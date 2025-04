²Æ¤ÎÄêÈÖ¡¢¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë!¡Ö¥ß¥éーÉÕ¤­¡×¡ÖÎäµÑ¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤­¡×¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤­¡×¤Î½¼ÅÅ¼°¤ÎUSBÀðÉ÷µ¡ 3¥¿¥¤¥×¤ò¿·È¯Çä

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、夏の定番である小型ファンをさらに便利に進化させた、「ミラー付き」「冷却プレート付き」「クリップ付き」の3タイプを新発売いたしました。

外出先で身だしなみチェックができる「ミラー付き」、肌に直接涼しさを感じられる「冷却プレート付き」、さまざまな場所に取り付けられる「クリップ付き」と、それぞれ異なる特徴を備えています。

いずれも、3段階(弱・中・強)の風量調節に対応しています。また、異物が羽根に挟まると自動で停止し、取り除くと動作を再開する安全設計を採用しています。

https://streaming.video-b.com/streaming/45b8ab4239def13139d075ac06d2a954fffbe483

涼しさも、身だしなみもこの1台でOK!「ミニファン ミラー付き」

- 身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。- 付属のネックストラップで首にかけ、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。- スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方ができます。- 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。- 電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.- 充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。

肌で直接涼しさを感じられる!「ハンディファン 冷却プレート付き」

- フロント部分の冷却プレートは、高効率冷却のペルチェ素子を採用。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。- 付属のネックストラップで首にかけて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに便利です。- バッグやフックにひっかけて持ち運び・収納できる、便利なカラビナ付きです。- 持ち手を折り曲げて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方ができます。- 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。- USB Type-Cポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。- 充電中は赤、ファン作動時は青、冷却プレート使用時は白に光る、便利なお知らせランプ付きです。

さまざまな場所に取り付けて使える!「ミニファン クリップ付き」

- さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付きのミニファン。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。- ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えるため便利です。- 卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使い、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方ができます。- 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。- 電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。- USB Type-Cポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。- 充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。

安心・安全設計

- 異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。- 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。

製品詳細

ミニファン ミラー付き ピンク

型番:FAN-U251PN

価格:\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U251PN.html

ミニファン ミラー付き ホワイト

型番:FAN-U251WH

価格:\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U251WH.html

ハンディファン 冷却プレート付き グリーン

型番:FAN-U252GN

価格:\3,680(店頭実勢価格)\3,345(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U252GN.html

ハンディファン 冷却プレート付き ホワイト

型番:FAN-U252WH

価格:\3,680(店頭実勢価格)\3,345(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U252WH.html

ミニファン クリップ付き グレー

型番:FAN-U253GY

価格:\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U253GY.html

ミニファン クリップ付き ホワイト

型番:FAN-U253WH

価格:\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U253WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250422-01/

ご購入はこちら

<ミニファン ミラー付き ピンク/ホワイト>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F28ZHNJR/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F28ZHNJR/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13963269/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001009030742/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550361422/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550361422.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550361422.html

<ハンディファン 冷却プレート付き グリーン/ホワイト>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F291NPND/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F291NPND/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13963270/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001009030743/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550361439/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550361439.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550361439.html

<ミニファン クリップ付き グレー/ホワイト>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F29194GZ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F29194GZ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13963272/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001009030745/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550361453/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550361453.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550361453.html

※一部実店舗では取り扱っていない場合があります。予めご了承ください。

