¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿·´¶³Ð¥´¥ë¥Õ¤ò¡ª£Ð£Ç£Í¤Ï¿·¤¿¤Ë£³¥³ー¥¹¤Ç¡ÖNight Golf¡×±Ä¶È³«»Ï
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÄÃæ ¹ÌÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖPGM¡×¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖNight Golf¡Ê¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¡Ë¡×¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë9¥³ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢º£½Õ¤è¤êÉð¸Ë¥ÎÂæ¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¡¢Åì¹Åç¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡Ë¡¢Ê¡²¬¥ì¥¤¥¯¥µ¥¤¥É¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Î3¥³ー¥¹¤Ç¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤äÆü¾Æ¤±¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤â¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬µ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Æ¾Î¤ò¡ÖNight Golf¡Ê¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¡Ë¡×¤ËÅý°ì
Åö¼Ò¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÌë´ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÏÆüÃæ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ40ºÐÂå°Ê²¼¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ä½÷À¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£°Ê¾å¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢PGM¤Ç¤Ï¸Æ¾Î¤ò¡ÖNight Golf¡Ê¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¡Ë¡×¤ËÅý°ì¤·¡¢Ìë¤¬Ì¥¤»¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¾ð·Ê¤È¤½¤ì¤ò¾È¤é¤¹¸÷¡¢¿ï½ê¤Ë½É¤ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê´ËµÞ¤È³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥í¥´¤ÇÌë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
CM¡ÖNight Golf¡×ÊÓ¤Î¸ø³«
PGM¤Ï¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³Þ¤ê¤Ä»Ò¥×¥í¤ÈÇð¸¶ÌÀÆü²Í¥×¥í¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¡ÖNight Golf¡×ÊÓ¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL: https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/
¡ÖNight Golf¡×±Ä¶È¥´¥ë¥Õ¾ì°ìÍ÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/88_1_311cd160c95787d397e0950ce088c505.jpg ]
¢¨£Ð£Ç£Í¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¤Ï¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥³ー¥¹¤È¥Öー¥²¥ó¥Ó¥ì¥¢¥³ー¥¹¤Î18¥Ûー¥ë¤¬¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
£Ð£Ç£Í¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§º¬ËÜ¡¦Á°ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡¡¡¡Mail¡§pgmpr@pacificgolf.co.jp