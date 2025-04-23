¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Î¹âÄÐ»Ô¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤¤Ìó1000É¤¤Î¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò³©Àî¾å¶õ¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¥Õ¥§¥¹¥¿1000¡×¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÌó800¥Ð¥ó¥É¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸¤¤Á´¤ÆÌµÎÁ¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¡Ö¹âÄÐ¥¸¥ã¥º¥¹¥È¥êー¥È¡×¡ÖÉÙÅÄ¥¸¥ã¥º¥¹¥È¥êー¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Î¹âÄÐ»Ô¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè33²ó¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¥Õ¥§¥¹¥¿1000¡Û
³µÍ×¡§Ìó1000É¤¤Î¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¬³©Àî¾å¶õ¤ò±Ë¤°»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¡£4·î29Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³Ú´ï±éÁÕ¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¤Î¤Û¤«¡¢ÀÄ¶õÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§4·î27Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤«¤é5·î5Æü¡Ê·îÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨4·î29Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë10»þ¤«¤é15»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¾ì½ê¡§³©ÀîºùÄé¸ø±à¡Ê¹âÄÐ»ÔÀ¶Ê¡»ûÄ®¡Ë
Ìä¹çÀè¡§¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¥Õ¥§¥¹¥¿1000¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
ÅÅÏÃ072-675-9374¡¡¢¨ÌÚÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯¡¡10»þ¤«¤é15»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¡Ú¹âÄÐ¡¦ÉÙÅÄ¥¸¥ã¥º¥¹¥È¥êー¥È¡Û
³µÍ×¡§¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌµÎÁ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£Ìó800¥Ð¥ó¥É¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬»ÔÆâ¤ÎÌó70²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§5·î3Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë
¢¨»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ì½ê¡§ºåµÞ¹âÄÐ»Ô±Ø¡¦JR¹âÄÐ±Ø¼þÊÕ¡¢ºåµÞÉÙÅÄ±Ø¡¦JRÀÝÄÅÉÙÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É»ÔÆâÌó70²ñ¾ì
Ìä¹çÀè¡§¹âÄÐ¥¸¥ã¥º¥¹¥È¥êー¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÅÅÏÃ072-662-7222
ÉÙÅÄ¥¸¥ã¥º¥¹¥È¥êー¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÅÅÏÃ072-694-6947¡Ê·îÍËÆü¤ò½ü¤¯10»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¤ß¤É¤ê¤Î¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡Û
³µÍ×¡§²Û»ÒÎà¤ä°ûÎÁÈÎÇä¤Ê¤É¤ÎÌÏµ¼Å¹¡¢»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¾è¼ÖÂÎ¸³¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥Êー¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´î¤Ö¥Öー¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
Æü»þ¡§5·î18Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë10»þ30Ê¬¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß
¾ì½ê¡§°ÂËþ°äÀ×¸ø±à Åì¤Î¹¾ì¡Ê¹âÄÐ»ÔÈ¬ÃúÆíÄ®¡Ë¡¡
Ìä¹çÀè¡§¹âÄÐ»Ô¤³¤É¤â¤Î·î´Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê»Ò¤É¤âÀÄ¾¯Ç¯²ÝÆâ¡Ë
ÅÅÏÃ072-674-7654
¡Ú»°Åç¹¾¡¡¥ì¥ó¥²¤ÎÎ¤°ìÈÌ¸ø³«¡Û
³µÍ×¡§¥ì¥ó¥²¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë»°Åç¹¾Æó¡¦»°ÃúÌÜ¤Î¡Ö¥ì¥ó¥²¤ÎÎ¤¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§4·î30Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§¥ì¥ó¥²¤ÎÎ¤¡Ê¹âÄÐ»Ô»°Åç¹¾¡Ë
Ìä¹çÀè¡§»°²ÕËÒÃÏ¶èÇÀ¶õ´ÖÊÝÁ´¶¨µÄ²ñ¡Ê¿À°ÂÅÚÃÏ²þÎÉ¶èÆâ¡Ë
ÅÅÏÃ 072-634-2551¡¡
¡Ú¤·¤í¤¢¤ÈÎò»Ë´Û¥È¥Ô¥Ã¥¯Å¸¼¨¡ÖÀá¶ç¤ò½Ë¤¦ÅÚ¿Í·Á¡×¡Û
³µÍ×¡§Æ±´Û¤Ç½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÌ¦¤ÎÀá¶ç¡Ê¤¸¤ç¤¦¤·¤Î¤»¤Ã¤¯¡Ë¤ÈÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÅÚ¿Í·Á¤ò½¸¤á¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯Å¸¼¨¡ÖÀá¶ç¤ò½Ë¤¦ÅÚ¿Í·Á¡×¤ò³«ºÅ¡£
Æü»þ¡§6·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§¤·¤í¤¢¤ÈÎò»Ë´Û¡Ê¹âÄÐ»Ô¾ëÆâÄ®¡Ë
Ìä¹çÀè¡§¹âÄÐ»ÔÎ©¤·¤í¤¢¤ÈÎò»Ë´Û
ÅÅÏÃ 072-673-3987
¡Ú¹âÄÐ»Ô¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ¡¡Âè36²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡Û
³µÍ×¡§Æüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§4·î27Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë14»þ¤«¤é¡¡
¾ì½ê¡§¹âÄÐ¾ë¸ø±à·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ìÆî´Û¡¡¥È¥ê¥·¥Þ¥Ûー¥ë¡Ê¹âÄÐ»ÔÌî¸«Ä®¡Ë
Ìä¹çÀè¡§Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý
ÅÅÏÃ072-674-7649
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡Û
³µÍ×¡§¤¢¤¯¤¢¤Ô¤¢³©Àî¶á¤¯¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÎÐ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü»þ¡§5·î11Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¸áÁ°10»þ¤ËJR¹âÄÐ±ØÆîÂ¦¿Í¹©¥Ç¥Ã¥½¸¹ç¡£15»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ËÆîÊ¿Âæ¾®³Ø¹»Á°¥Ð¥¹Ää¤Ç²ò»¶¡£¢¨±«Å·Ãæ»ß
Ìä¹çÀè¡§¹âÄÐ»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ
ÅÅÏÃ072-671-3761
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎáÏÂ7Ç¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯ÆÃ½¸¡Ê¹âÄÐ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/6/60159.html