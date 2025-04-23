GW´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÃÏ¿Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖMap Design GALLERY¡×¤¬Ä¹ºê³¹Æ»¤«¤â¤á»Ô¾ì¤ËPOP-UP STORE¤ò2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÀîÆ»Ïº¡¢°Ê²¼¥¼¥ó¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖMap Design GALLERYÄ¹ºê¤«¤â¤á»Ô¾ì¡×¤òJRÄ¹ºê±Ø²þ»¥Á°¤Ë¤¢¤ëÄ¹ºê³¹Æ»¤«¤â¤á»Ô¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤ËGW¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMap Design GALLERY¡×³µÍ×
¡¡¥¼¥ó¥ê¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤È¤¤¤¦¿È¶á¤ÇÊØÍø¤Ê¡Ö¥Äー¥ë¡×¤ò¡ÖÊÁ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ä¡¢½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÍÎÀ½¤ÎÆüËÜ¸ÅÃÏ¿Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂêºà¤È¤·¤¿Ê¸¶ñ¤ä»¨²ß¤ò¡¢Â¿¿ô´ë²è¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMap Design GALLERY¡×¤Ï¡ÈÃÏ¿Þ¤Ë¿Æ¤·¤à¶õ´Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ¿ÞÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¼¥ó¥ê¥óÄ¾±Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖMap Design GALLERYÄ¹ºê¤«¤â¤á»Ô¾ì¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡Ä¹ºê¤Î¸¼´Ø¸ý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê¤«¤â¤á»Ô¾ìÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÎÎ¹¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÄ¹ºê¸©¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢Ä¹ºê¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥ô¥£¥ô¥£¤¯¤ó(V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê)¡¢LUCA¡ÊÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡¢Ä¹ºê¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥¹Ää¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Åù¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏ¿ÞÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃÏ¿Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤à¿·¾¦ÉÊ¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¡¡°ìÉô¡ä
Ä¹ºê¤Î³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¡×¤ä¡Ö½ÐÅç¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥Ðー±à¡×¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¶¶¡×¤Ê¤É¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥Ð¥¹Ää¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Å¸³«¡£Ãæ¿È¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡ÊÄ¹ºê¼«Æ°¼Ö¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡Ë
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Õ¥ìー¥àÉÕ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢2Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥Á¥ãー¥àÉÕ¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¡¢¤Õ¤¿ÉÕ2WAY¥¿¥ó¥Ö¥éー¡¢¥Ï¥ó¥«¥ÁÅù¤òÅ¸³«¡£¥ô¥£¥ô¥£¤¯¤ó¤ÈLUCA¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄ¹ºê¤ÎÃÏ¿Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÎóÅç¤È10¥¨¥ê¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢»³Íü¸©¡¢¹Åç¸©¡¦°¦É²¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢²Æì¸©¡Ë¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¡£A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥ëー¤Î3¿§¤òÅ¸³«¡£
¡ãPOP UP´ü´ÖÃæ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ä
¡ü4/25¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡¡³Æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈþÇ»¾Æ¤¥¿¥¤¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È3¸Ä¥»¥Ã¥È¡×¡¡¡ÊÁ´3¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¡\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ê3¼ï1¥»¥Ã¥È¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¦ËÌ¶å½£»Ô¡¢Ä¹ºê¸©¤Î3¥¨¥ê¥¢Å¸³«¡£¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾Êª¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇ»¾Æ¤¤Îµ»Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤òÉ½¸½¤·¡¢Ìý³¨¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤¢¤ëÎ©ÂÎÅªÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ÈþÇ»¾Æ¤¥¿¥¤¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È3¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡Á´3¥¨¥ê¥¢¡¡¡Ê¾å¤«¤é¡ËÊ¡²¬»Ô¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡¢Ä¹ºê¸©¥¨¥ê¥¢
¢¥Ä¹ºê¸©¡ßÌ¾Êª¡¡¡Ê¥«¥¹¥Æ¥é¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡¢¶âÊ¿Åü¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¥Ä¹ºê¸©¾ÜºÙÃÏ¿Þ¡ß´Ñ¸÷ÃÏ¡¡¡Ê´ã¶À¶¶¡¢¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¥Ä¹ºê¸©¹°è¿Þ¡ß¸òÄÌ¼êÃÊ¡¡¡ÊÀ¾¶å½£¿·´´Àþ¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ü5/1¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡¡¶õ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Èー¥È¡×¡¡¡ÊÁ´9¥¨¥ê¥¢10¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¡\3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Map Design GALLERY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï4/25¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä
¹ñÆâÎ¹µÒ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¶õ¹Á¢¨¡Ê±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶å½£6¶õ¹Á¡ÊËÌ¶å½£¶õ¹Á¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¡¢µÜºê¶õ¹Á¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¡Ë¤òÁªÄê¡£Î¹¥Þ¥¨～Î¹Ãæ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥ìー¥Àー¡¢¸òÄÌÉ¸¼±¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î°ÆÆâ´ÇÈÄ¤äÈô¹Ôµ¡¤ÎÁë¤Ê¤É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¶õ¹Á¼þÊÕ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥ÁÉÕ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Èー¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê
¢¥Á´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êº¸¾å¤«¤é¡Ë¡¡¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¡Ê2¿§Å¸³«¡Ë¡¢ËÌ¶å½£¶õ¹Á¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¡¢µÜºê¶õ¹Á¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á
¢¥Ä¹ºê¶õ¹Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥é¥¤¥È¥ìー¥ÀーÉ÷¡Ë
¡ãMap Design GALLERYÄ¹ºê¤«¤â¤á»Ô¾ì¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/227_1_1ea9a236af0edccc7f16ae29d7a12c2a.jpg ]
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
¡üÄ¹ºê¤«¤â¤á»Ô¾ìÅ¹¤Ï¡¢5/3¡ÊÅÚ¡Ë～6(²Ð)¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ëDEJIMAÇî¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥°¥ë¥á¥Á¥±¥Ã¥È¡ÖDEJIMAÇî¤ª¤È¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Î°ú¤´¹¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ú¤´¹¤¨´ü´Ö¡§4/25¡Ê¶â¡Ë～5/2(¶â)¡Ë
¢¨¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖSTLOCAL¡×¤Ç»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DEJIMAÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.nib.jp/nib_nagasaki/dejimahaku2025/
¡ã»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡ä
¢£Map Design GALLERY¡¡Å¹ÊÞ
¡¦Map Design GALLERY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡¡¡¡¡¡
¡§https://www.mapdesigngallery.com
¡¦Map Design GALLERY ¾®ÁÒ¡¡
¡§https://www.mapdesigngallery.com/pages/kokura
¡¦Map Design GALLERY & LAB¡¡
¡§https://www.mapdesigngallery.com/pages/fukuoka
¡¦Map Design GALLERY Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£
¡§https://www.mapdesigngallery.com/pages/nsc
¡¦Map Design GALLERY Ä¹ºê¶õ¹Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡§https://www.mapdesigngallery.com/pages/nagasaki-airport
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦Map Design GALLERY LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡§https://liff.line.me/1657671726-nAR39bAk?rid=29
¡¦Map Design GALLERY¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡
¡§https://www.instagram.com/zenrin_mapdesign/
¡¦Map Design GALLERY¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡§https://x.com/MapDesign_G