¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¡ßROKKO¿¹¤Î²»¥ß¥åー¥¸¥¢¥à MUSIC TRAVEL ¸ÂÄêÉÁ¤¤ª¤³¤·¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø ¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤â¸ø³«
Ï»¹Ã»³´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»ÔÆç¶è ¼ÒÄ¹¡§ËåÈø¾¼¹§¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ROKKO¿¹¤Î²»¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢2021Ç¯ÇÛ¿®¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¡ßROKKO¿¹¤Î²»¥ß¥åー¥¸¥¢¥à MUSIC TRAVEL¡×¤ò2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤¤ª¤³¤·¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¡ßROKKO¿¹¤Î²»¥ß¥åー¥¸¥¢¥à MUSIC TRAVEL¡×³µÍ×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMUSIC TRAVEL¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢½êÂ¢ÉÊ¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ê¤É¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Ë300¼ï¤Î¿¢Êª¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊ»Àß¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡ÖSIKI¥¬ー¥Ç¥ó～²»¤Î»¶ºöÏ©～¡×¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î²Ö¡¹¤¬´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÁ¤¤ª¤³¤·¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥«¥Õ¥§¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡¢¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¸¶²èÅ¸¼¨¡Ê½éÅ¸¼¨¡Ë¡¢À¼Í¥¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤ÎÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤ò»²¾È¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
Á°´ü¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë
¸å´ü¡§2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤È¤Ï
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¸¶ºî¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×90ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æü´Ý²°½¨ÏÂ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¡£
2021Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¦¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ÊÅÛ¤é¤¬¤¤¤ë¡£Ã»¤¤¤È¿ôÆü¡¢Ä¹¤¤¤È²¿É´Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¢¤ëÆü¥Ñ¥¿¥Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£Ì¾Á°¤â¿Í³Ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤Î¤Õ¤È¤·¤¿»×¤¤¤Ä¤¤ÇÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤ê¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÊÑ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤æ¤ë～¤¯ÉáÄÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¾å»Ê¤«¤é¤Ï¤³¤»È¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ÊÅÛ¤é¤Î¤ªÏÃ¡£
1¡¢ÉÁ¤¤ª¤³¤·¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«
ÇîÊª´Û¤Î½êÂ¢ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥ª¥ë¥´ー¥ë¤Ê¤É¤Î¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤ä¤«¤é¤¯¤ê¤Î¿¦¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤¤ª¤³¤·¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤Î¶Ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ñー¥Ä¡¢²»³Ú¤Ë´ØÏ¢¤Î¤¢¤ë»ý¤ÁÊª¤È¿¦¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
ÉÁ¤¤ª¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ï¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ç¤âÅ¸¼¨¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¶â³Û¡Û
1,800±ß¡ÊÂç¿Í¡¦¾®¿Í°ìÎ§¡Ë
¢¨WEB¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÜÀßÁë¸ý¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡Ê1¡ËÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
¡Ê2¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¥±ー¥¹
¡ãÁ°´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥¹¥¤¥¹
¡ã¸å´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ
¢¨Á°´ü¡¦¸å´ü¤Ç³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥Ã¥×
3¡¢¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
Ê»Àß¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×»þ²»¤Ë¤ÆÉÁ¤¤ª¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û10:00～17:00
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª²ñ·×»þ¤ËROKKO¿¹¤Î²»¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ñ·×¤Î¤ß¡Ë
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¾ðÊó¤ÏHP¤Þ¤¿¤ÏX¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê10ÊÁ¡¦¥é¥ó¥À¥àÈÎÇä¡Ë550±ß¡¿¸Ä
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 5,500±ß¡¿ÂÞ
¸Ä¿ôÀ©¸Â 1¿Í10ÅÀ¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È1¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç ³Æ¥µ¥¤¥º¡§57mm
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê10ÊÁ¡Ë880±ß¡¿¸Ä
¸Ä¿ôÀ©¸Â 1¿Í1ÊÁ2ÅÀ¤Þ¤Ç³Æ¥µ¥¤¥º¡§H65mm¡ßW35～50mm¡ßÂæ¡§40mm¡ß40mm
¡¦¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡Ê1ÊÁ¡Ë2,200±ß¡¿¸Ä
¸Ä¿ôÀ©¸ÂÌµ¤· ¥µ¥¤¥º H200mm¡ßW1,100mm
¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê1ÊÁ¡Ë440±ß¡¿¸Ä
¸Ä¿ôÀ©¸ÂÌµ¤·
¡¦¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê1ÊÁ¡Ë2,200±ß¡¿¸Ä
¸Ä¿ôÀ©¸ÂÌµ¤· H310mm¡ßW270mm
¡¦¿À¸Í¥ª¥ë¥´ー¥ë18N ¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÊõÀÐÈ¢¡Ê1ÊÁ¡Ë15,400±ß/¸Ä
¶Ê¡§¡ÖÃÏµå¤Þ¤ë¤´¤È¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¸Ä¿ôÀ©¸ÂÌµ¤· H60mm¡ßW150mm¡ßD100mm
4¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー
Ê»Àß¤Î¿¹¤ÎCafe¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ´Ö¡Û
11:00～16:30 LO.16:00
¢¨Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥ß¥»¥ë¥Õ¼°¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡ãÁ°´ü¥á¥Ë¥åー¡ä2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¸ÂÄêÈÎÇä
¡¦¡ã¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡ä¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥×¥ìー¥È Á°´üver. 2,300±ß
¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¡¢À¸¥Ï¥à¡¢¥½ー¥»ー¥¸¡¢¤¿¤³¾Æ¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢Çò¥Ñ¥ó¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー
¡¦¡ã¥¤¥¿¥ê¥¢¡ä¥¢¥Þ¥ì¥Ã¥È¥³ー¥Òー¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë800±ß
¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥¢¥Þ¥ì¥Ã¥È¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ã¥É¥¤¥Ä¡ä¥·¥å¥Ú¥Ä¥£ 800±ß
¥³ー¥é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ãÆüËÜ¡äËõÃã¥Õ¥íー¥È 800±ß
ËõÃã¥ß¥ë¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¢ËõÃã¥½ー¥¹¡¢ËõÃã¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥¦¥Àー¡¢Çò¶Ì¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ã¥Ù¥ë¥®ー¡ä¥·¥ç¥³¥éー¥Ç¡¦¥á¥ë¥¯¡¦¥³ー¥Òー 800±ß
¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ã¥¹¥¤¥¹¡ä¥¹¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー 800±ß
¥¹¥¤¥¹»º¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ù¥êー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡ã¸å´ü¥á¥Ë¥åー¡ä2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈÎÇä
¡¦¡ã¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡ä¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥×¥ìー¥È ¸å´üver. 2,300±ß
¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¡¢¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¡¢¥Óー¥Ä¡¢¾®äÆÊñ¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー
¡¦¡ã¥¢¥á¥ê¥«¡ä¥Á¥§¥êー¡¦¥³ー¥é 800±ß
¥³ー¥é¡¢¥Á¥§¥êー¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Á¥§¥êー¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ã¥¤¥®¥ê¥¹¡ä¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¦¥Æ¥£ー 800±ß
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ã¥Õ¥é¥ó¥¹¡ä¥«¥Õ¥§¡¦¥ª¡¦¥ì 800±ß
¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ã¥í¥·¥¢¡ä¥í¥·¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£ー 800±ß
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー¡¢¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¥ß¥ó¥È
¡¦¡ãÃæ¹ñ¡ä¥é¥¤¥Á¡¦¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥Æ¥£ー 800±ß
¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥é¥¤¥Á¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥é¥¤¥Á¡¢¥ß¥ó¥È
ËÜ¥ê¥êー¥¹·ÇºÜ¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò1¤Ä¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥³ー¥¹¥¿ー¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³ー¥¹¥¿ー¤ÏÁ°´ü¡¢¸å´ü¶¦¤Ë²¼µ10¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢Ã£¤È½ä¤ë¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¡×
»ÜÀßÆâÅ¸¼¨¤Î¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤Ê¤É¤Î½êÂ¢ÉÊ¤ò½ä¤ê¡¢½êÂ¢ÉÊ¤ò¼è¤ê´¬¤¯Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¸¶²èÅ¸¼¨¡Ê½éÅ¸¼¨¡Ë¡¢À¼Í¥¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¥ª¥ë¥´ー¥ëÁÈÎ©ÂÎ¸³
¥ª¥ë¥´ー¥ë¿¦¿Í¤Î²»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¾¦ºà¤ò»È¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö°ìÈÌ¥³ー¥¹¡×¤È¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÀ½ºîÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿À¸Í¥ª¥ë¥´ー¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÀ½ºî¹©Äø¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¾åµé¥³ー¥¹¡×¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢W¡úS¥³¥é¥Ü¥ª¥ë¥´ー¥ëÁÈÎ©ÂÎ¸³¡×¡Ê¾åµé¥³ー¥¹¤Î¤ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÃÏµå¤Þ¤ë¤´¤È¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Î¥ª¥ë¥´ー¥ë¤òËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥±ー¥¹¡Ê1¼ï¡Ë¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄêÈÎÇä¡¢5,000±ß/¸Ä¡Ë
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÂÎ¸³ÎÁ¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½¸¹ç»þ´Ö¡Û
2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü
10:45/12:45/14:45
ÅÚÆü½Ë¡¢2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
9:45¡ú/10:45/11:45/12:45/13:45/14:45
¡ú¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë～15Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄê
¡Ê³Æ²óÌó30～40Ê¬¡Ë
±éÁÕ²È¤Î¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥µー¥È～¿¹¤Î²»À¤³¦Î¹¹Ô～
¥ª¥ë¥´ー¥ë¤ä¥ª¥ë¥¬¥ó¤Ê¤É¤Î¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÃÏµå¤Þ¤ë¤´¤È¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ò¼«Æ°±éÁÕ¥ª¥ë¥¬¥ó¡Ö¥Ç¥«¥Ã¥×¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥ó¡È¥±¥ó¥Ú¥Êー¡É¡×¤Ç1Æü2²ó¸ÂÄê¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êµÞî±±éÁÕ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´Ö¤Ë¤è¤ê±éÁÕ³Ú´ï¤ä¶Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û
10:00～¡ú¡¿11:00～¡¿12:00～¡¿13:00～¡¿
14:00～¡ú¡¿15:00～¡¿16:00～¡Ê³Æ²óÌó30Ê¬¡Ë
¡ú¤Î¥³¥ó¥µー¥È½ªÈ×¤Ë¡ÖÃÏµå¤Þ¤ë¤´¤È¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤ÏÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅÓÃæÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥«¥Ã¥×¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥¬¥ó¡È¥±¥ó¥Ú¥Êー¡É¤È¤Ï
¡ÚÀ½ºîÇ¯¡Û1938Ç¯
¡ÚÀ½ºî¹ñ¡Û¥Ù¥ë¥®ー
¡ÚÈ¯²»ÂÎ¡Û¥ª¥ë¥¬¥ó¥Ñ¥¤¥×¡Ê590ËÜ¡Ë
¡ÚÉÕÂ°³Ú´ï¡Û
ÂçÂÀ¸Ý¡¢¾®ÂÀ¸Ý¡¢ÌÚµû¡¢¥Þ¥é¥«¥¹¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¢¥·¥ó¥Ð¥ë¡¢¥¢¥³ー¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢Å´¶×
°ÜÆ°¼°¤Î¥À¥ó¥¹¥Æ¥ó¥È¤ä¥À¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ç³ÚÃÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ê¤Î¶õ¤¤¤¿¸ü»æ¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¶Ê¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤·¡¢¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¶Ê¤¬±éÁÕ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÖÃÏµå¤Þ¤ë¤´¤È¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ò³Ú´ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔ¶Ê¤·¡¢ËÜ½êÂ¢ÉÊÀìÍÑ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¤ò¿·¤¿¤ËÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¸«¤É¤³¤í
SIKI¥¬ー¥Ç¥ó～²»¤Î»¶ºöÏ©～
Ç¯´Ö300¼ï¤Î¿¢Êª¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÀ¤³¦¤Î²Ö¡¹¤¬´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¡¢²Ö¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£
SIKI¥¬ー¥Ç¥óEarly Summer Season
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¸«º¢¡Û¥ª¥ª¥Ç¥Þ¥ê¡¢¥ä¥Þ¥Ä¥Ä¥¸¡¢¥¿¥±¥·¥Þ¥æ¥ê¡¢¥Ð¥é¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹Â¾
SIKI¥¬ー¥Ç¥óSummer Season
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¸«º¢¡Û¥¢¥¸¥µ¥¤Îà¡¢¥æ¥êÎà¡¢¥Ò¥Ä¥¸¥°¥µ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¥ì¥óÂ¾
SIKI¥¬ー¥Ç¥ó¥³¥ó¥µー¥È2025
¼«Á³¤Î²»¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¡¢±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤ä³Ú´ï¤Î±éÁÕÂÎ¸³¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüÄø¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°Å·¸õ»þ¤Ë¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüÄø¡Û
2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎËè½µÆüÍËÆü¡¢
7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û12:35～¡¢13:35～¡¢14:35～¡Ê³Æ²óÌó20Ê¬´Ö¡Ë
À¤³¦Î¹¹Ô¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
»ÜÀßÆâ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û10:00～17:00
¡ã±Ä¶È³µÍ×¡ä
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë1,500±ß
¾®¿Í¡Ê4ºÐ～¾®³ØÀ¸¡Ë750±ß
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～17:00¡Ê16:30¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
¡ÚµÙ¶ÈÆü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ï¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¡ÊÃ¢¤·¡¢2025Ç¯7·î24Æü～11·î27Æü¤ÎÌÚÍËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë
¡ÚÃó¼ÖÎÁ¶â¡Û
ÉáÄÌ¼Ö1,000±ß¡¿Âæ
¢¨2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï2,000±ß¡¿Âæ
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥¬ー¥Ç¥ó»ÜÀßÆâ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÆþ¾ìÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¶â³Û¤ÎµºÜ¤Î¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤Î¤ß¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ëe¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥Èµ¹æ
Ï»¹Ã»³¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://www.rokkosan.com/
¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/98261c86b1684e1126173f64d7fc984e8a71b44a.pdf
È¯¹Ô¸µ¡§ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1