¡¡¡¡¡¡¡§ 092-710-1136
Instagram¡§ https://www.instagram.com/harapecolab/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(@harapecolab)
CHOOSEBASE SHIBUYA
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©150-0042¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-1À¾Éð½ÂÃ«Å¹¡¡¥Ñー¥¥ó¥°´Û1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§11:00～21:00
ÄêµÙÆü¡¡ ¡¡¡§¤Ê¤·
¢¨4·î24Æüº¢¡¢Æþ²Ù¼¡ÂèÈÎÇä³«»Ï
¢¡¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡²¬¤«¤éÈ¯¿®¡£9³ä°Ê¾å¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊì¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¡¢Æü¡¹²Ä°¦¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖArt¤ÊFood¤Ç¤¢¤½¤Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÂåÉ½ºî¹ÛÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª²Û»Ò¡Ö¤³¤¦¤Ö¤Ä¥ò¥«¥·¡×(àèàáÅü)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊõÀÐ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥¹¥±ー¥¡ÖÊõÀÐ¤Î¥«¥Ã¥µー¥¿¡×¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£¿©¤È¥¢ー¥È¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Æü¾ï¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥é¥ó¥Á¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤ª²Û»Ò¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥¢¥È¥ê¥¨¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥Ã¥È¥Ï¥é¥Ú¥³¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÆî¶èÂçÃÓ1-26-7 µÁÆ»¥Ï¥¤¥à1³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ìî¿¬ ÃÎÈþ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2019Ç¯11·î
URL¡¡¡¡ ¡§ https://harapecolab.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä¡¦¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥ªー¥É¥Ö