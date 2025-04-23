Databricks³èÍÑData¡õAI¥¹¥­¥ë½¬ÆÀ¤ÎÌµÎÁ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ßºÎÍÑÁª¹Í¡ÖData & AI BootCamp¡×¤ò³«ºÅ¡¢¥Çー¥¿¡¦AIÊ¬Ìî¤Î¥Ëー¥º¹â¤Þ¤ê¤È»ö¶È¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤­ÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Í°÷³ÈÂç¤Ø

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Day 3 - ML/AI @ Databricks¡ÊDatabricks¤Ë¤ª¤±¤ëML¤ÈAI¡Ë
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Day 4 - Final Wrap-up¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½µÚ¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë
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