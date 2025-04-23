¡Ú¥ì¥Ú¥Ã¥È¡ÛÆÃ½¸¡ÖÇÐÍ¥ ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß ³×¿·¤ÈÀöÎý¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ëRepetto¡Ê¥ì¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆÃ½¸¡ÖÇÐÍ¥ ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß ³×¿·¤ÈÀöÎý¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ò¡¢2025Ç¯4·î23Æü(¿å)¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âî±Û¤·¤¿¼ê»Å»ö¤ÈÆÈ¼«¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á ¥¢¥ó¥É ¥ê¥¿ー¥óÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢Èþ¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¥·¥åー¥º¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥Ú¥Ã¥È¡£
2025Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤ÄÈþ¤·¤µ¤Ç¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÇÐÍ¥ ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿¥âー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ËÍ·¤Ó¿´¤È¥â¥À¥ó¤ò¥×¥é¥¹¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯µ±¤¯³¤¤Î·Ê¿§¤¬ÃåÁÛ¸»¡£
¥·¥¢ー¤Ç¥·¥ã¥¤¥Ëー¤ÊÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.repetto.jp/kurumi-nakata-25ss/
¡ÚÃæÅÄ ¥¯¥ë¥ß ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1991Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÇÐÍ¥
¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¡Ê23/ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×(25/TBS)¡¢¡Ö±ÀÌ¸¿Îº¸±ÒÌç¡×¥·¥êー¥º(BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BA4K¡Ë±Ç²è¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¡Ê24/»°Âð¾§´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡¢Â¾¤Ë¤âÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏAmazon¡Ö1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×¡¢Netflix¡Ö¥¾¥ó100¡×¡¢ABEMA¡Ö30¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡ÚAbout Repetto¡Û
1947Ç¯¡¢¿¶ÉÕ²È¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥íー¥é¥ó¡¦¥×¥Æ¥£¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤ê¥íー¥º¡¦¥ì¥Ú¥Ã¥È¤¬¥À¥ó¥¹¥·¥åー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤Î¸å¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥Éー¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¤ÎÀ®¸ù¤«¤é¥ì¥Ú¥Ã¥È¤Î¿ÀÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿·¤¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ú¥Ã¥ÈÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
Website: https://www.repetto.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/
Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/
LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true