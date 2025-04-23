¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ÖROAD59 -¿·»þÂåÇ¤¶¢ÆÃ¶è- ËàÅ·Ï°¥â¥Î¥¯¥í¹³Áè¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊóÂè£²ÃÆ¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæÌî¶èŽ¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÌÚÃ«¹âÌÀ)¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¡ÖROAD59 -¿·»þÂåÇ¤¶¢ÆÃ¶è- ËàÅ·Ï°¥â¥Î¥¯¥í¹³Áè¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊóÂè2ÃÆ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ÖROAD59 -¿·»þÂåÇ¤¶¢ÆÃ¶è- ËàÅ·Ï°¥â¥Î¥¯¥í¹³Áè¡×
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊóÂè£²ÃÆ¸ø³«¡ª
ÍßË¾¤Çµ±¤¯ËàÅ·Ï°¤ÇÀ¸¤ÍÍ¤ò·ü¤±¤¿¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë11¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¡ª
¥Ö¥·¥íー¥É¤Ï2025Ç¯½©È¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡ßÅÁ´ñ¡ß¿ÎµÁ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËÌ²¤é¤Ê¤¤ËàÅ·Ï°¤Ç¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤À¸¤ÍÍ¤¬¸òºø¤¹¤ëÇ¤¶¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ÖROAD59 -¿·»þÂåÇ¤¶¢ÆÃ¶è- ËàÅ·Ï°¥â¥Î¥¯¥í¹³Áè¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊóÂè£²ÃÆ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦É¹¼¼¥·¥ç¥¦¤Î»Ð¡¢É¹¼¼ ÀÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ýÏ²ÁÈ¤ÎÃç´ÖÃ£¤ä¡¢Å·³¤¶è¤ÎÃÏ²¼¤ËÌ²¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤â´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥ª¥í¥Á¤Î¼ó¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¹õ¾òÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÊÌÁÈ¿¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ðÂè£²ÃÆ¡ä
¡»¹ýÏ²ÁÈ
ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ò½Å¤ó¤¸¤ë´ØÀ¾¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤ÄÁÈ¡£
Çº¤ßÂ¿¤¼ã¤ÁÈÄ¹Âå¹Ô¤ÈÈà¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¸Å¤¤¤ä¤êÊý¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¹õ¾òÁÈ¤ËµÞ·ã¤Ë¥·¥Þ¤òÃ¥¤ï¤ì½ù¡¹¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£
ÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ëÅ·³¤¶èºÇ¶²¤Î»Ð
É¹¼¼¡¡ÀÅ(cv.Áê±©¤¢¤¤¤Ê)
¹ýÏ²ÁÈ¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÉ¹¼¼²È¤ÎÄ¹½÷¡£
Ì¤¤ÀÍê¤ê¤Ê¤¤Äï¤Î¥·¥ç¥¦¤òÁÈÄ¹¤¬ÂçÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¬......¡£
´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â°ÒÀª¤Î¤¤¤¤Ó·Òê¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¤Û¤É¡£
¤½¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤¹¤ëÌ¿Îá¤ÏÀäÂÐ¤Ç¡¢ÁÈÆâ¤ÎÃË½°¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë²ÉÌÛ¤Ê·»µ®Ê¬
¹õÅ´°ì¿Ã(cv.ËöÌîÂîËá)
¹ýÏ²ÁÈ¤Î´´ÉôÁÈ°÷¤ÇÀÅ¤È¿Î¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¾ï¤ËÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÀïÆ®¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë°ì¿Ã¤Ï¹ýÏ²ÁÈ¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¥¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Â¤Î·»¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£
·è¤·¤ÆñÁÀå¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÁÈ¤äÃç´Ö¤òÁÛ¤¦Í¥¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡»¹õ¾òÁÈ
¶â¤È¸¢ÎÏ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Å·³¤¶è¤ÎºÇÂçÀªÎÏ¡£
¤·¤«¤·ÈîÂç²½¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢Îä¹ó¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÆÈºÛ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬±²¤Þ¤¡¢ÆâÉô¹³Áè¤Î²Ð¼ï¤òßî¤Ö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¤Íè»ë¡×¤ò»ý¤Ä¹õ¾òÁÈ¤ÎË½·¯
¹Ä ¸À¿(cv.°æ¾åÀµÂç)
Ðþ´ßÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÂ¾¼Ô¤ò¸«²¼¤¹¹õ¾òÁÈ¤ÎÁÈÄ¹¡£¾ï¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÁÐâÈ¤Î±ü¤Ë¤ÏÎä¹ó¤Ê¸÷¤ò½É¤¹¡£É½¸þ¤¤ÏÅ·³¤¶è¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦´é¤â»ý¤Á¡¢¶¯°ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Â¾¤ÎÁÈ¤Î¥·¥Þ¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä¥ê¥¾ー¥È¥«¥¸¥Î¤Ë¼¡¡¹¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¤È¸¢ÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÎ¢¼Ò²ñ¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Ë¡¢ÉÔËþ¤äº¨¤ß¤òÊú¤¯¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¹õ¾òÁÈ¤Î´í¸±¤ÊÛù
É¢ Ï¡²Ö(cv.¹©Æ£À²¹á)
¹õ¾òÁÈ¤ÎÉ¢»ÐËå¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ëÉðÆ®ÇÉÁÈ°÷¤Î»Ð¡£
¾ï¤ËËå¤ÎºÌ°¦¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÀèÂå¤Îº¢¤«¤é¹õ¾òÁÈ¤Ë»Å¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®»þ¤Ï¹â¾Ð¤¤¤È¶¦¤ËÁê¼ê¤òÊªÍýÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤¤¤¿¤Ö¤ë¡£¸À¿¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ëËå¤ò¡¢Æâ¿´¤Ç¤ÏÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¾òÁÈ¤Î¶¸¿®Åª¤Ê²Ö
É¢ ºÌ°¦(cv.²¬ÅÄÌ´°Ê)
¹õ¾òÁÈ¤ÎÉ¢»ÐËå¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ëÉðÆ®ÇÉÁÈ°÷¤ÎËå¡£
¸À¿¤Î¤¿¤á¡¢»Ð¤ÎÏ¡²Ö¤È¶¦¤ËÅ¨¤òÓÞ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Æå¤®Ê§¤¤¡¢´î¤ó¤Ç½â¤È¤Ê¤ë¹õ¾òÁÈ¤ÎÀïÆ®°÷¡£
¸À¿¤Ë¿´¿ì¤·¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤Èµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡»½Õ±ÀÁÈ
»þÂå¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤Êµ¤É÷¤ÎÁÈ¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤ÁÈ°÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò³è¤«¤·¤Æ»ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
²¿Êª¤Ë¤â¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤ÃË
È¬Æå¥Ð¥¯¥È(cv.·¯Âô¥æ¥¦¥)
²¿»ö¤âÅ¬Åö¤ËºÑ¤Þ¤»¤ëÀ³Ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡¢½Õ±ÀÁÈ¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥êー¥Àー¡£
¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ëÃË¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òíä°×¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤âÆ±»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹³Áè¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷
·ëÄÅËü²ÚÌë(cv.²ÏÆâÈþÎ¤)
½Õ±ÀÁÈÁÈÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î»à¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤ÆÅ·³¤¶è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾¯½÷¡£
ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÎÃ¹á¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
À¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤°ìÊý¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀ¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢º£¤É¤¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¥º¥ì¤¿ÉôÊ¬¤â»ý¤Ä¡£¡Ö¥ª¥í¥Á¤ÎÎÏ¡×¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬......¡£
½Õ±ÀÁÈ¤Î¾ï¼±¿Í(¶ìÏ«¿Í)
À®»³ÀÀ¸ã(cv.Á°ÅÄÀ¿Æó)
¾ï¤Ë»ñ¶âÆñ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¤ÎÌäÂê»ù¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤Þ¤È¤á¤ë½Õ±ÀÁÈ¤Î»²ËÅ·ó¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¡£
Ëè²ó¥Ð¥¯¥È¤Î¤Ö¤Ã¤È¤ó¤À¹ÔÆ°¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ó¥®¤ÎÇÖ¤Ë¤è¤ê¡¢»ëÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÀïÆ®»þ¤Ï¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¤È¤·¤ÆÌ£Êý¤ò±ç¸î¤¹¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¨¤¹¤®¤ë¡×¤¿¤á¡£
½Õ±ÀÁÈ¤Î²¸¤òÇØÉé¤¦¼ã¼Ô
¶ÍµÜ¥æ¥¦¥È(cv.°¾ÀîÂÀÍÛ)
½Õ±ÀÁÈ¤Î¹½À®°÷¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤À¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÁÈ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÎò¤ÏÄ¹¤¤¡£
Ã¯¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê°¦ÕÈ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·³¤¶è¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤«¤é¤â¿Æ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¼«Ê¬¤Ëµï¾ì½ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½Õ±ÀÁÈ¤ÎÃç´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½Õ±ÀÁÈ¤Î¸å²ù¤òÊú¤¯Ç¯Ä¹¼Ô
Æ£Æ²»þ±«(cv.»³ËÜ¹¯Ê¿)
ÉáÃÊ¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤À¤¬ ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁÈ°÷¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢»þ¤Ë½õ¸À¤òÍ¿¤¨¤ë½Õ±ÀÁÈ¤ÎÇ¯Ä¹¼Ô¡£
²áµî¤Î¹³Áè¤ÇºÊ»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦°ø²Ì¤ÊÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÆâ¿´µ¿Ìä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»¥Ðー ROAD59
Å·³¤¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à±£¤ì²ÈÅª¥Ðー¡£
¥ï¥±Í¤êµÒ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¼ò¤È¡Ö¾ðÊó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤Å¹¼ç
Ææ¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー(cv.ÇòËô ÆØ)
Å·³¤¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ðー¡ÖROAD59¡×¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¡£
Å¹¤òË¬¤ì¤ë¥ï¥±Í¤ê¤ÎµÒ¤Ë¼ò¤È¶¦¤Ë¡¢Å·³¤¶è¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
½Õ±ÀÁÈ¤È²¿¤ä¤é´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬......¡£
¡»PHOENIX
À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë³¤³°¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁÈ¿¥¡£
·ë²Ì¼çµÁ¤Î¥êー¥ÀーÃ£¤¬¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ¡¢Å·³¤¶è¤ÏÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ¤ò°¦¤¹¤ëÆæÂ¿¤¥Þ¥Õ¥£¥¢
¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ô¥¡¥¶ー¥ê(cv. Áó°ææÆÂÀ)
³¤³°¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁÈ¿¥¡ÖPHOENIX¡×¤ÎÆüËÜ»ÙÉô¥êー¥Àー¡£
ÁÈ¿¥¾åÁØÉô¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤êÅ·³¤¶è¾¸°®·×²è¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä´ñ°Û¤ÊµóÆ°¤ÏÆ±¤¸ÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£
¤¿¤ÀÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ー
¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Á¥§¥í(cv. ÅÏÊÕÏÂµ®)
´éÎ©¤Á¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤ÎÈë½ñ·ó¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡£Ê¶ÁèÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯Ê¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀïÆ®ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢»öÌ³»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½ñÎà¤Î»³¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼ºÇÔ¤âÂ¿¤¤¡£
¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤Çµ¤¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ì©¤«¤ËÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤¬µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ë¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´¶¾ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Îä¤¿¤¤°Å»¦¿Í·Á
¥¤¥êー¥Ê¡¦¥¹¥Ú¥·¥Õ¥Ä¥§¥ï(cv. ²ÃÆ£Î¤ÊÝºÚ)
°Å»¦¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPHOENIX¡×¤Î½÷ÀÀïÆ®°÷¡£
²ÚÔú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤ÆÆó¸ÀÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö»à¤ó¤Ç¤¯¤À¥µ¥¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤¤°ìÌÌ¤â¡£
ÀïÁè¤¬Â³¤¯¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²¤âÍ§¿Í¤âÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¡¢Ç¤Ì³¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¥½¨¤µ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢¿Í¤Î»ý¤Ä´¶¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖROAD59 -¿·»þÂåÇ¤¶¢ÆÃ¶è- ËàÅ·Ï°¥â¥Î¥¯¥í¹³Áè¡×³µÍ×
¡»ROAD59¤È¤Ï¡©
¶áÌ¤Íè¤ÎÅìµþÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡ÖÅ·³¤¶è¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ì¤ÎÇÖ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ó¥®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ÇÀï¤¦¶ËÆ»¼ÔÃ£¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯ROAD59¡£
¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡ÖÍßË¾¡×¡Ö¹³Áè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤éÀ×¼è¤ê¤È¤·¤Æ¹ýÏ²ÁÈ¤ÎÁÈÄ¹¤ÎÌò¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Çº¤á¤ë¼ã¤ÁÈÄ¹¡¦É¹¼¼¥·¥ç¥¦¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÅ·³¤¶è¤òËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡Ö·ì¤ÎÇÖ¡×¡Ö¥¸¥ó¥®¡×¤Ê¤É¤ÎÅÁ´ñÀßÄê¤È¡¢Ç¤¶¢Êª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÈ¿¥Æ±»Î¤Î¹³ÁèÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¡ª
¥²ー¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://game.road59.com
¡»¥¹¥Èー¥êー¤¢¤é¤¹¤¸
ÅìµþÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖËàÅ·Ï°¡¦Å·³¤¶è¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ó¥®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ê¤é¤¶¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤Æ·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ýÏ²ÁÈ¤ÎÀ×¼è¤ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ØÊ¿ËÞ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò´ê¤¦É¹¼¼¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÁÈÄ¹¤È¤·¤Æ²È¤Î±¿Ì¿¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¶ËÆ»¤ÎÆ»¤òÊâ¤à³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥ç¥¦¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ô¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ª¥í¥Á¤ÎÎÏ¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆÅ·³¤¶è¤Î¹³Áè¤Ï·ã²½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ ºÇÂçÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹õ¾òÁÈ¤¬¡¢¹ýÏ²ÁÈ¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È°ÅÌö¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯¤³¤Î³¹¤Ç¡¢"Áª¤Ù¤Ê¤¤ÁªÂò"¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¥·¥ç¥¦¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢µßºÑ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÇËÌÇ¤«......
¡»¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ROAD59 -¿·»þÂåÇ¤¶¢ÆÃ¶è- ËàÅ·Ï°¥â¥Î¥¯¥í¹³Áè
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch(TM)/Steam(R)
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
¥Ü¥¤¥¹¡§¥Ñー¥È¥Ü¥¤¥¹
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
(°Ê²¼¸À¸ì»úËë¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê)
±Ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¡ä
CAST
º½ÀîæûÌï¡¿Áê±©¤¢¤¤¤Ê¡¿ÈþÇÈ¤ï¤«¤Ê¡¿¼·³¤¤Ò¤í¤
°æ¾åÀµÂç¡¿¹©Æ£À²¹á¡¿²¬ÅÄÌ´°Ê¡¿ËöÌîÂîËá
·¯Âô¥æ¥¦¥¡¿²ÏÆâÈþÎ¤¡¿Á°ÅÄÀ¿Æó¡¿ÇòËô ÆØ¡¿°¾ÀîÂÀÍÛ¡¿»³ËÜ¹¯Ê¿
Áó°ææÆÂÀ¡¿ÅÏÊÕÏÂµ®¡¿²ÃÆ£Î¤ÊÝºÚ
º´¡¹ÌÚÍû»Ò¡¡¤Û¤«
´ë²è¡¦¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥íー¥É
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥¤¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥«ー¡§¤®¤É¤é
³«È¯¡§¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú(C)bushiroad All Rights Reserved.¡Û