Creww¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎËÌ²¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥µー¥¯¥ë¡×¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤

Creww株式会社

Creww株式会社(代表取締役:伊地知 天、以下「Creww(クルー)」)は、2025年大阪・関西万博の北欧パビリオン「ノルディック・サークル」において来日する北欧企業・大学の代表団が参加するテクノロジー交流イベント『Showcasing Nordic and Japanese innovations for the future』(以下、本イベント)のオフィシャルパートナーに就任したことをお知らせします。

本イベントは、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構(U-FINO)、Mokki Solutions Oy Abとともに共催し、2025年5月16日に行われます。

『Showcasing Nordic and Japanese innovations for the future』について

本イベントは、北欧から来日する企業・大学の代表団と、日本企業や行政との交流を図り、協業の可能性を探るべく開催されます。高速データ通信・5G/6G・AI・XRなどの最新分野における北欧の知見や技術を、北欧企業のテクノロジーに関心のある日本企業やスタートアップ、行政に紹介します。

『Showcasing Nordic and Japanese innovations for the future』開催概要

開催日時:2025年5月16日(金)13:00~17:00

開催場所:グラングリーン大阪 JAMBASE CONFERENCE 4-1 & 4-2

参加対象:5G/6GやXR、AI技術の応用に関心のある企業・スタートアップ

北欧とのコラボレーションを検討している事業会社・行政関係者

オープンイノベーション・国際連携に取り組む方

参加申込:https://nordic-ufino.peatix.com

※タイムテーブル、登壇者の最新情報は上記のイベントページをご確認ください。

主催:一般社団法人うめきた未来イノベーション機構(U-FINO)

共催:Creww株式会社、Mokki Solutions Oy Ab(北欧)

一般社団法人うめきた未来イノベーション機構(U-FINO)について

U-FINOは、うめきた2期地区開発プロジェクト「グラングリーン大阪」のまちづくり目標である『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』実現のため、まちの中核機能である新産業創出に向けて、「うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会」において約5年間活動してきた知見を活かし、大阪府、大阪市、公益社団法人関西経済連合会及び大阪商工会議所も参画し、グラングリーン大阪開発事業者、行政、経済界が官民一体で、新技術を持つ研究者や事業者などの多様な人材を繋げ、プロジェクト創出などをコーディネートする組織として、2022年9月に設立し、活動を始めました。

URL:https://u-fino.com/

Creww株式会社の概要

Creww株式会社

所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目19-9 4階

代表者:代表取締役 伊地知 天(いじち そらと)

創 業:2012年8月13日

資本金:10億8,455万円(資本剰余金含む)

主な事業内容:国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。スタートアップコミュニティの運営。

URL:https://creww.in/



Creww株式会社は「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。

2012年の創業以来、500回以上の企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムの開催、約1,500件の協業を実現し、国内最大級の実績を有しています。運営するオープンイノベーションプラットフォームには約8,500社のスタートアップが登録しています。

現在は日本国内のみならずアジアのスタートアップエコシステムの発展に寄与すべく、韓国や台湾をはじめグローバルなオープンイノベーション創出を促進しています。