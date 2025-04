¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÏPmang¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡ª¡Ö½Õ¤ÎPmangº×¤ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、同社が運営するオンラインゲームポータル「Pmang(ピーマン)」において、2025年4月23日(水)より、「春のPmang祭りキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、ゴールデンウィーク期間中に対象タイトルでゲーム内アイテムを購入したユーザーに、消費額の10%をSP(サービスポイント)で還元するほか、50人に1人の確率で消費額全額をSPでキャッシュバックいたします。(※いずれも1アカウントあたり上限30,000SPまでキャッシュバック)

【春のPmang祭りキャンペーン概要】

■キャンペーン参加方法

- 開催期間:2025年4月23日(水)10:00 ~ 5月7日(水)10:00- 対象タイトル:「アトランティカ」「Alliance of Valiant Arms」「R2BEAT」「C9」「新・天上碑」「KRITIKA:ZERO」「BLESS UNLEASHED」「LAST ORIGIN:最後的起源」- 特典内容:1. 期間中、対象タイトルでJEWELを使用してアイテムを購入した場合、消費額の10%をSPで還元。2. さらに、50人に1人の確率で消費額全額をSPでキャッシュバック。※アカウントにつき、1.2.それぞれ1人最大30,000SPまでキャッシュバック。- SP配布日:2025年5月9日(金)中に、対象タイトルのSP残高に直接配布。【対象タイトル情報】

期間中に、対象タイトルでJEWELを使用してゲーム内アイテムを購入することで、自動的にキャンペーンへの参加となります。

■注意事項

- SPやMPでのアイテム購入はキャンペーンの対象外となります。- キャンペーン期間外の購入は対象外となりますので、ご注意ください。- 当選者の発表は、SPの配布をもって代えさせていただきます。- キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

「春のPmang祭りキャンペーン」の詳細は、Pmangの告知ページをご確認ください。

・Pmang:「春のPmang祭りキャンペーン」告知

https://www.pmang.jp/news/7984

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。