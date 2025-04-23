AI¡ß¥Ò¥È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç¡¢¡ÈÅÁ¤ï¤ë¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¡£

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=QPH1yIckxGw ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=oW4e0kVCR2Q ]
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