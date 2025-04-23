¥ß¥·¥å¥é¥ó2025¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤ËÁª½Ð¡ÖRestaurant Ma Poule ¥Õ¥§¥¢¡×¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÇîÂ¿¤Ë¤Æ3Æü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÇîÂ¿
¡ÖRestaurant Ma Poule ¥Õ¥§¥¢ ～¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Þ ¥×ー¥ë～¡×
https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/mapoule/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/mapoule/)
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÇîÂ¿¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅÏÊÕÄÌ1-1-2¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡»³ºê ¿¿¹¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥«¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ó¥ëー¥à¤Ë¤Æ¡¢ºòÇ¯½é³«ºÅ¤Ë¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Þ ¥×ー¥ë¡×¤Î»Ô²¬Å°Ìé¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤È¥Þ¥À¥à¤Î¤æ¤¦»Ò¥½¥à¥ê¥¨ー¥ë¤ò¾·æÛ¤·¡¢2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈþ¿©¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾Å¹¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¸¥å¥é¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò´®Ç½¤¹¤ë3Æü´Ö
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¸¥å¥éÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Þ ¥×ー¥ë¡×¡£»Ô²¬Å°Ìé¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤È¤æ¤¦»Ò¥½¥à¥ê¥¨ー¥ë¤Î¤´É×ÉØ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ï¡¢Èþ¿©²È¤äÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤¬ÂÈË¤¯ÄÌ¤¦¤Û¤É¡£¤æ¤¦»Ò¥½¥à¥ê¥¨ー¥ë¤¬¸·Áª¤·¤¿¥¸¥å¥éÃÏÊý¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü»Ô²¬Å°Ìé¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ
¡Ø¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡Ù¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢2000Ç¯¤ËÅÏÊ©¡£¥Ð¥¹¥¯¡¢¥ê¥è¥ó¡¢¥Ö¥ë¥¿ー¥Ë¥å¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤ò²ö¤ê¡¢ÃÏÊýÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¡£¥¸¥å¥éÃÏÊý¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ü¥¢¡¿¥ß¥·¥å¥é¥óÆó¤ÄÀ±¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ýー¥ë¡¦¥¸¥å¥Í»á¤È¥í¥ß¥å¥¢¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Í»á¡Ê¸½Chateau mont Joly¡¿¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡Ë¤Ë»Õ»ö¤·Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£2017Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Þ ¥×ー¥ë¡×¤ò³«¶È¡£¥¸¥å¥éÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚ¿§¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÅ¸³«¡£
¡ü¤æ¤¦»Ò¥½¥à¥ê¥¨ー¥ë
¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä±üÍÍ¡£
¥Ö¥ë¥´ー¥Ë¥å¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥À¥à¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡üÎÐË¤«¤ÊÈþ¤·¤¤¡¢¥¸¥å¥éÃÏÊý
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¸¥å¥éÃÏÊý¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤È¤Î¹ñ¶¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»³´Ö¤Î¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¡£
¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¼«Á³¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿Èë¶¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÃÏÊý¤Ç¤¹¡£
³¤¤«¤é±ó¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸Ð¤ä·ÌÎ®¤ÎÃ¸¿å¤Î¿©ºà(¥¨¥¯¥ë¥ô¥£¥¹¡¢¥¤¥ï¥Ê¤äËð¡¢±·)¡¢¿¹¤Î¥¥Î¥³¤ä¥Ïー¥Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥¸¥çー¥Ì¡Ê²«¥ï¥¤¥ó¡Ë¤Ç·ÜÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¸¥å¥éÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥³¥Ã¥¯¡¦¥ªー¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥¸¥çー¥Ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¤ä¥â¥ó¡¦¥Éー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Áー¥º¤¬¥¸¥å¥é¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈþ¿©²È¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥é¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇ¾®¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤Î¤¿¤á¡¢À¸»ºÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Û¤È¤ó¤É¹ñÆâ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡É¥ï¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¼«Á³ÇÉ¥ï¥¤¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÆüËÜ¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥¢¤Ç´®Ç½¡ª¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÏÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡¢ÀäÉÊ¥°¥ë¥á
¥¸¥å¥é¤Îº£¤ÈÀÎ～°ËÃ£·Ü¤È¥â¥êー¥æÂû¤Î¥½ー¥¹ ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¸¥çー¥Ì ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤òÅº¤¨¤Æ
¥¨¥¯¥ë¥Ó¥¹¡Ê¥¶¥ê¥¬¥Ë¡Ë¤Ï¥¸¥å¥é¤Ë²Æ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉ÷Êª»í
³«ºÅ³µÍ×
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÇîÂ¿
¡ÖRestaurant Ma Poule ¥Õ¥§¥¢ ～¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Þ ¥×ー¥ë～¡×
[´ü´Ö]¡¡2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨6Æü¤Ï¥Ç¥£¥Êー¤Î¤ß
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ï»Ô²¬¥·¥§¥ÕÉ×ºÊ¤¬Íè´Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[»þ´Ö]¡¡6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥Ç¥£¥Êー 18:00～
¡¡¡¡¡¡¡¡6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥ó¥Á¡¡ 12:00～ / ¥Ç¥£¥Êー 18:00～
¡¡¡¡¡¡¡¡6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥ó¥Á¡¡ 12:00～ / ¥Ç¥£¥Êー 17:30～
[ÎÁ¶â]¡¡¥é¥ó¥Á¡¡¡ã°ìÈÌ¡ä\16,500¡¡¡ã¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡ä\15,500
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡ã°ìÈÌ¡ä\22,000¡¡¡ã¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡ä\21,000
¢¨¥¸¥å¥é¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÎÁ¶âÊÌÅÓ¡Ë
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÁ´¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
[¾ì½ê]¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥«¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ó¥ëー¥à¡ÊB1¡Ë
[¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»]¡¡092-715-2006¡Ê¥«¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ó¥ëー¥àÄ¾ÄÌ¡Ë
https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/mapoule/