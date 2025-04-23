¡Ø¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡Ù¡ß¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù½é¥³¥é¥Ü¤ò4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡×¡ÖÉÔÆó¼þ½õ¡×¡ÖÀ×Éô·Ê¸ã¡×¡Ö¹¬Â¼Àº»Ô¡×¡ÖÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤¬¥³¥é¥Ü¾¤´¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡õ¥«¥ë¥Ô¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥³¥é¥ÜµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥Ü¾¤´¥¥ã¥é¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë20¡§00¤è¤ê¡¢¥³¥È¥À¥Þ¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥³¥È¥À¥Þ¥ó¸ø¼°ÊüÁ÷¡ÚGOD¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡Ù¡ß¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¡§https://youtu.be/0otu-7S-RTk
¡¦¥³¥È¥À¥Þ¥ó¸ø¼°ÊüÁ÷¡ÚGOD¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û¡§https://www.youtube.com/kotodamanpr
¡¦¥³¥È¥À¥Þ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kotodaman.jp
¡ã¥³¥é¥Ü³«ºÅ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00º¢～5·î19Æü¡Ê·î¡Ë15¡§59
¢£¡Ö±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡×¡ÖÉÔÆó¼þ½õ¡×¡ÖÀ×Éô·Ê¸ã¡×¡Ö¹¬Â¼Àº»Ô¡×¡ÖÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥³¥é¥Ü¾¤´¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û¢¨·É¾ÎÎ¬
¿åÂ°À ¡ú6¡¡Å·°áÌµË¥¤Î¶Ë¤ß¡¦±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§³§Àî½ã»Ò
ÌÚÂ°À ¡ú6¡¡Å·ºÍ¡¦ÉÔÆó¼þ½õ¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§¹ÃÈåÅÄ¤æ¤
¿åÂ°À ¡ú6¡¡²¦ÍÍ¡¦À×Éô·Ê¸ã¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¸÷Â°À ¡ú6¡¡¿À¤Î»Ò¡¦¹¬Â¼Àº»Ô¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§±Ê°æ¹¬»Ò
²ÐÂ°À ¡ú6¡¡¹ÄÄë¡¦¿¿ÅÄ¸¹°ìÏº¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§ÆïÂçÅµ
¸÷Â°À ¡ú6¡¡¥³ー¥È¾å¤Îº¾µ½»Õ¡¦¿Î²¦²í¼£¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§ÁýÅÄÍµÀ¸
¸÷Â°À ¡ú6¡¡À±¤ÎÀ»½ñ¡¦ÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
ÌÚÂ°À ¡ú5¡¡´¥½Á¡¦´¥ Äç¼£¡Ê¿Ê²½¸å¡ËCV¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¯¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¡×¤ò¥êー¥Àー¤Ë¤¹¤ë¤ÈËþÊ¡»þ¢¨¤ÈÆ±¤¸Êó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¸å¤Î³ÍÆÀÊó½·¤Ç¡¢¥êー¥Àー¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥È¥À¥Þ¥ó¤Î¡ÖÊ¡¡×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿³ÎÎ¨¤Ç¡ÖÊ¡¥Üー¥Ê¥¹¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËþÊ¡¡Ê¡ú6¤ÎÊ¡99¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢É¬¤º¡ÖÊ¡¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò2¸Ä³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¡ÖÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Û¢¨·É¾ÎÎ¬
Å·Â°À ¡ú6¡¡ÂçÀÐ½¨°ìÏº¡õµÆ´Ý±ÑÆó¡¡CV¡§¶áÆ£¹§¹Ô¡ÊÂçÀÐ½¨°ìÏº¡Ë¹â¶¶¹¼ù¡ÊµÆ´Ý±ÑÆó¡Ë
¢£´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡õ¥«¥ë¥Ô¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤ä¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û¢¨·É¾ÎÎ¬
²ÐÂ°À ¡ú6¡¡±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡õ¥«¥ë¥Ô¥ó¡¡CV¡§³§Àî½ã»Ò
¢£¡ÖÆÁÀî¥«¥º¥ä¡×¡Ö¥é¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥ó¥Ïー¥È¡×¤Ê¤É¤¬¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥³¥é¥Ü¥¯¥¨¥¹¥ÈÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û¢¨·É¾ÎÎ¬
ÌÚÂ°À ¡ú6¡¡¥·¥ã¥ë¥Àー¥ë¡¡CV¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¸÷Â°À ¡ú6¡¡¥À¥ó¥¯¥Þー¥ë¡õ¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¡CV¡§Íî¹çÊ¡»Ì¡Ê¥À¥ó¥¯¥Þー¥ë¡Ë°æÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë
¿åÂ°À ¡ú6¡¡ÆÁÀî¥«¥º¥ä¡¡CV¡§¾®ÌîÂçÊå
Ì½Â°À ¡ú6¡¡¥é¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥ó¥Ïー¥È¡¡CV¡§¹â¶¶¹¼ù
¢£¡Ø¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡Ù ¡ß ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥Ü³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥³¥é¥Ü¾¤´¥¥ã¥é¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/644_1_660f8759999cf72351c3ecf0a064b864.jpg ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/644_2_0d7750a9ea4c8822fe744ca14fbabb52.jpg ]
³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊçµ¬Ìó¡¦»²²Ã¾ò·ï¡¦¾ÞÉÊ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥³¥È¥À¥Þ¥ó¸ø¼°¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÃÎ¤é¤»URL¡§https://kotodaman.jp/info/detail/080152t6eZLxTTbM.html
¢£ ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù
¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï6,000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Î¾ºîÉÊ¤È¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·ºî¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U-17 WORLD CUP SEMIFINAL¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://tenipuri.jp/u17/
(C)µöÈå ¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦£Î£Á£Ó¡¦¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¶¦Æ®¤³¤È¤ÐRPG ¥³¥È¥À¥Þ¥ó< https://kotodaman.jp(https://kotodaman.jp) >
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ÇÆ®¤¦¿·´¶³ÐRPG¤Ç¤¹¡£Ê¸»ú¤ÎÀºÎî¡Ö¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ÎÄ¹¤µ¤ä¿ô¤ÇÅ¨¤ËÍ¿¤¨¤ë¥À¥áー¥¸¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ºÇÂç4¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤È¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¼±¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¸¤Êª¡¢¿©¤ÙÊª¡¢ÃÏÌ¾¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡¢Î®¹Ô¤Î¤¢¤Î¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Þ¤Ç¡¢29Ëü¸ì°Ê¾å¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤ÏÆü¡¹ÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î¤³¤È¤ÐÍ·¤Ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥²ー¥àÌ¾¶¦Æ®¡¡¡¡¤³¤È¤ÐRPG ¥³¥È¥À¥Þ¥ó
¥«¥Æ¥´¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¥²ー¥à¡Ê¤³¤È¤Ð¹ç¤ï¤»RPG¡Ë
¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡ÊOS¡Ë ¡ÚiOS¡ÛiOS13.0°Ê¹ß
¡ÚAndroid(TM)¡ÛAndroid 7.0°Ê¹ß
ÍøÍÑÊýË¡ ¡¦³Æ¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥³¥È¥À¥Þ¥ó¡×¤ò¸¡º÷
¡¦¥²ー¥à¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§
https://xfl.ag/kotodaman
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >
MIXI¤Ï¡¢¡ÖË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¡¢À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ê¶Ã¤¤ÇÊñ¤à¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¡Ömixi¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¥¢¥ë¥Ð¥à ¤ß¤Æ¤Í¡×¡¢¡ÖTIPSTAR¡×¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë"¥æー¥¶ー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥¡ー¥¹¥È"¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç»¤¯¿¼¤¤¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¡Ö¿´¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MIXI¤ª¤è¤Ó¥³¥È¥À¥Þ¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡¢¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£