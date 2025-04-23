ºäÅÄ½Ù»á¡¡¥Áー¥à¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
H.C.ÆÊÌÚÆü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ºäÅÄ½Ù»á¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºäÅÄ½Ù»á¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ð¸³¤È»ëÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Áー¥à¹Êó¡¦PR³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºäÅÄ½Ù»á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¡¢H.C.ÆÊÌÚÆü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤¬¤¯¤ì¤¿¤´±ï¡¢·Ð¸³¡¢´¶Æ°¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ä´õË¾¤ò¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê³¹ºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£