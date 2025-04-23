¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Àîºê¡Û¡Öçõ¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Àîºê¡Ê±¿±Ä¡¿ÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¿¶âÅÄ Ê¸Åµ¡Ë¤ÎÄ¾±Ä¤¹¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖTerrace and Table¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¥Ñ¥Õ¥§¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öçõ¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¥¤¥áー¥¸
¡¡¡Öçõ¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¤È¥³ー¥Òー¤ÎÁØ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿çõ¤äË§½æ¤ÊÇò¥ï¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥ì¤¬¡¢çõ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¡¢°ì¸ý¤´¤È¤ËÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î±©º¬¾þ¤ê¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢çõ¤È¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥½ー¥¹¤È¡¢¥Ó¥¿ー¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î¤Î¥³¥¯¿¼¤¤¥½ー¥¹¤Î£²¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£Ì£¤ï¤¤¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤¬¿©¤Ù¿Ê¤à¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ çõ¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥§
ÎÁ ¶â¡§ 2,500±ß¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡¿1Æü10¿©¸ÂÄê
Äó¶¡´ü´Ö¡§ 2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§ 15:00～17:00¡Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡Ë
Í½Ìó¡§ WEB¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌÅÅÏÃ¡Ê044-533-1129¡Ë¤è¤ê
WEB¡§ https://kawasaki.metropolitan.jp/restaurant/list/terraceandtable/menu/sweets-202505.html
Terrace and Table ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
ºØÆ£¡¡Ì´À¸
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖTerrace and Table¡Ê¥Æ¥é¥¹¥¢¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡Ë¡×
¡¦½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èÂçµÜÄ®1-5 ¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Àîºê2³¬¡ÊJRÀîºê±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´Í½Ìó¡§044-533-1129¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡¢10:00～20:00¡Ë