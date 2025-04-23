¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢¡Ö¼Ö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷556Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¼Ö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÌó8³ä¤¬¤ª½Ð¤«¤±Ãæ¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£¡Ö½ÂÂÚ¡¦¸òÄÌ¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ä¥È¥¤¥ìÃµ¤·¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ÂÂÚ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂç·¿Ï¢µÙ¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¡×¤Î²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢½ÂÂÚÃæ¤ËÍß¤·¤¤¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ÂÂÚ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¡×¡Ö±ª²ó¥ëー¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤äµÙ·Æ½ê¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¾ðÊó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿Ï¢µÙ¤äµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙ·Æ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡ä
¢£ ¼Ö¤Î¤ª½Ð¤«¤±»þ¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ä¹ç¤ÏÌó8³ä¡£
¢£ º¤¤ê¤´¤È¤ÎÂè°ì°Ì¤Ï¡Ö½ÂÂÚ¡¦¸òÄÌ¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃó¼Ö¾ìÃµ¤·¡×¡£
¢£ ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬½ÂÂÚ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÂç·¿Ï¢µÙ¤ÎÂè°ì°Ì¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¡×¡£
¢£ ½ÂÂÚÃæ¤ËÍß¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡Ö½ÂÂÚ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¡×¡Ö±ª²ó¥ëー¥È¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤ä¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¾ðÊó¡×¡£
¢£ ½ÂÂÚ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬Ìó6³ä¡£
¢£ ½ÂÂÚ»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½èË¡¤Ï¡¢¡ÖµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡×¡Ö²»³Ú¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤à¡×¤Ê¤É¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
ÂÐ¾Ý¼Ô ¡¡ ¡§ ¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷ 556Ì¾
Êý Ë¡ ¡¡ ¡§¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø ¡§ ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡ÊÄ´ºº¥Äー¥ë¡ÖFastask¡×¤ò»ÈÍÑ¡Ë
´ü ´Ö ¡§¡¡2025Ç¯3·î26Æü～3·î27Æü
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ä
1) ¼Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëºÝ¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î21.9¡ó¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÌó8³ä¤¬º¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½ÂÂÚ¡¦¸òÄÌ¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃó¼Ö¾ìÃµ¤·¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡Ë ½ÂÂÚ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂç·¿Ï¢µÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¡¼Ö¤Ç±óÊý¤Ø½Ð¤«¤±¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¡×¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡Ë ½ÂÂÚÃæ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¾ðÊó¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¡½ÂÂÚÃæ¤ËÍß¤·¤¤¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö½ÂÂÚ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¡×¡Ö±ª²ó¥ëー¥ÈÄó°Æ¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¾ðÊó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î½ÂÂÚ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿±ª²ó¥ëー¥È¤ä¡¢½ÂÂÚÃæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡Ë ½ÂÂÚÃæ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡½ÂÂÚ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
5¡Ë ½ÂÂÚÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤À¤È´¶¤¸¤ëÂÐ½èÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡¡½ÂÂÚÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡×¤Û¤«¡¢¡Ö²»³Ú¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¡×¡Ö·Ú¿©¤ä°û¤ßÊª¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÖCOCCHi¡Ê¥³¥Ã¥Á¡Ë¡×¡ä
¡¡¥«ー¥Ê¥Ó¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¥ëー¥ÈÃµº÷¤äÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²»À¼°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡£ÆÈ¼«¤Î¥×¥íー¥Ö¥Çー¥¿¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂÂÚ»þ¤Ë¤Ï¡¢°ÆÆâÃæ¤Î»ö¸Î¾ðÊó¤Ê¤ÉºÇ¿·¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿±ª²ó¥ëー¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±¿Å¾Ãæ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì»ÜÀß¤äÃó¼Ö¾ì¤ÎËþ¶õ¾ðÊó¡¢ºÇ¿·¤Î½ÂÂÚ¾ðÊó¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é ¡§¡¡https://cocchi.onelink.me/wgPQ/b5n38ha7