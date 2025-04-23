5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Îº×Åµ¡ØRAW WINE TOKYO2025¡Ù¡£ÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¤Ê¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ä¼«Á³¼ò¥áー¥«ー¤Ê¤É100°Ê¾å¤Î»î°û¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤â¡ª
º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¡ÖRAW WINE TOKYO¡Ê¥í¥¦¥ï¥¤¥ó ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¡¦Î®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー±Ø¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤«¤é¤â¶á¤¯ÊØÍø¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â²ñ¾ì¤ò2ÇÜ¤Ë¹¤²¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤äÀ¸»º¼Ô¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²óÇÛ¿®¤·¤¿1²óÌÜ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000136829.html)¤«¤é¡ª
¡ÖRAW WINE TOKYO 2025¡×¤Î½ÐÅ¹¼Ô¥ê¥¹¥È
◼️¥ì¥¢¤ÊÀ¸»º¼Ô¤ä½é¾åÎ¦¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
Ãæ¹ñ¤«¤é½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ä¡¢¥Á¥§¥³¤ä¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÄÁ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥Á¥ê¤ÎÃíÌÜ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ï¥¤¥óÀ¸»º¹ñ¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤¬·èÄê¡£À¸»º¼Ô¤¿¤Á¼«¤é¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËÅìµþ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
°Ê²¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤Î½ÐÅ¹¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î°ìÉô¡£RAW WINE¼çºË¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ì¥¸¥å¥í¥ó¤Ë¤è¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Roberto Henriquez¡Ê¥Á¥ê¡Ë
100Ç¯°Ê¾å¤Î¸ÅÌÚ¤¬»Ä¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈª¤«¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÀºÌ©¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¦Clos des Quarterons - Amirault¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
2013Ç¯¤«¤é¥Ó¥ª¥Ç¥£¥Ê¥ßÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤¤ÇÀ±à¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥ß¥Í¥é¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥ïー¥ë»º¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¤ÎÅµ·¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉ½¸½¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Foradori¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥É¥í¥ß¥ÆÃÏÊý¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¤¤ê¼ê¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥Ã¥¿¡¦¥Õ¥©¥é¥Éー¥ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥í¥ïー¥ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¡£µ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ê½ÏÀ®¤Ë¤â¸þ¤¯°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦Poggio Cagnano¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
Èó¾ï¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¼ã¤¤¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¡¢¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÆüº¹¤·¤Î²¼¡¢4¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÈª¤Ç¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ambyth Estate¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÆîÉô¥Ñ¥½¥í¥Ö¥ì¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤µÖ¤òÇÀ¾ì¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¥Ó¥ª¥Ç¥£¥Ê¥ßÇÀË¡¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÈó¾ï¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ï¿¿·õ¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ç¡¢¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë100%¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¹¡£
Á´80°Ê¾å¤Î»²²Ã¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬¹ñÊÌ¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.rawwine.com/fairs/tokyo-2025/summary-list)¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
◼️Åìµþ³«ºÅ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê½ÐÅ¹¿Ø¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖRAW WINE TOKYO¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°û¤àµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡¢¥ì¥¢¤ÊÀ¸»º¼Ô¤ä¥Ë¥åー¥«ー¥Þー¤ÊÀ¸»º¼Ô¡£½Ü¤ÎÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー11¸®¤¬»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¾ÉþÉòÆº¼ò(https://www.matsufuku.net/)¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë
¡¦ß·Æâ¾úÂ¤(http://www.sawauchi.info/jozo.html)¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë
¡¦¥°¥ìー¥×¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯(https://grape-republic.com/top)¡Ê»³·Á¸©¡Ë
¡¦¥ì¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Ö¥ë¥£¥äー¥ë(https://www.instagram.com/les_vins_debrouillards/)¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¦°ì²ÈÇÀ±à(https://inishi-e.com/ikka-wines/)¡Ê»³Íü¸©¡Ë
¡¦no505 ¥Ò¥í¥·¥Þ¥ï¥¤¥Ê¥êー(https://www.no505hiroshimawinery.com/)¡Ê¹Åç¸©¡Ë
¡¦ÅçÇ·Æâ¥Õ¥¸¥Þ¥ë¾úÂ¤½ê(https://www.papilles.net/)¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¡¦¥Ê¥¿¥óÉòÆº¼ò¾úÂ¤½ê(https://natan.jp/)¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë
¡¦¿·Æ»¥ï¥¤¥ó¥º(https://shindo-lab.jp/wines/)¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
¡¦¹á·î¥ï¥¤¥ó¥º(https://www.katsukiwines.com/)¡ÊµÜºê¸©¡Ë
¡¦¥«¥º¥ï¥¤¥ó(https://www.instagram.com/kazuwine)¡Ê¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¦ÆüËÜ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼«Á³¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿ÇÀË¡¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÊÆ¤ÇÂ¤¤ë¡¢6¸®
¤Î¼«Á³¼ò¥áー¥«ー¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥±¡É¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿Î°æÅÄËÜ²È(https://1711.jp/)¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë
¡¦Ê¡¸÷²°(https://www.fukumitsuya.co.jp/)¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë
¡¦µÜºê¼òÅ¹(https://www.miyajima.net/)¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¦»ûÅÄËÜ²È(https://www.teradahonke.co.jp/)¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¦ÌÚ¸ÍÀô¼òÂ¤(https://www.kidoizumi.jp/)¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡¦¿À¸Í¼ò¿´´Û(https://www.shushinkan.co.jp/)¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÍµ¡ÆüËÜ¼ò¤ä¼«Á³¼ò¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÄÂÎ¤Î¥Ó¥ª¥µ¥±(https://biosake.ovj.jp/)¡Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â´õ¾¯¤È¤µ¤ì¤ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÆüËÜ¼ò¤ò150¼ïÎà°Ê¾å¤â¼è¤ê°·¤¤¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Î·ÃÈæ¼÷ ¾¾ÅÄ¼òÅ¹(https://organicsake.jp/)¡¢¤½¤·¤Æº£²ó½é¤á¤Æ¡¢°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ëÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤ÎÌ£Á¹¤äÆüËÜÃã¤ÎÀ¸»º¼Ô¤â»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¢Ì£¿¼¤¯¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ÐÅ¹¼Ô¿Ø¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦COBA FARM(https://www.cobafarm-trex.com/)¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¦»³ËÜÇÀ±à(https://yamamoto-farm.net/)¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë
¡¦Íª»°Æ²(https://yusando.com/)¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë
◼️¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û¥¨¥ê¥¢¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¡¢¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥³ー¥Êー¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¿©¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡ÖÉòÆÝ¡Ê¤Ö¤Î¤ó¡Ë(https://www.instagram.com/shigerunakaminato/)¡×¡ÊÀ¾ËãÉÛ¡Ë¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Öapero¡Ê¥¢¥Ú¥í¡Ë(https://www.instagram.com/aperowines/)¡×¡ÊÆîÀÄ»³¡Ë¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖDA OLMO¡Ê¥À¥ª¥ë¥â¡Ë(https://www.instagram.com/da_olmo)¡×¡Ê¿ÀÃ«Ä®¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARAISO COFFEE(https://www.instagram.com/paraisocoffee_)¡×¡Ê¿à»Ò¡Ë¤Î»²²Ã¤â·èÄê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¢¨°û¿©Å¹¤Î¥Õー¥É¤ä°û¤ßÊª¤ÎÂå¶â¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¢¨Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥»¥ß¥Êー
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢»î°û¤ä¸òÎ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ·Á¼°¤Î¥»¥ß¥Êー¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤Á¤é(https://www.rawwine.com/fairs/tokyo-2025/speakers-corner?currency=JPY)¤«¤é¤â¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～11:45
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¼ïÆ£ ½á¡Ê¥Ó¥ª¥µ¥±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
¥¹¥Ôー¥«ー¡§»ûÅÄ Í¥¡Ê»ûÅÄËÜ²È¡Ë¡¢¿Î°æÅÄ ²ºÉ§¡Ê¿Î°æÅÄËÜ²È¡Ë¡¢µÜÅç ÉÒ¡ÊÃÏ¼ò²° µÜÅç¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¼«Á³ÇÉÆüËÜ¼ò¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ë
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆüËÜ¼ò¤Å¤¯¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¢ー¥È¡£¤½¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Â¤¤ê¼ê¤¿¤Á¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Íµ¡ÊÆ¤Î½ÅÍ×À¤ä¼«Á³È¯¹Ú¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¤È¥¹¥Æ¥£¥ë¡ÊÈóÈ¯Ë¢¡Ë¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÆüËÜ¼ò¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀºÊÆÊâ¹ç¤ä¿å¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¸«¾®¤µ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢§5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～15:45
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§ÇëÌî ¹ÀÇ·¡ÊGOSHU-VIN-CHO¡Ë
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Æ£´Ý ÃÒ»Ë¡ÊÅçÇ·Æâ¥Õ¥¸¥Þ¥ë¾úÂ¤½ê¡Ë¡¢¹á·î ¹î¸ø¡Ê¹á·î¥ï¥¤¥ó¥º¡Ë
¥Æー¥Þ¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò°é¤Æ¡¢Â¤¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÍµ¡ºÏÇÝ¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò°é¤Æ¤¿¤êÄ´Ã£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ö¥É¥¦¡Ê¥ô¥£¥Ë¥Õ¥§¥é¼ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸òÇÛ¼ï¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢§5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～11:45
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ë¥¸¥å¥í¥ó MW¡ÊRAW WINEÁÏÀß¼Ô¡Ë
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Small Fry¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢Chateau La Baronne¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢Agricola Yumbel Estacion¡Ê¥Á¥ê¡Ë¢¨±Ñ¸ì¤Î¤ß
¥Æー¥Þ¡§¸ÅÌÚ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ÅÌÚ¡Ê¥ªー¥ë¥É¡¦¥ô¥¡¥¤¥ó¡Ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥É¥¦¤ÎÌÚ¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¼ùÎð¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©RAW WINEÁÏÀß¼Ô¤Î¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ì¥¸¥å¥í¥óMW¤¬¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÅÌÚ¤ÎºÏÇÝ¤ä¼êÆþ¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤«¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶Åª¤Ê»ëÅÀ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤³¤Îµ®½Å¤Ç¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÀ¤³¦°ä»º¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë15:00～15:45
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§ÇëÌî ¹ÀÇ·¡ÊGOSHU-VIN-CHO¡Ë
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Æ£´¬ °ì¿Ã¡ÊKAZU WINE¡Ë¡¢ÌðÌî ÍÛÇ·¡Ê¥°¥ìー¥×¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡¢ºåËÜ ³«¡Ê¿·Æ»¥ï¥¤¥ó¥º¡Ë
¥Æー¥Þ¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò°é¤Æ¡¢Â¤¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÍµ¡ºÏÇÝ¤Î¥Ö¥É¥¦¤ò°é¤Æ¤¿¤êÄ´Ã£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ö¥É¥¦¡Ê¥ô¥£¥Ë¥Õ¥§¥é¼ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸òÇÛ¼ï¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍâÆü¤Î5·î12Æü¡Ê·î¡Ë14:30¤«¤é¤Ï¡¢ÂçºåËüÇî¤Ë¤Æ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÇ°×Åê»ñÂ¥¿ÊÄ£¡Ê¥ªー¥¹¥È¥ìー¥É¡Ë¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Êー¤â»²²Ã¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ¡¢¼çºË¤Î¥¤¥¶¥Ù¥ë¤¬¡¢2»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ5¤Ä¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¤È¤â¤Ë¹Ö½¬¡õ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️RAW WINEÁÏÀß¼Ô¤Î¥¤¥¶¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¼Â»Ü
¥¤¥¶¥Ù¥ë¤ÎÃø½ñ¡Ø¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥óÆþÌç¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤È¡Ö¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～12:30¡¢16:00～16:30¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë12:00～12:30¤Î3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¥¤¥¶¥Ù¥ë¤¬°ìºý¤º¤Ä¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â²ñ¾ì¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¶¥Ù¥ë¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ìÌõËÜ¤Ï»öÁ°¤ËAmazon(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B4%BE%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80-%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%AD%E3%83%B3/dp/4767822807)¤Ç¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼️¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¥êー¥Ç¥ë¡×¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¡ª
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»È¤¦¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥é¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÏ·ÊÞ¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥êー¥Ç¥ë¡×¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õÉÕ¤Ç¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ1,000±ß¤ò¸½¶â¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµ¢¤êÁ°¤Ë¥°¥é¥¹¤òÊÖµÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤òÊÖ¶â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
◼️µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª
¥¤¥¶¥Ù¥ë¤¬¡¢º£°û¤à¤Ù¤½Ü¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó15ËÜ¤Û¤É¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£TRANSIT WINE CELLARS(https://transitwinecellars.jp/?srsltid=AfmBOoo-fbBCkLgxmS9liDfGaeMX2-fYtTJF-LcHdXC8KMx378kouczh)¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÈÎÇä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»î°û¤·¤Æ¡¢½ÐÅ¹¥Öー¥¹¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤«¤éÄ¾ÀÜÇã¤¦¤â¤è¤·¡¢²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤É¤³¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤«¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë»î°û½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¡ª
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢RAW WINE TOKYO¤ò¥ê¥âー¥È¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£º£Ç¯¤«¤é½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¢§Æü»þ
2025Ç¯ 5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5·î11Æü¡ÊÆü¡ËÎ¾Æü¤È¤â¤Ë2¥»¥Ã¥·¥ç¥óÀ©
¸áÁ°¤ÎÉô¡§10¡§00～13¡§30
¸á¸å¤ÎÉô¡§14¡§30～18¡§00
¢§²ñ¾ì
ÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ëÂèÆóÅ¸¼¨¾ì F¥Ûー¥ë
ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç6-1-1¡ÊÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¡¦Î®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー±Ø ÅÌÊâ30ÉÃ¡Ë
https://www.trc-event.jp/
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¥²¥¹¥È¡¡9,000±ß
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¡7,000±ß
¢§¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://www.rawwine.com/tickets?currency=JPY&fair=Tokyo+2025(https://www.rawwine.com/tickets?currency=JPY&fair=Tokyo+2025)
¢¨ ¶È³¦´Ø·¸¼ÔÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢½ÐÅ¹¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ðー¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Í¢Æþ¶È¼Ô¡¢ÈÎÇä¶È¼Ô¡Ê¸Ä¿Í²Ä¡Ë¤Ê¤É¤Î³§ÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾»É¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì»ñÎÁ¤Ç¤â²ÄÇ½¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Êhello@rawwine.com¡Ë¤Ø¡£
¡ÖRAW WINE TOKYO¡Ê¥í¥¦¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À½é¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥ó¡ÊÃí1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ì¥¸¥å¥í¥ó
¡ÊIsabelle Rougeron¡Ë¤¬¼çºË¤Î¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¡¦¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¥Öー¥à¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ï¥¤¥óÀ¸»º¼Ô¡¦¾úÂ¤²È¡¦Í¢Æþ¶È¼Ô¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤ò·Ò¤²¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»º²áÄø¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÅº²ÃÊª¤È²Ã¹©¥×¥í¥»¥¹¡¢°¡Î²»À±ö¤Î´ÞÍÎ¨¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¥Õ¥§¥¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤¹¤Ù¤Æ³«¼¨¤¹¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÁ°±ÒÅª¤Ê¸«ËÜ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢½é³«ºÅ¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡ÖRAW WINE TOKYO¡×¤Ï¡¢À¤³¦15¥õ¹ñ°Ê¾å¤«¤éÅìµþ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë100°Ê¾å¤â¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¾úÂ¤²È¤È¡¢Í¢Æþ¶È¼Ô¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¡£Æþ¾ì·ô¤¬Â¾ÅÔ»Ô¤ò¾å²ó¤ëÂ®¤µ¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿100%¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥êー¤òÃÎ¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤ë¥Òー¥íー¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤â¡¢À¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí1¡Ë¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥ó¡§±Ñ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥ó¶¨²ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡¢¥ï¥¤¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÌ¾À¼¤Î¹â¤¤»ñ³Ê
RAW WINE¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://www.rawwine.com/%0A
¢§ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ì¥¸¥å¥í¥ó¡ÊIsabelle Rougeron¡Ë»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RAW WINEÁÏ¶È¼Ô¡¢¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥ì¥¸¥å¥í¥ó MW¡Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥ª¥Ö¥ï¥¤¥ó¡Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃøÌ¾¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó±¿Æ°¤Î¿ä¿Ê¼Ô¡£ 2003Ç¯¤ËÀ¤³¦É¸½à¤Î¥ï¥¤¥ó»ñ³ÊWSET¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥ó¡ÊMW¡Ë¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏWSET¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ÎÍ¥½¨Â´¶ÈÀ¸¤ËÂ£¤é¤ì¤ë½é¤Î¡Ö¥¢¥é¥à¥Ë¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤â¼õ¾Þ¡£
Ãø½ñ¡Ø¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥óÆþÌç¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥ó¤ÎÄêµÁ¤äÀ½Â¤²áÄø¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ§¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¸½ºß9¥ö¹ñ¸ì¤Ç½ÐÈÇÃæ¤ÇÆüËÜ¸ìÈÇ¤â¤¢¤ê¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÅ¯³Ø¤ä¼ÂÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìºý¡£¥¤¥¶¥Ù¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë»î°û¤·¤¿140ËÜ°Ê¾å¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤â¤½¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ã¤Æ¡©
¡ÖRAW WINE¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢À¸»º¼Ô¤Ï¥Ö¥É¥¦¤ò100%Íµ¡ÇÀË¡¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ÇÀË¡¤ä¥Ñー¥Þ¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ë¤ÇºÏÇÝ¤·¡¢¾úÂ¤²áÄø¤Ç¶ËÎÏ¼ê¤ò²Ã¤¨¤ºÂ¤¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¼¡¤Ë¡¢ÇÀË¡¤ä¾úÂ¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤òÄó½Ð¤·¡¢°¡Î²»À±ö¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬EU´ð½à¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ëÆÈ¼«¤Î´ð½à¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥¶¥Ù¥ë¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£RAW WINE¤¬ÆÈ¼«¤ÇÄê¤á¤ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Î´ðËÜ¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦ÇÀË¡¤Ï¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆ±Åù¤ÎÇÀË¡¡Ë
¡¦¼êÀÑ¤ß¤Ç¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¼þ°Ï¤Ë¼«Á³¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·Á³¹ÚÊì¤Î¤ß¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë
¡¦¼«Á³È¯À¸¤¹¤ë¥Þ¥í¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯È¯¹Ú¤ò¿Í¹©Åª¤ËÍÞ»ß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¤ª¤ê²¼¤²¡Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ßÉ²á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÃî¤Ê¤É¤ò¼è¤êµî¤ë¤¿¤á¤Î·Ú¤¤¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÏÎã³°¡Ë
¡¦¤¤¤«¤Ê¤ëÅº²ÃÊª¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·°¡Î²»À±ö¤ÏÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë50mg¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ§¤á¤ë
¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¶èÊÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢1980Ç¯Âåº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥óÀ¸»ºÎÌ¤Î1%Ì¤Ëþ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç³¤¤Î°ìÅ©¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê°ìÅ©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥¶¥Ù¥ë¡£¶áÂåÅª¤Ê¥ï¥¤¥ó¶È³¦¤Î´·½¬¤òÊ¤¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÂ¤¤é¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¤¤ê¼ê¤È¤ÎµÄÏÀ¤ä²¿Àé¤â¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¶Ç¤Ë¡¢¼«Á³¤ÊÊýË¡¤Çºî¤é¤ì¡¢ÊÝÂ¸ÎÁÌµÅº²Ã¤â¤·¤¯¤Ï¾¯ÎÌ¤·¤«²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê°ì¼ï¤Î»Ý¤ß¡¢¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃøÌ¾¤Ê¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥Î¥Þ¡Ù¤Î¥ì¥Í¡¦¥ì¥¼¥Ô¥·¥§¥Õ¤â¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ°û¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤â¤¦¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¤½¤Î´¶³Ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢§ºòÇ¯¤Î¡ÖRAW WINE TOKYO 2024¡×¤ÎÍÍ»Ò
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¤Ê¤É¶áÎÙ½ô¹ñ¤«¤é¤â¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡£ÈÎÇä¶È¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¡¢¥Ðー¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ªー¥Êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¡¿¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿Íµ¤¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥É¥áー¥Ì¡¦¥ê¥¬¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¡¦¥ê¥¬¥¹»á¤¬ÍèÆü¡£º¸¡¿2011Ç¯¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥¨ー¥²³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥¥¯¥é¥Ç¥¹½ôÅç¤ÎºÇÅìÃ¼¡¢¥Æ¥£¥Î¥¹Åç¤Î²ÖÖ¾´äµÖÎÍÃÏÂÓ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥É¥áー¥Ì¡¦¥É¡¦¥«¥é¥¿¥¹¡×¤Î¥¸¥§¥íー¥à¡¦¥Ó¥ó¥À»á¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»º¼Ô¤â»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆüËÜ¼ò¤Î¼òÂ¢¤â½ÐÅ¸¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥²¥¹¥È¤òÌ¥Î»¡£
ºòÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖRAW WINE TOKYO 2024¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯5·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§»ûÅÄÁÒ¸Ë B&C HALL
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000136829.html
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÈ¯¿®Ãæ¡ª
º£¸å¤âÂ³¡¹¤ÈºÇ¿·¾ðÊó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢½ÐÅ¹¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RAW WINE¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/rawwineworld
Á°²óÇÛ¿®¤·¤¿1²óÌÜ¤Î¥ê¥êー¥¹¾ðÊó(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000136829.html)¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª