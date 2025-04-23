4·î£²£µÆü¥ê¥êー¥¹¡ª¡¡ºÇ¿·¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ï¥¤¥ó4¼ï

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Chardonnay 100%¡¡Alc.13% 750ml¡¿6,600±ß¡Ê¾®Çä¤ê´õË¾²Á³Ê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢£Chardonnay 2023
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Merlot 100%¡¡Alc.12% 750ml¡¿6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Merlot 2023
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Zweigeltrebe 100%¡¡Alc.10% 750ml¡¿6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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